«Урал» попросил ЭСК разобрать эпизод с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА

«Урал» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче 23-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).
«Урал» просит рассмотреть эпизод с неназначением пенальти в ворота ЦСКА в концовке игры», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
- В концовке игры защитник екатеринбуржцев Лео Гогличидзе упал в штрафной ЦСКА после контакта с Егором Ушаковым.
- Главный арбитр матча Игорь Панин после VAR решил не назначать 11-метровый удар.
- Президент «Урала» Григорий Иванов после матча назвал Панина «козлом».
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Источник: «Чемпионат»