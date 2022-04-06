⚡ Арбитры Панин, Сухой и Любимов отстранены до конца сезона («РБ Спорт»)

Совсем распоясались. А ведь впереди самые важные матчи, от результатов которых будет зависеть распределение мест в чемпионате.
РФС отстранил трех арбитров до конца сезона на экстренном заседании судейского комитета.
По информации «РБ Спорт», в этом сезоне больше не будут судить Игорь Панин, Алексей Сухой и Артем Любимов. Ранее ЭСК РФС признала ошибочными их решения в матчах 23-го тура РПЛ.
- Сухой и Любимов – главный судья и видеопомощник в игре «Краснодар» – «Динамо» (0:1).
- Панин – главный судья встречи ЦСКА – «Урал» (2:2).