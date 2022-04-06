Зарема – о неудалении Бека-Бека: «Давайте переигрывать! Тем более, был снегопад»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об ошибочном неудалении полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека в матче 23-го тура РПЛ.

«Признали, что надо было удалять Бека-Бека, который отдал голевой пас, но это «не повлияло на результат матча». У футбольных небожителей своя реальность. Только нам очки никто не возвращает.

Грубая ошибка судьи? Давайте переигрывать! Тем более, несмотря на снегопад, матч не был отменeн. Хотели же больше матчей», – сказала Салихова.