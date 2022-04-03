Баженов: «Локомотив» победил «Спартак» спартаковским оружием»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился впечатлениями от матча 23-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1). Единственный мяч на 85-й минуте забил Вильсон Изидор.

«Игра «Спартака»? Было ощущение, что при хороших условиях шанс на победу был бы большим. Но условия повлияли. «Спартак» играл прогнозируемо – остро на контратаках. Не скажу, что была игра бей-беги. К голу «Спартак» был ближе. «Локо» сыграл оружием «Спартака» – забил в контратаке, плюс был еще один момент.

Выше ли индивидуальное мастерство у игроков «Локомотива»? Нет, просто в каком-то эпизоде оно сыграло свою роль. Кто-то правильно сыграл, кто-то попал, а «Спартак» в своем моменте – нет», – сказал Баженов.

Разница между «Спартаком» и зоной вылета – 6 очков.

У «Спартака» в последних 13 матчах РПЛ 2 победы.

Следующий соперник – «Арсенал» (10 апреля).

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