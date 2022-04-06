Члены ЭСК признали ошибочным неудаление Бека-Бека, назначенный пенальти в пользу «Динамо» и неназначенный в ворота ЦСКА

Стало известно, как ЭСК РФС принимал решения по трем судейским решениям 23-го тура РПЛ, которые были признаны ошибочными.

Сергей Карасeв ошибочно не удалил полузащитника «Локомотива» Бека-Бека в матче со «Спартаком» (0:1).

Алексей Сухой ошибочно назначил пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Динамо» (0:1)

Игорь Панин ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота ЦСКА в матче с «Уралом» (2:2) на 99-й минуте.

По информации «РБ Спорт», все эти решения были приняты членами ЭСК единогласно.