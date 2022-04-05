Перед дерби «Локомотив» – «Спартак» на стадионе было убрано 89 тонн снега

Пресс-служба «Локомотива» сообщила, какой объем снега пришлось убрать, чтобы субботнее дерби со «Спартаком» состоялось.

«Чтобы дерби состоялось, техническими службами стадиона под руководством Владислава Лысенко было убрано около 89 тонн снега!

По данным Гидрометцентра, 2 апреля с 8 до 18 часов на востоке Москвы выпало 9 миллиметров осадков, что соответствует примерно 10 сантиметрам снежного покрова.

Учитывая размеры поля «РЖД Арены», масса выпавшего снега к шести вечера составила около 64 тонн.

В период с 18:00 до 21:30 часа снегопад усилился и выпало еще около 4 сантиметров снега, что соответствует примерно 25 тоннам.

В уборке были задействованы 30 человек и 5 единиц техники», – говорится в публикации клуба.

«Локо» победил «Спартак» со счетом 1:0.

Начало матча было отложено на час из-за погодных условий.

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