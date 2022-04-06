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Зарема – о неудалении Бека-Бека: «Давайте переигрывать! Тем более, был снегопад»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об ошибочном неудалении полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека в матче 23-го тура РПЛ.

«Признали, что надо было удалять Бека-Бека, который отдал голевой пас, но это «не повлияло на результат матча». У футбольных небожителей своя реальность. Только нам очки никто не возвращает.

Грубая ошибка судьи? Давайте переигрывать! Тем более, несмотря на снегопад, матч не был отменeн. Хотели же больше матчей», – сказала Салихова.

  • «Спартак» проиграл «Локо» со счетом 0:1, Бека-Бека отдал голевую передачу на Изидора на 85-й минуте.
  • Матч обслуживал Сергей Карасев.
  • Судейский комитет отстранил его на 1 матч, а видеопомощника Павла Шадыханова – на 2 игры.

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Источник: «Чемпионат»

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06.04.2022 16:33
Комментарии26
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    Рейтинг: +4081

    мы_не_рабы 6 апреля, 20:56

    В РПЛ столько судейских ошибок, что пришлось бы переигрывать Чемпионат, а это просто нереально. А вот по поводу " не повлияло на результат матча" - это просто какое-то дежавю. Один и тот же вброс от игры к игре. Не повлияло и всё тут. Ну вот если не Бека-Бека, то кто-нибудь другой отдал бы пас. Да и вдесятером больше тайма играть легко и просто. Да и Айртону ногу ведь не сломали? И голов надо забивать больше, тогда и к судейству вопросов не будет. А вот Вилков, от всего судейского сообщества, сказал что надо делать. А то понимаете ли - карма.

    2
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    Рейтинг: +1055

    Andrew01 6 апреля, 20:40

    Чтобы переиграть, сначала надо пересо сать...

    0
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    Рейтинг: +16715

    Persona_non_Grata > Andrew01 6 апреля, 21:27

    Так и не отвлекайся )

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    Рейтинг: +1055

    Andrew01 > Persona_non_Grata 25 минут назад

    Свидетель Заремы?))))))

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    Рейтинг: +15021

    житель СПб 6 апреля, 19:25

    А на самом деле - почему бы и не переиграть? Да, политическое решение, да, не все матчи переигрывать - так как все - невозможно, но тогда угроза переигровки существенно снизит активность специально ошибающихся и их мотивирующих. Особенно просто переиграть последние 5 минут ЦСКА-Урал. Пенальти и 5 минут. Всего и делов.

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    Рейтинг: +4187

    Красногорск_Фан 6 апреля, 19:20

    Есть только один матч который я реально считаю надо было переиграть. Спартак - Сочи прошлого сезона. В остальных все же у Спартака 90 минут и причины надо искать н только в судейках

    2
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    Рейтинг: +15021

    житель СПб > Красногорск_Фан 6 апреля, 19:25

    И это тоже верно.

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    Рейтинг: +13419

    NewLife 6 апреля, 19:03

    Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Понятно, что насчет переигровки это эмоции. А грустно потому, что пока никто не представил дельных предложений, как реорганизовать минспорта и эту шарагу под названием РФС. Рыба гниет с головы, точнее с тех голов, которые за грубые ошибки шлепают по попке.
    Напомнило песенку Вили Токарева про Нью Йорк: с ушами отрвал я бриллианты, а судья сказал мне - просто хулиган ты)

    3
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    Рейтинг: +1455

    Vitaga 6 апреля, 18:47

    надо переигрывать весь чемпионат) и так несколько раз - пока Спартак не станет чемпионом) то ли весна... то ли огорчение от потерь денег... но Зарема всё дурнее и дурнее

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    Рейтинг: +31899

    oyabun 6 апреля, 17:58

    Зарема смешная такая. Писали что это уже третья подряд грубая ошибка судей против Спартака. Тогда 3 мача переигрывать? И остальные команды, кто пострадал от ошибок судей подключатся )) Надо все таки реалистичнее оценивать подобные ситуации.

    4
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    Рейтинг: +5778

    subbotaspartak 6 апреля, 17:52

    Перед игрой сказали: ВАР не вмешивается в оценку вне игры.
    Вмешался: гол отменили, Бяку-Бяку не удалили. Матч из-за неготовности стадиона не отменили. Но всё таки сами 100%-ный гол не забили... И пропустили...
    Всё остальное звон, Спартак Чемпион!.

    0
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    Рейтинг: +61533

    portero 6 апреля, 17:51

    тогда и Краснодару с Динамо надо переигрывать... а уж сколько косяков за все туры.....

    3
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    Рейтинг: +2521

    BlackMurder 6 апреля, 17:37

    А если проиграет свинарник опять, то тогда какую причину будите искать?

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    Рейтинг: +5777

    maygli > BlackMurder 6 апреля, 17:50

    А почему проигрывает?

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    Рейтинг: +32445

    zra78 > BlackMurder 6 апреля, 22:05

    Свинья грязи найдёт...)))

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