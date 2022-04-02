Ваноли: «Неправда, что «Спартак» не хотел играть с «Локомотивом». Правильно, что матч состоялся»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли не признал тот факт, что команда отказывалась проводить матч 23-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1) в снегопад. Итальянец одобряет проведение встречи.

«В первом тайме было тяжело играть в футбол из-за погоды. Мы из-за этого хотели играть вертикально. Во втором тайме стало лучше. Нам нужно лучше было открываться в свободные зоны. У нас был отличный момент Александра Соболева, после чего соперник забил гол, так бывает. Нам не нужно опускать голову и идти вперeд.

Неправда, что «Спартак» не хотел играть. Мы попросили арбитра оценить возможность играть. Мы не видели даже линий на поле, мяч с трудом катился. Просили оценить эту ситуацию. Сергей Карасeв принял верное решение, ситуация стала лучше. Правильно сделали, что матч состоялся», – сказал Ваноли.

Единственный засчитанный мяч в матче забил Вильсон Изидор на 85-й минуте.

«Спартак» идет в РПЛ на 10-м месте.

«Локомотив» поднялся на 5-ю строчку.

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