Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Члены ЭСК признали ошибочным неудаление Бека-Бека, назначенный пенальти в пользу «Динамо» и неназначенный в ворота ЦСКА

Члены ЭСК признали ошибочным неудаление Бека-Бека, назначенный пенальти в пользу «Динамо» и неназначенный в ворота ЦСКА

6 апреля 2022, 08:10
12

Стало известно, как ЭСК РФС принимал решения по трем судейским решениям 23-го тура РПЛ, которые были признаны ошибочными.

  • Сергей Карасeв ошибочно не удалил полузащитника «Локомотива» Бека-Бека в матче со «Спартаком» (0:1).
  • Алексей Сухой ошибочно назначил пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Динамо» (0:1)
  • Игорь Панин ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота ЦСКА в матче с «Уралом» (2:2) на 99-й минуте.

По информации «РБ Спорт», все эти решения были приняты членами ЭСК единогласно.

Еще по теме:
«Для меня это стало неожиданностью». Экс-тренер «Спартака» – об уходе Ваноли из клуба
«Слишком много популизма». Вице-президент УЕФА – о решении Польши не вызывать Рыбуса в сборную 4
Джикия возмущен тем, как «Зенит» представил Бакаева. Он считает подставой видео с воспитанниками «Спартака» 23
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Локомотив ЦСКА Урал Спартак Краснодар
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Artemka444
1649194143
Всё равно ничего не поменяется!!!
Ответить
Artemka444
1649194150
Комментарий удален.
Ответить
haxxproxx
1649199543
Ну дааа, когда срамату за уши откровенно тянули для липового шампиньонства, так никого не отстраняли, а тут кипиш подняли...
Ответить
R_a_i_n
1649210674
У Иванова другая версия)
Ответить
Cubinec1989
1649223598
Ну и? У Краснодар-Динамо это ключевой момент, собственно единственный гол забит с пеналя которого никто кроме судьи матча не увидел. Матч переигрывать будут? Судью отстранят? Да хрен там! У Краснодара ведущий полузащитник выбыл на месяц, второй полузащитник жёлтую получил за симуляцию, збс отсудил, неподкупный.
Ответить
ААМ
1649223764
Зачем махать кулаками после драки. Тянут за уши ЦСКА и Динамо, а потом стыдливо говорят об ошибках. А слабо подарить им результат с аннулированием ошибок, т.е. Динамо 0:0, ЦСКА 2:3
Ответить
mahan
1649224252
И, что дальше то? Эти судьи так и судят дальше. Отстранить их от судейства. Одни и те же судьи каждый раз одни и те же проблему.
Ответить
Боцман59rus
1649226937
_клоуны, мягко говоря
Ответить
владимир миронов
1649241520
Вот когда результат игры отменят,а переигровка за счёт судьи,тогда будет прогресс,я так думаю.
Ответить
sined1951
1649250179
Столкновения и касания в футболе бывают разные по силе и степени. Реальную угрозу здоровью может определить только судья в поле, а не картинные специалисты. К сожалению в нашем футболе правит идиотизм.
Ответить
Главные новости
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
21:50
2
Стало известно, сколько Мостовой будет зарабатывать в «Локо»
21:36
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
20:46
8
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
20:29
4
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
20:12
6
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
19:01
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
6
Кубок России. «Акрон» победил «Локомотив» по пенальти
18:24
19
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
16
«Атлетико» принял решение по Альваресу
17:21
2
Все новости
Все новости
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
22:26
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
22:14
1
Баринову готовят визу для вылета в Европу
21:58
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
21:43
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
21:14
3
У «Краснодара» на старте сезона девять побед из девяти
20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
19:41
3
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
6
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
17:06
1
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
13
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
28
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
29
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
12
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
3
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+