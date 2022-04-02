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Арбитр Федотов: «Карасев должен был удалять Бека-Бека в игре со «Спартаком»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что судья матча 23-го тура между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:0) Сергей Карасев ошибся, не удалив в первом тайме полузащитника гостей Алексиса Бека-Бека. Рефери ограничился желтой карточкой.

«Карасeв должен был удалять Бека-Бека в матче со «Спартаком». Он шeл прямой ногой, пробил сопернику выше голеностопа, плюс без попытки сыграть в мяч.

Не знаю, как Карасeв объяснил VAR, может, сказал, что не было додавливания. Но Бека-Бека шипами попал выше голеностопа, все основания для показа красной карточки были», – сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»

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02.04.2022 23:42
Комментарии2
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    Рейтинг: +13510

    Barmaleushka 48 минут назад

    б/ушному двойной паёк выдали ? Хотя чего удивляться , он пришёл на смену "кафелю" , "усатой поварёшке" и "лихачу-убийце" . Такой же беспристрастный и объективный "оратор" .

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    Рейтинг: +16508

    Persona_non_Grata > Barmaleushka 24 минуты назад

    Пересмотри момент - есть основания для подобного утверждения .

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