Судья Федотов: «VAR нарушил протокол, отменив гол «Спартака»! Если было заранее сказано, что не будет линий, VAR не может отменять гол на глаз»

Гол спартаковца Квинси Промеса в первом тайме матча 23-го тура РПЛ против «Локомотива» был отменен неправильно. Такое мнение выразил бывший арбитр чемпионата России Игорь Федотов.

«Промес действительно был в офсайде, и если бы на матче работала технология определения офсайда, то его стоило бы отменить. Но в протоколе VAR не сказано, что судьи могут отменять гол на глаз. Этого просто нет! Они посмотрели и отменили без линий, скорее всего, это нарушение протокола.

Решение об отмене гола не должно было приниматься VAR и AVAR, потому что они не имели права определять, был ли офсайд у Промеса. Это нарушение протокола VAR!» – сказал Федотов.

РФС заранее предупредил, что VAR в этом матче не будет работать на офсайд.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры.

В поле игру обслуживает москвич Сергей Карасев.

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