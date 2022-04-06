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  • Карасев отстранен на 1 матч, Шадыханов – на 2. Они работали на игре «Локомотив» – «Спартак»

Карасев отстранен на 1 матч, Шадыханов – на 2. Они работали на игре «Локомотив» – «Спартак»

6 апреля 2022, 13:57
15

РФС временно отстранил от работы арбитров матча 23-го тура РПЛ «Локомотив»«Спартак» (1:0) на экстренном заседании судейского комитета.

По информации «РБ Спорт», главный судья встречи Сергей Карасев отстранен на один матч, его видеоассистент Павел Шадыханов – на две игры.

Ранее ЭКС признала ошибочным решение Карасева не удалять полузащитника «Локомотива» Бека-Бека в первом тайме столичного дерби.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Карасев Сергей Шадыханов Павел
Комментарии (15)
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MaxRnD
1649243030
Если в отношении Карася хорошо "копнуть", то его не отстранять, а сажать надо
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NewLife
1649244234
Это такое же строе наказание, как приговор к расстрелу.... из водяного пистолета-игрушки.
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SpartakMoskwa
1649244311
С Карасем не красиво поступили.
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sined1951
1649246543
В нашем футболе слабо работает руководство РФС. Почему нет комиссии по выявлению и наказанию футболистов-симулянтов, которые всеми способами выпрашивают карточки, штрафные и пенальти. На судей оказывается сильное давление со стороны руководителей и тренеров команд вплоть до оскорблений. Похоже никуда не исчезло и "телефонное право". Комментаторы окончательно обнаглели, они уже раньше судей выносят свой вердикт, хотя это и не входит в их обязанности. Если РФС так озабочен здоровьем игроков, то почему разрешает выходить на игру без гетр и щитков таким футболистам как Ерохин, Мухин, Ахметов и др.? Они что, в волейбол выходят играть? Все дружно шумят про касания и похожие моменты. Они похожи на картинке в мониторе, но в реальности все разные.
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alefreddy
1649247366
отделались общим испугом можно и дальше косячить
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мы_не_рабы
1649266456
Ну вот и Карасёва немножко опустили на землю. А то после гейропы словил звёздочку.
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paracetamol
1649309439
Лучшеб свинарник на 1 матч дисквалифицировали за свинский визг!
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