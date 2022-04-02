«Не является обязательным». VAR-определение офсайда не будет работать на матче «Локомотив» – «Спартак»

Встреча 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет без VAR-определения «вне игры». Причина – непогода.

«Службам стадиона из-за сложных погодных условий в заранее обозначенное время не удалось нанести разметку на поле, что сделало невозможным проведение процедуры калибровки офсайдных линий.

В связи с этим не будет использования технологии определения офсайда в данном матче. Использование компьютерных офсайдных линий не является обязательным с точки зрения Правил IFAB и протокола VAR. Основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме», – пояснил РФС.

Матч начнется в 19:30 по Москве.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.

В Москве в течение дня шел снег.

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