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  • Шалимов – о неназначенном пенальти в ворота ЦСКА: «Это был фол, «Урал» теряет два очка»

Шалимов – о неназначенном пенальти в ворота ЦСКА: «Это был фол, «Урал» теряет два очка»

3 апреля 2022, 20:38
5

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов остался недоволен судейством в матче 23-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

  • В концовке игры защитник екатеринбуржцев Лео Гогличидзе упал в штрафной ЦСКА после контакта с Егором Ушаковым.
  • Главный арбитр матча Игорь Панин после VAR решил не назначать 11-метровый удар.

«Это пенальти, что я могу сказать. Он его не задел никак сзади, ни в спину, он попал по ноге. Там был прострел, мы могли гол забивать. Это был фол. Если бы он ничего не делал, Лео бы просто прострелил. Странно, но что об этом говорить? Ну признают, что был пенальти, и что дальше? Мы теряем два очка.

ЦСКА – команда классная, на ходу и так далее. Но так, как развивалась игра и этот последний эпизод… Плюс еще мы на 94-й минуте получили пенальти в свои ворота, чего можно было избежать, в углу, никакой опасности, ничего не было», – сказал Шалимов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Шалимов Игорь
Комментарии (5)
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Мася_1989
1649009888
Ну... Такой себе фол, честно сказать.
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DeStar
1649011392
блин, про каждый матч уеж высказались да? по моему уже во всех матчах есть какие-то разногласия, уже задрало читать. Проходит каких 8 туров и понеслась Там должна быть КК! там было 4 пенальти не поставлено! там не было пенки! там был фол! там не было фола!. да сколько можно.
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DemSerg
1649013658
Вообще ни по одному повтору ничего не понятно. Где там было касание? Может и вообще не было, очень трудно определить.
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zigbert
1649069770
С камеры из за ворот было заметно легкое касание ноги Гогличидзе.
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