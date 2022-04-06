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  • Хачатурянц: «Решение Панина не назначать пенальти и преждевременно завершить матч вызывает серьезные опасения»

Хачатурянц: «Решение Панина не назначать пенальти и преждевременно завершить матч вызывает серьезные опасения»

6 апреля 2022, 17:03
6

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал решение судейского комитета отстранить арбитров Игоря Панина, Алексея Сухого и Артема Любимова до конца сезона.

«Очень важно, чтобы арбитры осознавали свою ответственность. Каждое очко в решающей части сезона для клубов имеет значение, и у каждой судейской ошибки, у каждого неверного решения есть последствия.

Нам не нужны быстрые и неправильные решения арбитров. У них есть время в сложных и спорных моментах посоветоваться с коллегами, посмотреть повтор у монитора, когда это возможно.

И в этом смысле решение арбитра Игоря Панина, который долго изучал момент с возможным пенальти и в итоге не назначил 11-метровый, а также столь оперативное и преждевременное завершение матча, сложно объяснимо и вызывает серьезные опасения.

Диалог с арбитрами мы ведем постоянно. Надеюсь, что судьи это понимают и проведут концовку сезона достойно и без результативных ошибок», – сказал Хачатуянц.

  • ЭСК РФС признал, что Панин ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 99-й минуте.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Хачатурянц Ашот Панин Игорь
Комментарии (6)
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moskowcity-petrv
1649254025
Не поделился наверно с армяшом,вот и наказание
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maygli
1649257753
Я не увидел там 100% пенальти, хоть и очень хотел найти.
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житель СПб
1649260744
Ну и что? Проблема в чем переиграть 5 минут? И тогда будет прецедент - и последующие товарищи не будут зря хулиганить. А так.... А Васька слушает, да ест!
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JTherry
1649263333
"Решение Панина не назначать пенальти... вызывает серьезные опасения..." ...эти "опасения" надо было предвидеть, как руководителю (Панин и раньше получал бан за неоднозначное судейство), а если не можешь, то какой из тебя руководитель, г-н Хачатурянц..? ты - прокладка, обычная шестерка на побегушках у Миллера и Дюк-оффа...
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zigbert
1649314889
В конце матча Панин откровенно поплыл.
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pld
1649371247
Пора наш футбол переименовать пенальбол. Все скандальные команды надо исключить из РПЛ. Пусть учатся играть, а не базарить. Какой там пенальти? Судья Панин молодец, не пошёл на поводу у симулянта. Налицо фол в нападении. Наглый грузин руками отбросил защитника с дороги, чистый штрафной.
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