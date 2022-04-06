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  • Зарема – о неудалении Бека-Бека: «Давайте переигрывать! Тем более, был снегопад»

Зарема – о неудалении Бека-Бека: «Давайте переигрывать! Тем более, был снегопад»

6 апреля 2022, 16:33
22

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об ошибочном неудалении полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека в матче 23-го тура РПЛ.

«Признали, что надо было удалять Бека-Бека, который отдал голевой пас, но это «не повлияло на результат матча». У футбольных небожителей своя реальность. Только нам очки никто не возвращает.

Грубая ошибка судьи? Давайте переигрывать! Тем более, несмотря на снегопад, матч не был отменeн. Хотели же больше матчей», – сказала Салихова.

  • «Спартак» проиграл «Локо» со счетом 0:1, Бека-Бека отдал голевую передачу на Изидора на 85-й минуте.
  • Матч обслуживал Сергей Карасев.
  • Судейский комитет отстранил его на 1 матч, а видеопомощника Павла Шадыханова – на 2 игры.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив
Комментарии (22)
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maygli
1649254123
Судья в поле может, что-то не увидеть, не так оценить ситуацию и для этого ВАР ему в помощь, должны были подсказать и отправить к монитору. И вот если после разностороннего просмотра судья принимает не правильное решение, тогда наказывать отстранением или на детектор, решает ЭСК.
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BlackMurder
1649255860
А если проиграет свинарник опять, то тогда какую причину будите искать?
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portero
1649256699
тогда и Краснодару с Динамо надо переигрывать... а уж сколько косяков за все туры.....
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oyabun
1649257125
Зарема смешная такая. Писали что это уже третья подряд грубая ошибка судей против Спартака. Тогда 3 мача переигрывать? И остальные команды, кто пострадал от ошибок судей подключатся )) Надо все таки реалистичнее оценивать подобные ситуации.
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Vitaga
1649260040
надо переигрывать весь чемпионат) и так несколько раз - пока Спартак не станет чемпионом) то ли весна... то ли огорчение от потерь денег... но Зарема всё дурнее и дурнее
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NewLife
1649261004
Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Понятно, что насчет переигровки это эмоции. А грустно потому, что пока никто не представил дельных предложений, как реорганизовать минспорта и эту шарагу под названием РФС. Рыба гниет с головы, точнее с тех голов, которые за грубые ошибки шлепают по попке. Напомнило песенку Вили Токарева про Нью Йорк: с ушами отрвал я бриллианты, а судья сказал мне - просто хулиган ты)
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Красногорск_Фан
1649262009
Есть только один матч который я реально считаю надо было переиграть. Спартак - Сочи прошлого сезона. В остальных все же у Спартака 90 минут и причины надо искать н только в судейках
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житель СПб
1649262312
А на самом деле - почему бы и не переиграть? Да, политическое решение, да, не все матчи переигрывать - так как все - невозможно, но тогда угроза переигровки существенно снизит активность специально ошибающихся и их мотивирующих. Особенно просто переиграть последние 5 минут ЦСКА-Урал. Пенальти и 5 минут. Всего и делов.
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Andrew01
1649266804
Чтобы переиграть, сначала надо пересо сать...
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мы_не_рабы
1649267769
В РПЛ столько судейских ошибок, что пришлось бы переигрывать Чемпионат, а это просто нереально. А вот по поводу " не повлияло на результат матча" - это просто какое-то дежавю. Один и тот же вброс от игры к игре. Не повлияло и всё тут. Ну вот если не Бека-Бека, то кто-нибудь другой отдал бы пас. Да и вдесятером больше тайма играть легко и просто. Да и Айртону ногу ведь не сломали? И голов надо забивать больше, тогда и к судейству вопросов не будет. А вот Вилков, от всего судейского сообщества, сказал что надо делать. А то понимаете ли - карма.
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