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Шалимов – о неназначенном пенальти в ворота ЦСКА: «Это был фол, «Урал» теряет два очка»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов остался недоволен судейством в матче 23-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

  • В концовке игры защитник екатеринбуржцев Лео Гогличидзе упал в штрафной ЦСКА после контакта с Егором Ушаковым.
  • Главный арбитр матча Игорь Панин после VAR решил не назначать 11-метровый удар.

«Это пенальти, что я могу сказать. Он его не задел никак сзади, ни в спину, он попал по ноге. Там был прострел, мы могли гол забивать. Это был фол. Если бы он ничего не делал, Лео бы просто прострелил. Странно, но что об этом говорить? Ну признают, что был пенальти, и что дальше? Мы теряем два очка.

ЦСКА – команда классная, на ходу и так далее. Но так, как развивалась игра и этот последний эпизод… Плюс еще мы на 94-й минуте получили пенальти в свои ворота, чего можно было избежать, в углу, никакой опасности, ничего не было», – сказал Шалимов.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1295

    DemSerg 1 минуту назад

    Вообще ни по одному повтору ничего не понятно. Где там было касание? Может и вообще не было, очень трудно определить.

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    Рейтинг: +11595

    DeStar 38 минут назад

    блин, про каждый матч уеж высказались да?
    по моему уже во всех матчах есть какие-то разногласия, уже задрало читать.
    Проходит каких 8 туров и понеслась
    Там должна быть КК! там было 4 пенальти не поставлено!
    там не было пенки!
    там был фол!
    там не было фола!.
    да сколько можно.

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    Рейтинг: +210

    Мася_1989 1 час назад

    Ну... Такой себе фол, честно сказать.

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