Члены ЭСК признали ошибочным неудаление Бека-Бека, назначенный пенальти в пользу «Динамо» и неназначенный в ворота ЦСКА

Столкновения и касания в футболе бывают разные по силе и степени. Реальную угрозу здоровью может определить только судья в поле, а не картинные специалисты. К сожалению в нашем футболе правит идиотизм.
Стало известно, как ЭСК РФС принимал решения по трем судейским решениям 23-го тура РПЛ, которые были признаны ошибочными.
- Сергей Карасeв ошибочно не удалил полузащитника «Локомотива» Бека-Бека в матче со «Спартаком» (0:1).
- Алексей Сухой ошибочно назначил пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Динамо» (0:1)
- Игорь Панин ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота ЦСКА в матче с «Уралом» (2:2) на 99-й минуте.
По информации «РБ Спорт», все эти решения были приняты членами ЭСК единогласно.