Арбитр Федотов: «Карасев должен был удалять Бека-Бека в игре со «Спартаком»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что судья матча 23-го тура между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:0) Сергей Карасев ошибся, не удалив в первом тайме полузащитника гостей Алексиса Бека-Бека. Рефери ограничился желтой карточкой.

«Карасeв должен был удалять Бека-Бека в матче со «Спартаком». Он шeл прямой ногой, пробил сопернику выше голеностопа, плюс без попытки сыграть в мяч.

Не знаю, как Карасeв объяснил VAR, может, сказал, что не было додавливания. Но Бека-Бека шипами попал выше голеностопа, все основания для показа красной карточки были», – сказал Федотов.

Единственный засчитанный мяч в матче забил Вильсон Изидор на 85-й минуте.

«Спартак» идет в РПЛ на 10-м месте.

«Локомотив» поднялся на 5-ю строчку.

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