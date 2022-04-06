Хачатурянц: «Карасев отстранен на один матч? Неудаление Бека-Бека не повлияло впрямую на результат»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц объяснил отстранение арбитров Игоря Панина, Алексея Сухого и Артема Любимова до конца сезона, а также Сергея Карасева на один матч.

– Считаю, это максимально строгое решение, чтобы дать понять, что за ошибки, которые впрямую влияют на результат, будем строго наказывать. Ошибки арбитров очевидны, это признано единогласным решением экспертно-судейской комиссии.

– Карасев получил меньшее наказание, чем Панин и Сухой, которые были главными арбитрами в матчах 23-го тура. С чем это связано?

– С тем, что невынесение красной карточки не повлияло впрямую на результат матча. Карасев наш самый топовый арбитр. Нам важно иметь судей такого уровня на финише сезона.

– Какова перспектива отстраненных до конца сезона?

– Она разная. Об этом мы объявим позднее.