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Карасев отстранен на 1 матч, Шадыханов – на 2. Они работали на игре «Локомотив» – «Спартак»

РФС временно отстранил от работы арбитров матча 23-го тура РПЛ «Локомотив»«Спартак» (1:0) на экстренном заседании судейского комитета.

По информации «РБ Спорт», главный судья встречи Сергей Карасев отстранен на один матч, его видеоассистент Павел Шадыханов – на две игры.

Ранее ЭКС признала ошибочным решение Карасева не удалять полузащитника «Локомотива» Бека-Бека в первом тайме столичного дерби.

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Источник: «РБ Спорт»

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06.04.2022 13:57
Комментарии19
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    Рейтинг: +15833

    paracetamol 7 апреля, 08:30

    Лучшеб свинарник на 1 матч дисквалифицировали за свинский визг!

    1
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    Рейтинг: +4081

    мы_не_рабы 6 апреля, 20:34

    Ну вот и Карасёва немножко опустили на землю. А то после гейропы словил звёздочку.

    2
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    Рейтинг: +49428

    MaxRnD > мы_не_рабы 7 апреля, 07:30

    В Европе он зарабатывает авторитет и признание, а в РПЛ "рубит бабки" и вряд ли эту ситуацию можно исправить разовым отстранением

    2
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    Рейтинг: +853

    alefreddy 6 апреля, 15:16

    отделались общим испугом можно и дальше косячить

    0
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    Рейтинг: +87

    rzfxgsk > alefreddy 6 апреля, 15:21

    просто ушли в отпуск раньше обычного :)... и это называется наказанием?!

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    Рейтинг: +87

    rzfxgsk 6 апреля, 15:12

    Карася нужно тоже было отстранять и надолго!... но это же любимчик чей то :)..

    1
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    Рейтинг: +652

    sined1951 6 апреля, 15:02

    В нашем футболе слабо работает руководство РФС. Почему нет комиссии по выявлению и наказанию футболистов-симулянтов, которые всеми способами выпрашивают карточки, штрафные и пенальти. На судей оказывается сильное давление со стороны руководителей и тренеров команд вплоть до оскорблений. Похоже никуда не исчезло и "телефонное право". Комментаторы окончательно обнаглели, они уже раньше судей выносят свой вердикт, хотя это и не входит в их обязанности. Если РФС так озабочен здоровьем игроков, то почему разрешает выходить на игру без гетр и щитков таким футболистам как Ерохин, Мухин, Ахметов и др.? Они что, в волейбол выходят играть? Все дружно шумят про касания и похожие моменты. Они похожи на картинке в мониторе, но в реальности все разные.

    0
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    Рейтинг: +1299

    DemSerg > sined1951 7 апреля, 07:07

    Без гетр судьи никого играть не пускают. Это правило.
    Комментаторы не являются официальными лицами матча и могут высказывать свое мнение свободно.
    Комиссии для симулянтов не нужно - есть судья на поле. А ещё репутация среди болельщиков.

    1
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    Рейтинг: +302

    SpartakMoskwa 6 апреля, 14:25

    С Карасем не красиво поступили.

    0
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    Рейтинг: +13419

    NewLife 6 апреля, 14:23

    Это такое же строе наказание, как приговор к расстрелу.... из водяного пистолета-игрушки.

    3
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    Рейтинг: +49428

    MaxRnD 6 апреля, 14:03

    Если в отношении Карася хорошо "копнуть", то его не отстранять, а сажать надо

    8
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    Рейтинг: +16715

    Persona_non_Grata > MaxRnD 6 апреля, 14:07

    На кол )))

    5
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    Рейтинг: +22075

    JTherry > MaxRnD 6 апреля, 14:10

    кто же посадит "памятник" ЧЕ-21..?) но пнуть сапогом по жопе надо было Карасю за такое "судейство"...

    4
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    Рейтинг: +49428

    MaxRnD > Persona_non_Grata 6 апреля, 14:12

    Вот ведь загогулина - грамотный и квалифицированный судья, который неплохо судит даже на международном уровне, в РПЛ занимается откровенным разбоем

    4
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    Рейтинг: +32445

    zra78 > MaxRnD 6 апреля, 14:27

    Макс привет, например?

    1
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    Рейтинг: +49428

    MaxRnD > zra78 6 апреля, 14:40

    Зенит Ростов 6-1: 2 пенальти в ворота Ростова, причём первый гол (он же пенальти), как всегда, поставлен на очередном художественном обрушении "рукаку" в штрафной Ростова + свистки только в одну сторону ....

    Для полноты картины
    https://zenit-history.ru/529-sudi/5271-karasjov-sergej-gennadevich

    5
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    Рейтинг: +49428

    MaxRnD > zra78 7 апреля, 07:20

    Кстати там, при его судействе, и Локомотиву в матче с Зенитом была устроена похожая обструкция, единственно, что не начавшаяся с липового пеналя:
    39) 02.05.2021, «Зенит» – «Локомотив» (Москва) 6:1

    3
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    Рейтинг: +13521

    Barmaleushka 6 апреля, 14:03

    Федуниха устраняет неугодных ей судей .

    0
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    Рейтинг: +16715

    Persona_non_Grata > Barmaleushka 6 апреля, 14:07

    Глупость так и прет (((

    6
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