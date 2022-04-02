Арбитр Федотов: «Карасев должен был удалять Бека-Бека в игре со «Спартаком»

б/ушному двойной паёк выдали ? Хотя чего удивляться , он пришёл на смену "кафелю" , "усатой поварёшке" и "лихачу-убийце" . Такой же беспристрастный и объективный "оратор" .
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что судья матча 23-го тура между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:0) Сергей Карасев ошибся, не удалив в первом тайме полузащитника гостей Алексиса Бека-Бека. Рефери ограничился желтой карточкой.
«Карасeв должен был удалять Бека-Бека в матче со «Спартаком». Он шeл прямой ногой, пробил сопернику выше голеностопа, плюс без попытки сыграть в мяч.
Не знаю, как Карасeв объяснил VAR, может, сказал, что не было додавливания. Но Бека-Бека шипами попал выше голеностопа, все основания для показа красной карточки были», – сказал Федотов.
- Единственный засчитанный мяч в матче забил Вильсон Изидор на 85-й минуте.
- «Спартак» идет в РПЛ на 10-м месте.
- «Локомотив» поднялся на 5-ю строчку.
Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку