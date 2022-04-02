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  • Судья Федотов: «VAR нарушил протокол, отменив гол «Спартака»! Если было заранее сказано, что не будет линий, VAR не может отменять гол на глаз»

Судья Федотов: «VAR нарушил протокол, отменив гол «Спартака»! Если было заранее сказано, что не будет линий, VAR не может отменять гол на глаз»

2 апреля 2022, 21:39
19

Гол спартаковца Квинси Промеса в первом тайме матча 23-го тура РПЛ против «Локомотива» был отменен неправильно. Такое мнение выразил бывший арбитр чемпионата России Игорь Федотов.

«Промес действительно был в офсайде, и если бы на матче работала технология определения офсайда, то его стоило бы отменить. Но в протоколе VAR не сказано, что судьи могут отменять гол на глаз. Этого просто нет! Они посмотрели и отменили без линий, скорее всего, это нарушение протокола.

Решение об отмене гола не должно было приниматься VAR и AVAR, потому что они не имели права определять, был ли офсайд у Промеса. Это нарушение протокола VAR!» – сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Федотов Игорь
Комментарии (19)
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"supermax"
1648924852
в адрес спартака можно
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polt
1648925412
Это российское судейство, однако.
Ответить
Челнинец
1648926872
Так Спартак играет, ради них можно всё нарушить главное не дать выиграть, РПЛ это же Газпром сюка
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Olymp2
1648927693
Сам то понял,что сказал?
Ответить
Olymp2
1648927766
Судья не может определять офсайд без VAR! А нафиг он тогда по полю бегает, а, ослик?
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Atyrau85
1648928534
Будь такое у Локо, голу быть)
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serhio80
1648929194
Опять гол отменили! да, оффсайд был, но боковой флаг не поднимал! Опять Красную даже не смотрели! Какого члена этот вар вообще на матчах присутствует если из УЕФА нас выкинули?
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Красногорск_Фан
1648929708
На вар сидели Варвары. Но если бы у бабушки были яйцы она была бы дедушкой. Никто не знает как бы после этого года встряхнулся Локо . может результат был бы аналогичный. Мы этого уже не узнаем
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paracetamol
1648931424
Это не значит, что можно засчитывать голы, забитые из положения вне игры!
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шахта Заполярная
1648935135
Когда Спартак забивает, то уже нет положительных эмоций, все равно гол отменят, или руку найдут или вне игры, или еще что. навар под микроскопом, под снегом, как угодно но найдет и отменит. Два матча, два прямых удаления, не одно не рассматривалось, где вар, завис, ослеп или другая причина.
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