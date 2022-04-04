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  • «Урал» попросил ЭСК разобрать эпизод с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА

«Урал» попросил ЭСК разобрать эпизод с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА

4 апреля 2022, 18:54
8

«Урал» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче 23-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

«Урал» просит рассмотреть эпизод с неназначением пенальти в ворота ЦСКА в концовке игры», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

  • В концовке игры защитник екатеринбуржцев Лео Гогличидзе упал в штрафной ЦСКА после контакта с Егором Ушаковым.
  • Главный арбитр матча Игорь Панин после VAR решил не назначать 11-метровый удар.
  • Президент «Урала» Григорий Иванов после матча назвал Панина «козлом».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Урал ЦСКА
Комментарии (8)
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B.G.
1649088118
С каждым годом, да чего там с годом....с каждым туром судейство все позорнее и позорнее....
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portero
1649088586
Судейка заинтересованное лицо...
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vladik12
1649089161
А толку, епт? Кто очки вернет?
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JTherry
1649091572
ни один из туров чемпионата не прошел без судейских скандалов, хоть с иностранными "наблюдателями" (Кашшаи, Перейра), хоть с нашими (Иванов)... какая-то беспринципность, безалаберность и безответственность присутствует в судейском корпусе... все болельщики видят на стадионах и у экранов ТВ, как ошибаются судьи, причем, порой, изуверски, как это сделал Иванов с Айртоном, но ЭСК в лучшем случае признает ошибку и отстранит на матч этого арбитра, а игроку от этого не легче, и командам пострадавшим от судейского произвола тем более... может, пора уже лишать судей лицензии и отстранять от проведения матчей в РПЛ, таких зарвавшихся "козлов", как Панин, Мешков, Сухой..? да и Карасева тоже не мешает привести в чувства...
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вальтер79
1649092645
толку то от этого разбору очки то не вернут а судьи как косячили так и косячат
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vladik12
1649094432
По-моему, последний и единственный раз бардака в нашем судействе не было при Розетти.
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lordmrv
1649098882
А на своей ветке что то Клинер не отметился. Рыльце в пушку? Или только срать на чужих умеет?
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paracetamol
1649139524
Иванов прав: такие свистуны не должны свистеть. Но где других взять? Большая очередь стоит молодых и голодных. Рупь растет, а с ним и ставки!
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