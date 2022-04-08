Президент «Урала»: «Из-за ошибки Панина мы можем потерять 500 миллионов рублей. Он нам их заплатит?»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о своем отношении к дисквалификации арбитра Игоря Панина до конца сезона.

– Отстранение Панина, Любимова, Сухого до конца сезона – действенная мера?

– Вот я после матча с ЦСКА вышел на улицу, сказал там кому-то что-то в частной беседе про судей... И теперь меня хотят вызвать на комитет по этике. За что? Будут разбирать, осуждать... А тому же Панину дадут полтора месяца, и он продолжит работать.

Мы против арбитров ничего сказать не можем... Это какая-то каста неприкосновенных. А я-то за что должен пострадать?

Вот сейчас приехал в Челябинск, разговаривал тут с человеком. Он пожимает плечами: вся страна видела, что это пенальти в ворота ЦСКА, а судья – нет.

Интересно получается, да? И судье фактически ничего за это не будет. А меня еще и штрафанут тысяч на 200...

– Но судья на полтора месяца теряет работу, что, наверное, тоже бьет по карману.

– Постойте. Мы из-за этого судейского решения можем потерять где-то 500 миллионов [рублей]. Не хватит нам очка для сохранения прописки в РПЛ – и кто мне вернет эти деньги? Судья? Или РФС, может, вернет?

– Так вы считаете, что Панина еще мягко наказали?

– Да ничего я не считаю... Я за то, чтобы люди нормально работали.