Зарема – о неудалении Бека-Бека: «Давайте переигрывать! Тем более, был снегопад»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об ошибочном неудалении полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека в матче 23-го тура РПЛ.
«Признали, что надо было удалять Бека-Бека, который отдал голевой пас, но это «не повлияло на результат матча». У футбольных небожителей своя реальность. Только нам очки никто не возвращает.
Грубая ошибка судьи? Давайте переигрывать! Тем более, несмотря на снегопад, матч не был отменeн. Хотели же больше матчей», – сказала Салихова.
- «Спартак» проиграл «Локо» со счетом 0:1, Бека-Бека отдал голевую передачу на Изидора на 85-й минуте.
- Матч обслуживал Сергей Карасев.
- Судейский комитет отстранил его на 1 матч, а видеопомощника Павла Шадыханова – на 2 игры.
Источник: «Чемпионат»