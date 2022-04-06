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⚡ Арбитры Панин, Сухой и Любимов отстранены до конца сезона («РБ Спорт»)

РФС отстранил трех арбитров до конца сезона на экстренном заседании судейского комитета.

По информации «РБ Спорт», в этом сезоне больше не будут судить Игорь Панин, Алексей Сухой и Артем Любимов. Ранее ЭСК РФС признала ошибочными их решения в матчах 23-го тура РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»

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06.04.2022 13:48
Комментарии10
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    Рейтинг: +95310

    zigbert 7 апреля, 10:41

    Совсем распоясались. А ведь впереди самые важные матчи, от результатов которых будет зависеть распределение мест в чемпионате.

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    Рейтинг: +15833

    paracetamol 7 апреля, 08:28

    Лучше бы следственный комитет подключили, чисто футбольными мерами уже не справиться. Жду нового тура. Интересно, сколько пенальти поставят в ворота Химок в матче с ЦСКА, вариант, сколько их игроков выгонят?

    1
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    Рейтинг: +1674

    моэм 6 апреля, 15:22

    А почему не озвучены результаты расследование ?... за что конкретно они наказаны ?...за взятку ? ...а может за то что вынуждены были так судить под угрозой увольнения , т.е. шантажа ?...а те кто или подкупал или используя административный ресурс своей должности давил на судей и дальше будут считаться с ангелами с белыми крылышками ?...если оставить так как есть , то тогда это может опять повториться и неоднократно , поскольку корень зла избежал не только наказания , но и вообще упоминания .

    3
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    Рейтинг: +27

    Феникс 28 > моэм 6 апреля, 16:41

    Не бухти МаЙем...Все по понятиям.

    1
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    Рейтинг: +4706

    neim 6 апреля, 15:00

    Даже Карась зашкварился, что там про других говорить.
    С судейством и прям беда, причем с каждым туром все страшней. Кажется без ВАР было проще и спокойней, по крайней мере столько дерьма со стороны судеек не было.

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    Рейтинг: +14172

    ilichkadr 6 апреля, 14:27

    Отстранение до конца сезона, один из способов подзаработать оставшимся.

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    Рейтинг: +27

    Феникс 28 > ilichkadr 6 апреля, 14:42

    А Жирику твоему крындец пришел.

    0
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    Рейтинг: +14172

    ilichkadr > Феникс 28 6 апреля, 18:47

    Это кто такой?

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    Рейтинг: +61533

    portero 6 апреля, 13:52

    И это всё наказание??? А где полиграфы и расследования????

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    Рейтинг: +1863

    Dr.Metal 6 апреля, 13:51

    Ну та им образом потихоньку всех отстранят, а судить то кто будет?

    0
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