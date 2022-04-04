«Урал» попросил ЭСК разобрать эпизод с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА

«Урал» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче 23-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

«Урал» просит рассмотреть эпизод с неназначением пенальти в ворота ЦСКА в концовке игры», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

В концовке игры защитник екатеринбуржцев Лео Гогличидзе упал в штрафной ЦСКА после контакта с Егором Ушаковым.

Главный арбитр матча Игорь Панин после VAR решил не назначать 11-метровый удар.

Президент «Урала» Григорий Иванов после матча назвал Панина «козлом».

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