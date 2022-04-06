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Члены ЭСК признали ошибочным неудаление Бека-Бека, назначенный пенальти в пользу «Динамо» и неназначенный в ворота ЦСКА

Стало известно, как ЭСК РФС принимал решения по трем судейским решениям 23-го тура РПЛ, которые были признаны ошибочными.

  • Сергей Карасeв ошибочно не удалил полузащитника «Локомотива» Бека-Бека в матче со «Спартаком» (0:1).
  • Алексей Сухой ошибочно назначил пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Динамо» (0:1)
  • Игорь Панин ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота ЦСКА в матче с «Уралом» (2:2) на 99-й минуте.

По информации «РБ Спорт», все эти решения были приняты членами ЭСК единогласно.

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Источник: «РБ Спорт»

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06.04.2022 08:10
Комментарии12
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    Рейтинг: +652

    sined1951 6 апреля, 16:02

    Столкновения и касания в футболе бывают разные по силе и степени. Реальную угрозу здоровью может определить только судья в поле, а не картинные специалисты. К сожалению в нашем футболе правит идиотизм.

    0
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    Рейтинг: +7017

    владимир миронов 6 апреля, 13:38

    Вот когда результат игры отменят,а переигровка за счёт судьи,тогда будет прогресс,я так думаю.

    0
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    Рейтинг: +26563

    Боцман59rus 6 апреля, 09:35

    _клоуны, мягко говоря

    1
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    Рейтинг: +1708

    mahan 6 апреля, 08:50

    И, что дальше то? Эти судьи так и судят дальше. Отстранить их от судейства. Одни и те же судьи каждый раз одни и те же проблему.

    0
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    Рейтинг: +3424

    ААМ 6 апреля, 08:42

    Зачем махать кулаками после драки. Тянут за уши ЦСКА и Динамо, а потом стыдливо говорят об ошибках. А слабо подарить им результат с аннулированием ошибок, т.е. Динамо 0:0, ЦСКА 2:3

    0
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    Рейтинг: +1040

    Cubinec1989 6 апреля, 08:39

    Ну и? У Краснодар-Динамо это ключевой момент, собственно единственный гол забит с пеналя которого никто кроме судьи матча не увидел. Матч переигрывать будут? Судью отстранят? Да хрен там! У Краснодара ведущий полузащитник выбыл на месяц, второй полузащитник жёлтую получил за симуляцию, збс отсудил, неподкупный.

    2
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    Рейтинг: +6902

    R_a_i_n 6 апреля, 05:04

    У Иванова другая версия)

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    Рейтинг: +7017

    владимир миронов > R_a_i_n 6 апреля, 13:40

    Да ложили мы на того иванова.

    0
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    Рейтинг: +492

    haxxproxx 6 апреля, 01:59

    Ну дааа, когда срамату за уши откровенно тянули для липового шампиньонства, так никого не отстраняли, а тут кипиш подняли...

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    Рейтинг: +853

    Krics > haxxproxx 6 апреля, 05:56

    бомжара,твое место ,когда Кабаев в мир иной уйдет на свалке Спартак был есть и будет, а ты сгинешь вместе со своим окурком

    0
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    Рейтинг: +1034

    Artemka444 6 апреля, 00:29

    Всё равно ничего не поменяется!!!

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    Рейтинг: +1856

    DMитрий 6 апреля, 00:14

    Карася не отстранят.

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