Зарема: «Все спорные моменты – не в пользу «Спартака». Судьи выполняют свой KPI»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о судействе после матча 23-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1). Спартаковцы пропустили на 85-й минуте.

«Ашот Хачатурянц сказал, что нужна стабильность в трактовке эпизодов. Нарушение Алексиса Бека-Бека на Кристофере Мартинсе – это тогда что? Снова апельсиново-оранжевая?

Все спорные моменты решаются не в пользу «Спартака» – вот где стабильность. Похоже, что судьи выполняют какой-то свой KPI», – сказала Салихова.

«Спартак» подаст протест на работу бригады Сергея Карасева.

Карасев в 1-м тайме не удалил полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека.

В 1-м тайме «Спартак» забил, но гол отменили из-за «вне игры». Есть мнение, что VAR не имел права вмешиваться в момент.

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