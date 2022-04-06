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  • Хачатурянц: «Карасев отстранен на один матч? Неудаление Бека-Бека не повлияло впрямую на результат»

Хачатурянц: «Карасев отстранен на один матч? Неудаление Бека-Бека не повлияло впрямую на результат»

6 апреля 2022, 14:40
10

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц объяснил отстранение арбитров Игоря Панина, Алексея Сухого и Артема Любимова до конца сезона, а также Сергея Карасева на один матч.

– Считаю, это максимально строгое решение, чтобы дать понять, что за ошибки, которые впрямую влияют на результат, будем строго наказывать. Ошибки арбитров очевидны, это признано единогласным решением экспертно-судейской комиссии.

– Карасев получил меньшее наказание, чем Панин и Сухой, которые были главными арбитрами в матчах 23-го тура. С чем это связано?

– С тем, что невынесение красной карточки не повлияло впрямую на результат матча. Карасев наш самый топовый арбитр. Нам важно иметь судей такого уровня на финише сезона.

– Какова перспектива отстраненных до конца сезона?

– Она разная. Об этом мы объявим позднее.

  • ЭКС признала ошибочным решение Карасева не удалять полузащитника «Локомотива» Бека-Бека на 24-й минуте матча со «Спартаком» (1:0).
  • Бека-Бека отдал голевую передачу на Вильсона Изидора на 85-й минуте.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Хачатурянц Ашот
Комментарии (10)
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diktatop
1649245695
как КК не повлияла то на исход матча??? 45 минут другого футбола было бы... ну да карасик же европейский судья как его отстранить можно, потом будут вопросы и не позовут его больше...
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NewLife
1649247670
Хачатурянц доказывает этими словами свою профнепригодность. Как это неудаление не повлияло на результат? Он хочет сказать, что играй Локо вдесятером, все равно наваляли бы Спартаку. Он просто не имеет право делать такой дурацкий прогноз на своей должности. Неудаленный Бека-Бека отдал голевую передачу и тем самым показал компетентность этого чиновника.
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vladimir-7
1649247966
"Молодец" Хачатурянц перевел всё на незначительные наказания, а о денежных вознаграждениях судей промолчал и им можно так же продолжать и дальше, а как ещё РФС и РПЛ выведет нужную команду в лидеры. Хоть бы подумали, чего ждать в играх на ЕК от таких команд?
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sined1951
1649248046
В нашем футболе слабо работает руководство РФС. Почему нет комиссии по выявлению и наказанию футболистов-симулянтов, которые всеми способами выпрашивают карточки, штрафные и пенальти. На судей оказывается сильное давление со стороны руководителей и тренеров команд вплоть до оскорблений. Похоже никуда не исчезло и "телефонное право". Комментаторы окончательно обнаглели, они уже раньше судей выносят свой вердикт, хотя это и не входит в их обязанности. Если РФС так озабочен здоровьем игроков, то почему разрешает выходить на игру без гетр и щитков таким футболистам как Ерохин, Мухин, Ахметов и др.? Они что, в волейбол выходят играть? Все дружно шумят про касания и похожие моменты. Они похожи на картинке в мониторе, а в реальности нет. Степень
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piligrim1986
1649248970
эм, т.е. голевая передача не есть влияние на результат? вместо 10 играло 11 - это не влияние на результат? ...
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Romio-xxx
1649251778
Бека-Бека отдал голевую передачу,а на результат это напрямую не повлияло))))))Ржунимагу)))))
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moskowcity-petrv
1649254372
гнать надо ашотиков и судей всех,устроили бардак
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subbotaspartak
1649257332
Нельзя наказывать Карася, На него смотрит Европа вся. А в России команду завалил, Это мелочь, наплевал и забыл.
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