Карасев отстранен на 1 матч, Шадыханов – на 2. Они работали на игре «Локомотив» – «Спартак»

РФС временно отстранил от работы арбитров матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак» (1:0) на экстренном заседании судейского комитета.

По информации «РБ Спорт», главный судья встречи Сергей Карасев отстранен на один матч, его видеоассистент Павел Шадыханов – на две игры.

Ранее ЭКС признала ошибочным решение Карасева не удалять полузащитника «Локомотива» Бека-Бека в первом тайме столичного дерби.