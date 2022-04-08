Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Урала»: «Из-за ошибки Панина мы можем потерять 500 миллионов рублей. Он нам их заплатит?»

Президент «Урала»: «Из-за ошибки Панина мы можем потерять 500 миллионов рублей. Он нам их заплатит?»

8 апреля 2022, 00:43
9

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о своем отношении к дисквалификации арбитра Игоря Панина до конца сезона.

– Отстранение Панина, Любимова, Сухого до конца сезона – действенная мера?

– Вот я после матча с ЦСКА вышел на улицу, сказал там кому-то что-то в частной беседе про судей... И теперь меня хотят вызвать на комитет по этике. За что? Будут разбирать, осуждать... А тому же Панину дадут полтора месяца, и он продолжит работать.

Мы против арбитров ничего сказать не можем... Это какая-то каста неприкосновенных. А я-то за что должен пострадать?

Вот сейчас приехал в Челябинск, разговаривал тут с человеком. Он пожимает плечами: вся страна видела, что это пенальти в ворота ЦСКА, а судья – нет.

Интересно получается, да? И судье фактически ничего за это не будет. А меня еще и штрафанут тысяч на 200...

– Но судья на полтора месяца теряет работу, что, наверное, тоже бьет по карману.

– Постойте. Мы из-за этого судейского решения можем потерять где-то 500 миллионов [рублей]. Не хватит нам очка для сохранения прописки в РПЛ – и кто мне вернет эти деньги? Судья? Или РФС, может, вернет?

– Так вы считаете, что Панина еще мягко наказали?

– Да ничего я не считаю... Я за то, чтобы люди нормально работали.

  • Панин ошибочно не назначил пенальти в пользу «Урала» в концовке игры с ЦСКА (2:2).
  • Екатеринбургская команда идет на 13-м месте в РПЛ (зона переходных матчей).

Еще по теме:
Игрок «Урала» Гаджимурадов: «Судья испугался ставить пенальти в ворота ЦСКА. Его что, расстреляют после игры?» 1
Хачатурянц: «Решение Панина не назначать пенальти и преждевременно завершить матч вызывает серьезные опасения» 6
«Урал» попросил ЭСК разобрать эпизод с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА 8
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Урал Иванов Григорий Панин Игорь
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1649393106
Гриша Иванов кажется договорится, сам пострадает и Урал может уехать в ФНЛ.
Ответить
Cubinec1989
1649397286
Просто в нормальных странах спортивный принцип, а у нас кабинетно-коррупционныи...
Ответить
tushkanlz
1649403890
500 миллионов [рублей]~ за один пендель. Во - где бабло варится,настоящие природные ресурсы, а то всё - нефть,газ... "Пенделями" торговать надо с гейропейцами и будет всё ОК! ☺☺☺
Ответить
Garrincha58
1649404017
Только бабки всех интересуют, а чтобы команда играла лучше развивалась в дальнейшем ему нас...ть. Иванов боится, что вылетя в ФНЛ его карман оскудеет вот и весь принцип нашего футбола и на кой нам такой футбол???
Ответить
JTherry
1649404750
"...из-за этого судейского решения можем потерять где-то 500 миллионов" ...дядя Гриша, надо было раньше думать и играть, а не ложиться под некоторые особо "привилегированные" команды, разбазаривая очки направо и налево...
Ответить
aldo conte
1649406439
А почему нельзя подать на судью Панина в общегражданский суд? Найти хорошего адвоката и предпринять попытку взыскать с этого господина искомую сумму. По крайней мере, даже если результата не будет, хотя бы нервы потрепать этому "судье". Если не бороться, у нас так и будут безнаказанно "ошибаться" (в пользу известных столичных клубов).
Ответить
paracetamol
1649421977
А чё, выставь ему счет через суд, может и прокатит? Основание достаточное - дисква до конца сезона.
Ответить
BRO_football
1649447247
Панин виноват, что Урал так плохо играет? Кроме игры с ЦСКА в гостях есть ещё 29 матчей, где можно набрать очки, чтобы не вылететь из РПЛ. Да и пусть Иванов не ссыт. Реформа РПЛ уже практически принята. В этом сезоне никуда Урал не вылетит.
Ответить
Главные новости
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
22:43
20
Баринову готовят визу для вылета в Европу
21:58
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
21:50
4
Стало известно, сколько Мостовой будет зарабатывать в «Локо»
21:36
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
20:46
9
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
20:29
4
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
20:12
6
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
19:01
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
7
Кубок России. «Акрон» победил «Локомотив» по пенальти
18:24
20
Все новости
Все новости
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
23:09
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
22:56
1
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
22:26
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
22:14
1
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
21:43
1
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
21:14
3
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
20:29
4
У «Краснодара» на старте сезона девять побед из девяти
20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
19:41
3
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
7
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
17:06
1
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
13
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
29
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
29
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
12
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
3
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+