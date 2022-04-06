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Хачатурянц: «Карасев отстранен на один матч? Неудаление Бека-Бека не повлияло впрямую на результат»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц объяснил отстранение арбитров Игоря Панина, Алексея Сухого и Артема Любимова до конца сезона, а также Сергея Карасева на один матч.

– Считаю, это максимально строгое решение, чтобы дать понять, что за ошибки, которые впрямую влияют на результат, будем строго наказывать. Ошибки арбитров очевидны, это признано единогласным решением экспертно-судейской комиссии.

– Карасев получил меньшее наказание, чем Панин и Сухой, которые были главными арбитрами в матчах 23-го тура. С чем это связано?

– С тем, что невынесение красной карточки не повлияло впрямую на результат матча. Карасев наш самый топовый арбитр. Нам важно иметь судей такого уровня на финише сезона.

– Какова перспектива отстраненных до конца сезона?

– Она разная. Об этом мы объявим позднее.

  • ЭКС признала ошибочным решение Карасева не удалять полузащитника «Локомотива» Бека-Бека на 24-й минуте матча со «Спартаком» (1:0).
  • Бека-Бека отдал голевую передачу на Вильсона Изидора на 85-й минуте.

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Источник: «РБ Спорт»

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06.04.2022 14:40
Комментарии20
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    Рейтинг: +5778

    subbotaspartak 6 апреля, 18:02

    Нельзя наказывать Карася,
    На него смотрит Европа вся.
    А в России команду завалил,
    Это мелочь, наплевал и забыл.

    0
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    Рейтинг: +1196

    moskowcity-petrv 6 апреля, 17:12

    гнать надо ашотиков и судей всех,устроили бардак

    1
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    Рейтинг: +1845

    Romio-xxx 6 апреля, 16:29

    Бека-Бека отдал голевую передачу,а на результат это напрямую не повлияло))))))Ржунимагу)))))

    6
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    Рейтинг: +87

    rzfxgsk 6 апреля, 15:43

    Пока не будет жесточайших наказаний с огромными штрафами и пожизненным отстранением (пару-тройку раз накосячил, плати штраф несколько миллионов... если косячишь и дальше, то будешь отстранен пожизненно!), нормального судейства не будет... Наказание в виде отстранения на одну или несколько игр - это не наказание ...

    2
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    Рейтинг: +7720

    piligrim1986 6 апреля, 15:42

    эм, т.е. голевая передача не есть влияние на результат?
    вместо 10 играло 11 - это не влияние на результат?
    ...

    8
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    Рейтинг: +15287

    Cleaner 6 апреля, 15:32

    Карасев, теперь суди все игры с участием Спартака ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ футбольного закона в отношении этого Спартака. Чтобы НЕ ПОВАДНО визжать было! Чтобы в следующий раз даже мысли на судью пожаловаться не возникало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    0
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    Рейтинг: +363

    Спартач80 > Cleaner 6 апреля, 16:49

    Животинка,а ты чего не подвизгивала на ветках своего ЦСКА,когда засудили Урал,в матче с вами?....Или "это другое"?....

    4
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    Рейтинг: +652

    sined1951 6 апреля, 15:27


    В нашем футболе слабо работает руководство РФС. Почему нет комиссии по выявлению и наказанию футболистов-симулянтов, которые всеми способами выпрашивают карточки, штрафные и пенальти. На судей оказывается сильное давление со стороны руководителей и тренеров команд вплоть до оскорблений. Похоже никуда не исчезло и "телефонное право". Комментаторы окончательно обнаглели, они уже раньше судей выносят свой вердикт, хотя это и не входит в их обязанности. Если РФС так озабочен здоровьем игроков, то почему разрешает выходить на игру без гетр и щитков таким футболистам как Ерохин, Мухин, Ахметов и др.? Они что, в волейбол выходят играть? Все дружно шумят про касания и похожие моменты. Они похожи на картинке в мониторе, а в реальности нет. Степень

    0
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    Рейтинг: +24424

    vladimir-7 6 апреля, 15:26

    "Молодец" Хачатурянц перевел всё на незначительные наказания, а о денежных
    вознаграждениях судей промолчал и им можно так же продолжать и дальше, а как ещё РФС и РПЛ выведет нужную команду в лидеры. Хоть бы подумали, чего
    ждать в играх на ЕК от таких команд?

    1
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    Рейтинг: +87

    rzfxgsk 6 апреля, 15:23

    как это не повлияло на результат? этот не удаленный игрок сделал голевой пас :)... Хачатурянц считает всех дураками что ли?

    3
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    Рейтинг: +13419

    NewLife 6 апреля, 15:21

    Хачатурянц доказывает этими словами свою профнепригодность. Как это неудаление не повлияло на результат? Он хочет сказать, что играй Локо вдесятером, все равно наваляли бы Спартаку. Он просто не имеет право делать такой дурацкий прогноз на своей должности. Неудаленный Бека-Бека отдал голевую передачу и тем самым показал компетентность этого чиновника.

    4
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    Рейтинг: +15287

    Cleaner > NewLife 6 апреля, 15:40

    Там НЕ БЫЛО фола на вторую желтую! НЕ-БЫ-ЛО! Решение по Карасеву принято, чтобы визги красно-белые были чуть потише. Имхо.

    0
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    ...
    Рейтинг: +13419

    NewLife > Cleaner 6 апреля, 15:47

    Какая желтая ? Ты вообще не в теме и пишешь чушь - речь идет о прямой красной, что подтверждено ЭСК.

    4
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    ...
    Рейтинг: +15287

    Cleaner > NewLife 6 апреля, 16:23

    Я с Матчем Краснодар - Динамо попутал. Виноват, не в тему попал...

    2
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    Рейтинг: +363

    Спартач80 > Cleaner 6 апреля, 16:52

    Чмырятина,тебе лишь бы на Спартак поорать....животное...

    0
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    Рейтинг: +15287

    Cleaner > Спартач80 6 апреля, 17:08

    Вы невежливы...(
    Крылатое выражение Путина знаете.

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    Рейтинг: +363

    Спартач80 > Cleaner 6 апреля, 20:22

    Где ты сосёшь,красавица?

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    Рейтинг: +223

    Боцман52 > Cleaner 6 апреля, 20:48

    Про матч Краснодар - Динамо, а пишешь про красно-белых. Похоже очень ты неравнодушен к Спартаку.

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