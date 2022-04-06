Зарема – о неудалении Бека-Бека: «Давайте переигрывать! Тем более, был снегопад»

В РПЛ столько судейских ошибок, что пришлось бы переигрывать Чемпионат, а это просто нереально. А вот по поводу " не повлияло на результат матча" - это просто какое-то дежавю. Один и тот же вброс от игры к игре. Не повлияло и всё тут. Ну вот если не Бека-Бека, то кто-нибудь другой отдал бы пас. Да и вдесятером больше тайма играть легко и просто. Да и Айртону ногу ведь не сломали? И голов надо забивать больше, тогда и к судейству вопросов не будет. А вот Вилков, от всего судейского сообщества, сказал что надо делать. А то понимаете ли - карма.
Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об ошибочном неудалении полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека в матче 23-го тура РПЛ.
«Признали, что надо было удалять Бека-Бека, который отдал голевой пас, но это «не повлияло на результат матча». У футбольных небожителей своя реальность. Только нам очки никто не возвращает.
Грубая ошибка судьи? Давайте переигрывать! Тем более, несмотря на снегопад, матч не был отменeн. Хотели же больше матчей», – сказала Салихова.
- «Спартак» проиграл «Локо» со счетом 0:1, Бека-Бека отдал голевую передачу на Изидора на 85-й минуте.
- Матч обслуживал Сергей Карасев.
- Судейский комитет отстранил его на 1 матч, а видеопомощника Павла Шадыханова – на 2 игры.