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Президент «Урала»: «Из-за ошибки Панина мы можем потерять 500 миллионов рублей. Он нам их заплатит?»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о своем отношении к дисквалификации арбитра Игоря Панина до конца сезона.

– Отстранение Панина, Любимова, Сухого до конца сезона – действенная мера?

– Вот я после матча с ЦСКА вышел на улицу, сказал там кому-то что-то в частной беседе про судей... И теперь меня хотят вызвать на комитет по этике. За что? Будут разбирать, осуждать... А тому же Панину дадут полтора месяца, и он продолжит работать.

Мы против арбитров ничего сказать не можем... Это какая-то каста неприкосновенных. А я-то за что должен пострадать?

Вот сейчас приехал в Челябинск, разговаривал тут с человеком. Он пожимает плечами: вся страна видела, что это пенальти в ворота ЦСКА, а судья – нет.

Интересно получается, да? И судье фактически ничего за это не будет. А меня еще и штрафанут тысяч на 200...

– Но судья на полтора месяца теряет работу, что, наверное, тоже бьет по карману.

– Постойте. Мы из-за этого судейского решения можем потерять где-то 500 миллионов [рублей]. Не хватит нам очка для сохранения прописки в РПЛ – и кто мне вернет эти деньги? Судья? Или РФС, может, вернет?

– Так вы считаете, что Панина еще мягко наказали?

– Да ничего я не считаю... Я за то, чтобы люди нормально работали.

  • Панин ошибочно не назначил пенальти в пользу «Урала» в концовке игры с ЦСКА (2:2).
  • Екатеринбургская команда идет на 13-м месте в РПЛ (зона переходных матчей).

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии9
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    Рейтинг: +15833

    paracetamol 4 часа назад

    А чё, выставь ему счет через суд, может и прокатит? Основание достаточное - дисква до конца сезона.

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    Рейтинг: +318

    aldo conte 8 часов назад

    А почему нельзя подать на судью Панина в общегражданский суд? Найти хорошего адвоката и предпринять попытку взыскать с этого господина искомую сумму. По крайней мере, даже если результата не будет, хотя бы нервы потрепать этому "судье". Если не бороться, у нас так и будут безнаказанно "ошибаться" (в пользу известных столичных клубов).

    0
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    Рейтинг: +12044

    playsh > aldo conte 7 часов назад

    Господи,как же Вы далеки от нашего судопроизводства,и неважно - уголовное дело или гражданское.И на счёт "потрепать нервы судье" совсем не уверен,а вот свои потрепете точно,вместе с финансами.
    Себе дороже,одним словом.

    1
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    Рейтинг: +22075

    JTherry 9 часов назад

    "...из-за этого судейского решения можем потерять где-то 500 миллионов"
    ...дядя Гриша, надо было раньше думать и играть, а не ложиться под некоторые особо "привилегированные" команды, разбазаривая очки направо и налево...

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    Рейтинг: +16402

    Garrincha58 9 часов назад

    Только бабки всех интересуют, а чтобы команда играла лучше развивалась в дальнейшем ему нас...ть. Иванов боится, что вылетя в ФНЛ его карман оскудеет вот и весь принцип нашего футбола и на кой нам такой футбол???

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    Рейтинг: +1123

    tushkanlz 9 часов назад

    500 миллионов [рублей]~ за один пендель. Во - где бабло варится,настоящие природные ресурсы, а то всё - нефть,газ... "Пенделями" торговать надо с гейропейцами и будет всё ОК! ☺☺☺

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    Рейтинг: +1040

    Cubinec1989 11 часов назад

    Просто в нормальных странах спортивный принцип, а у нас кабинетно-коррупционныи...

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    Рейтинг: +24424

    vladimir-7 12 часов назад

    Гриша Иванов кажется договорится, сам пострадает и Урал может уехать в ФНЛ.

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    Рейтинг: +185

    кaстрюлька > vladimir-7 10 часов назад

    Гиннер на чём-то наварился и у кляч опять завелись деньги на подкуп судей ?

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