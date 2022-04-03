Шалимов – о неназначенном пенальти в ворота ЦСКА: «Это был фол, «Урал» теряет два очка»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов остался недоволен судейством в матче 23-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

В концовке игры защитник екатеринбуржцев Лео Гогличидзе упал в штрафной ЦСКА после контакта с Егором Ушаковым.

Главный арбитр матча Игорь Панин после VAR решил не назначать 11-метровый удар.

«Это пенальти, что я могу сказать. Он его не задел никак сзади, ни в спину, он попал по ноге. Там был прострел, мы могли гол забивать. Это был фол. Если бы он ничего не делал, Лео бы просто прострелил. Странно, но что об этом говорить? Ну признают, что был пенальти, и что дальше? Мы теряем два очка.

ЦСКА – команда классная, на ходу и так далее. Но так, как развивалась игра и этот последний эпизод… Плюс еще мы на 94-й минуте получили пенальти в свои ворота, чего можно было избежать, в углу, никакой опасности, ничего не было», – сказал Шалимов.

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