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Игрок «Урала» Гаджимурадов: «Судья испугался ставить пенальти в ворота ЦСКА. Его что, расстреляют после игры?»

Футболист «Урала» Рамазан Гаджимурадов поделился эмоциями от матча 22-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2). В компенсированное время второго тайма судья Игорь Панин ошибочно (подтверждено ЭСК РФС) не назначил пенальти в пользу екатеринбуржцев.

«Возможно, пенальти в наши ворота был назначен правильно. Но и через две минуты в ворота ЦСКА — тоже чистейшая «точка». И я не понимаю: мы на последнем месте находились до этого матча, провели уже четыре игры и чуть ли не в каждой — одиннадцатиметровый в наши ворота. И потом каждые 11 метров признают сомнительными. Когда нам ставят «точку» в игре с «Краснодаром», то говорят: «Каждое касание — это пенальти». А тут с ЦСКА говорят: «Легкое касание — не пенальти». Какие-то двойные стандарты.

Мне кажется, судья просто испугался ставить пенальти. Испугался, и всe. Не хочу что-то лишнее говорить, потому что эмоции чуть зашкаливают. Я думаю, мы должны были выигрывать у ЦСКА.

Стычка между игроками произошла из-за неназначенного пенальти? Да-да, конечно. А как еще, когда ты в одну сторону ставишь одиннадцатиметровые, а в другую не даешь аналогичные «точки»? Мне вообще это непонятно. Да, ЦСКА. Ну и что? Уже какую игру в нашу сторону ставят пенальти. Давайте и нам иногда пробить! Думают, в нашу сторону можно ставить, а в сторону ЦСКА… Их что, расстреляют после игры? Мне кажется, что стоило пенальти поставить и эта игра была бы наша», – сказал Гаджимурадов.

  • Панин отстранен до конца сезона.
  • «Урал» идет в зоне переходных матчей.
  • Ближайший соперник – «Крылья Советов» (10 апреля).

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Источник: «Известия»

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06.04.2022 22:13
Комментарии1
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    Рейтинг: +15833

    paracetamol 7 апреля, 08:39

    Может и не расстреляют, но на бабки посадят.

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