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«Не является обязательным». VAR-определение офсайда не будет работать на матче «Локомотив» – «Спартак»

Встреча 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет без VAR-определения «вне игры». Причина – непогода.

«Службам стадиона из-за сложных погодных условий в заранее обозначенное время не удалось нанести разметку на поле, что сделало невозможным проведение процедуры калибровки офсайдных линий.

В связи с этим не будет использования технологии определения офсайда в данном матче. Использование компьютерных офсайдных линий не является обязательным с точки зрения Правил IFAB и протокола VAR. Основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме», – пояснил РФС.

  • Матч начнется в 19:30 по Москве.
  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.
  • В Москве в течение дня шел снег.

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Источник: телеграм-канал РФС

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Комментарии10
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    Рейтинг: +527

    Solist345345 55 минут назад

    Значит, жди приколов от судей.

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    Рейтинг: +61065

    portero 1 час назад

    Будут голы из офсайда или отменятся когда его небыло в помине.... сказка лять...

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    Рейтинг: +13305

    NewLife 1 час назад

    Надо хозяевам засчитать тех поражение. Это безобразие.

    0
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    Рейтинг: +4154

    Красногорск_Фан > NewLife 53 минуты назад

    Не перегибай. У нас сегодня снега по пояс и еще сыпется в аэропортах десятки задержек. Апрель млять. Причем в таких условиях хозяева. У вас что ли не замело на открытии

    2
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    Рейтинг: +518

    Forvard47 > Красногорск_Фан 47 минут назад

    просто матушка природа решила свой пакет санкций ввести на россию)))

    0
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    Рейтинг: +4154

    Красногорск_Фан > Forvard47 40 минут назад

    Ну да. А 6 массовых вымираний начиная с протерозоя против пророссийки настроенных трилобитов )) спасибо . улыбнуло

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    Рейтинг: +1820

    LOKOfanatik19 1 час назад

    Интересно, кому это сыграет в плюс... вроде у Локо быстрые напы.

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    Рейтинг: +4154

    Красногорск_Фан > LOKOfanatik19 1 час назад

    Да никому. Будут красный мячик по снегу перекатывать и жаловаться

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    Рейтинг: +6955

    R_a_i_n > Красногорск_Фан 40 минут назад

    Что в Москве снега навалило? Во дела. Вроде весна. В Белгороде тепло.

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    Рейтинг: +4154

    Красногорск_Фан > R_a_i_n 37 минут назад

    В Краснодаре тоже вчера +24. А у нас по пояс. Нежданчик.

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