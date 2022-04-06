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Хачатурянц: «Решение Панина не назначать пенальти и преждевременно завершить матч вызывает серьезные опасения»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал решение судейского комитета отстранить арбитров Игоря Панина, Алексея Сухого и Артема Любимова до конца сезона.

«Очень важно, чтобы арбитры осознавали свою ответственность. Каждое очко в решающей части сезона для клубов имеет значение, и у каждой судейской ошибки, у каждого неверного решения есть последствия.

Нам не нужны быстрые и неправильные решения арбитров. У них есть время в сложных и спорных моментах посоветоваться с коллегами, посмотреть повтор у монитора, когда это возможно.

И в этом смысле решение арбитра Игоря Панина, который долго изучал момент с возможным пенальти и в итоге не назначил 11-метровый, а также столь оперативное и преждевременное завершение матча, сложно объяснимо и вызывает серьезные опасения.

Диалог с арбитрами мы ведем постоянно. Надеюсь, что судьи это понимают и проведут концовку сезона достойно и без результативных ошибок», – сказал Хачатуянц.

  • ЭСК РФС признал, что Панин ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 99-й минуте.

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Источник: Sports.ru

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06.04.2022 17:03
Комментарии9
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    Рейтинг: +78

    pld 18 часов назад

    Пора наш футбол переименовать пенальбол. Все скандальные команды надо исключить из РПЛ. Пусть учатся играть, а не базарить.
    Какой там пенальти? Судья Панин молодец, не пошёл на поводу у симулянта. Налицо фол в нападении. Наглый грузин руками отбросил защитника с дороги, чистый штрафной.

    0
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    Рейтинг: +95310

    zigbert 7 апреля, 10:01

    В конце матча Панин откровенно поплыл.

    1
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  • ...
    Рейтинг: +22075

    JTherry 6 апреля, 19:42

    "Решение Панина не назначать пенальти... вызывает серьезные опасения..."
    ...эти "опасения" надо было предвидеть, как руководителю (Панин и раньше получал бан за неоднозначное судейство), а если не можешь, то какой из тебя руководитель, г-н Хачатурянц..? ты - прокладка, обычная шестерка на побегушках у Миллера и Дюк-оффа...

    2
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    Рейтинг: +13521

    Barmaleushka > JTherry 6 апреля, 20:26

    Гаспромфсёкупил ! Аллилуйя !))))

    0
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    Рейтинг: +22075

    JTherry > Barmaleushka 6 апреля, 20:34

    аминь...)))

    0
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    Рейтинг: +15021

    житель СПб 6 апреля, 18:59

    Ну и что? Проблема в чем переиграть 5 минут? И тогда будет прецедент - и последующие товарищи не будут зря хулиганить. А так.... А Васька слушает, да ест!

    0
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    Рейтинг: +5777

    maygli 6 апреля, 18:09

    Я не увидел там 100% пенальти, хоть и очень хотел найти.

    3
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    Рейтинг: +939

    mama1991 6 апреля, 17:39

    да плевать арбитрам, после исключения всех из европы, их же тоже отстранили, подумали нафиг надо? надо косить бабло. дураку понятно.

    1
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    Рейтинг: +1196

    moskowcity-petrv 6 апреля, 17:07

    Не поделился наверно с армяшом,вот и наказание

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