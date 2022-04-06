Карасев отстранен на 1 матч, Шадыханов – на 2. Они работали на игре «Локомотив» – «Спартак»

Лучшеб свинарник на 1 матч дисквалифицировали за свинский визг!
РФС временно отстранил от работы арбитров матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак» (1:0) на экстренном заседании судейского комитета.
По информации «РБ Спорт», главный судья встречи Сергей Карасев отстранен на один матч, его видеоассистент Павел Шадыханов – на две игры.
Ранее ЭКС признала ошибочным решение Карасева не удалять полузащитника «Локомотива» Бека-Бека в первом тайме столичного дерби.
- Арбитры Игорь Панин, Алексей Сухой и Артем Любимов отстранены от работы до конца сезона.