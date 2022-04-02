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  • «Не является обязательным». VAR-определение офсайда не будет работать на матче «Локомотив» – «Спартак»

«Не является обязательным». VAR-определение офсайда не будет работать на матче «Локомотив» – «Спартак»

2 апреля 2022, 17:21
10

Встреча 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет без VAR-определения «вне игры». Причина – непогода.

«Службам стадиона из-за сложных погодных условий в заранее обозначенное время не удалось нанести разметку на поле, что сделало невозможным проведение процедуры калибровки офсайдных линий.

В связи с этим не будет использования технологии определения офсайда в данном матче. Использование компьютерных офсайдных линий не является обязательным с точки зрения Правил IFAB и протокола VAR. Основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме», – пояснил РФС.

  • Матч начнется в 19:30 по Москве.
  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.
  • В Москве в течение дня шел снег.

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Источник: телеграм-канал РФС
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак
Комментарии (10)
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LOKOfanatik19
1648910235
Интересно, кому это сыграет в плюс... вроде у Локо быстрые напы.
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NewLife
1648911554
Надо хозяевам засчитать тех поражение. Это безобразие.
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portero
1648912292
Будут голы из офсайда или отменятся когда его небыло в помине.... сказка лять...
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Solist345345
1648913018
Значит, жди приколов от судей.
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