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Судья Федотов: «VAR нарушил протокол, отменив гол «Спартака»! Если было заранее сказано, что не будет линий, VAR не может отменять гол на глаз»

Гол спартаковца Квинси Промеса в первом тайме матча 23-го тура РПЛ против «Локомотива» был отменен неправильно. Такое мнение выразил бывший арбитр чемпионата России Игорь Федотов.

«Промес действительно был в офсайде, и если бы на матче работала технология определения офсайда, то его стоило бы отменить. Но в протоколе VAR не сказано, что судьи могут отменять гол на глаз. Этого просто нет! Они посмотрели и отменили без линий, скорее всего, это нарушение протокола.

Решение об отмене гола не должно было приниматься VAR и AVAR, потому что они не имели права определять, был ли офсайд у Промеса. Это нарушение протокола VAR!» – сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +2374

    Челнинец 8 минут назад

    Так Спартак играет, ради них можно всё нарушить главное не дать выиграть, РПЛ это же Газпром сюка

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    Рейтинг: +13504

    Barmaleushka 17 минут назад

    Т.е. б/ушный свисток ( и и по совместительству персональный рупор пищевика) признаёт , что офсайд был , но при этом подавай ему гол .

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    Рейтинг: +4866

    polt 33 минуты назад

    Это российское судейство, однако.

    0
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    Рейтинг: +9574

    "supermax" 42 минуты назад

    в адрес спартака можно

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