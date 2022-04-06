Хачатурянц: «Решение Панина не назначать пенальти и преждевременно завершить матч вызывает серьезные опасения»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал решение судейского комитета отстранить арбитров Игоря Панина, Алексея Сухого и Артема Любимова до конца сезона.

«Очень важно, чтобы арбитры осознавали свою ответственность. Каждое очко в решающей части сезона для клубов имеет значение, и у каждой судейской ошибки, у каждого неверного решения есть последствия.

Нам не нужны быстрые и неправильные решения арбитров. У них есть время в сложных и спорных моментах посоветоваться с коллегами, посмотреть повтор у монитора, когда это возможно.

И в этом смысле решение арбитра Игоря Панина, который долго изучал момент с возможным пенальти и в итоге не назначил 11-метровый, а также столь оперативное и преждевременное завершение матча, сложно объяснимо и вызывает серьезные опасения.

Диалог с арбитрами мы ведем постоянно. Надеюсь, что судьи это понимают и проведут концовку сезона достойно и без результативных ошибок», – сказал Хачатуянц.