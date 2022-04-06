Хачатурянц: «Карасев отстранен на один матч? Неудаление Бека-Бека не повлияло впрямую на результат»

Нельзя наказывать Карася,
На него смотрит Европа вся.
А в России команду завалил,
Это мелочь, наплевал и забыл.
Президент РПЛ Ашот Хачатурянц объяснил отстранение арбитров Игоря Панина, Алексея Сухого и Артема Любимова до конца сезона, а также Сергея Карасева на один матч.
– Считаю, это максимально строгое решение, чтобы дать понять, что за ошибки, которые впрямую влияют на результат, будем строго наказывать. Ошибки арбитров очевидны, это признано единогласным решением экспертно-судейской комиссии.
– Карасев получил меньшее наказание, чем Панин и Сухой, которые были главными арбитрами в матчах 23-го тура. С чем это связано?
– С тем, что невынесение красной карточки не повлияло впрямую на результат матча. Карасев наш самый топовый арбитр. Нам важно иметь судей такого уровня на финише сезона.
– Какова перспектива отстраненных до конца сезона?
– Она разная. Об этом мы объявим позднее.
- ЭКС признала ошибочным решение Карасева не удалять полузащитника «Локомотива» Бека-Бека на 24-й минуте матча со «Спартаком» (1:0).
- Бека-Бека отдал голевую передачу на Вильсона Изидора на 85-й минуте.