⚡ Арбитры Панин, Сухой и Любимов отстранены до конца сезона («РБ Спорт»)

РФС отстранил трех арбитров до конца сезона на экстренном заседании судейского комитета.

По информации «РБ Спорт», в этом сезоне больше не будут судить Игорь Панин, Алексей Сухой и Артем Любимов. Ранее ЭСК РФС признала ошибочными их решения в матчах 23-го тура РПЛ.