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Баженов: «Локомотив» победил «Спартак» спартаковским оружием»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился впечатлениями от матча 23-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1). Единственный мяч на 85-й минуте забил Вильсон Изидор.

«Игра «Спартака»? Было ощущение, что при хороших условиях шанс на победу был бы большим. Но условия повлияли. «Спартак» играл прогнозируемо – остро на контратаках. Не скажу, что была игра бей-беги. К голу «Спартак» был ближе. «Локо» сыграл оружием «Спартака» – забил в контратаке, плюс был еще один момент.

Выше ли индивидуальное мастерство у игроков «Локомотива»? Нет, просто в каком-то эпизоде оно сыграло свою роль. Кто-то правильно сыграл, кто-то попал, а «Спартак» в своем моменте – нет», – сказал Баженов.

  • Разница между «Спартаком» и зоной вылета – 6 очков.
  • У «Спартака» в последних 13 матчах РПЛ 2 победы.
  • Следующий соперник – «Арсенал» (10 апреля).

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Источник: Metaratings

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Комментарии2
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    Рейтинг: +4497

    ySS 13 минут назад

    Никакого стиля в победе Локо не было, фартануло загорелому.
    Молодец, что попробовал

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    Рейтинг: +14905

    житель СПб 32 минуты назад

    Сказал, как в воду .... . Какая тут игра Спартака? Просто повезло ЛОКО больше - как и вообще в этом Чемпе больше везет. Системной игры у обеих команд было мало...

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