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«Урал» попросил ЭСК разобрать эпизод с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА

«Урал» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче 23-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

«Урал» просит рассмотреть эпизод с неназначением пенальти в ворота ЦСКА в концовке игры», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

  • В концовке игры защитник екатеринбуржцев Лео Гогличидзе упал в штрафной ЦСКА после контакта с Егором Ушаковым.
  • Главный арбитр матча Игорь Панин после VAR решил не назначать 11-метровый удар.
  • Президент «Урала» Григорий Иванов после матча назвал Панина «козлом».

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии8
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    Рейтинг: +976

    вальтер79 24 минуты назад

    толку то от этого разбору очки то не вернут а судьи как косячили так и косячат

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    Рейтинг: +21959

    JTherry 42 минуты назад

    ни один из туров чемпионата не прошел без судейских скандалов, хоть с иностранными "наблюдателями" (Кашшаи, Перейра), хоть с нашими (Иванов)... какая-то беспринципность, безалаберность и безответственность присутствует в судейском корпусе... все болельщики видят на стадионах и у экранов ТВ, как ошибаются судьи, причем, порой, изуверски, как это сделал Иванов с Айртоном, но ЭСК в лучшем случае признает ошибку и отстранит на матч этого арбитра, а игроку от этого не легче, и командам пострадавшим от судейского произвола тем более... может, пора уже лишать судей лицензии и отстранять от проведения матчей в РПЛ, таких зарвавшихся "козлов", как Панин, Мешков, Сухой..? да и Карасева тоже не мешает привести в чувства...

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    Рейтинг: +579

    Riot Zero 1 час назад

    Правильно в своё время сказал Слуцкий, только не бить, а убивать.

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    Рейтинг: +579

    Riot Zero 1 час назад

    Судьи тура Панин и Сухой.

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    Рейтинг: +936

    mama1991 1 час назад

    реальные перегибы.... это произвол, пока будут песпонтовые выставления ошибок, а не уголовное наказание за взятки, ничего не будет, это и аутисту понятно. видимо эта судейская комиссия в доле....

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    Рейтинг: +6943

    vladik12 1 час назад

    А толку, епт? Кто очки вернет?

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    Рейтинг: +61345

    portero 1 час назад

    Судейка заинтересованное лицо...

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    Рейтинг: +1964

    B.G. 1 час назад

    С каждым годом, да чего там с годом....с каждым туром судейство все позорнее и позорнее....

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