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Ваноли: «Неправда, что «Спартак» не хотел играть с «Локомотивом». Правильно, что матч состоялся»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли не признал тот факт, что команда отказывалась проводить матч 23-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1) в снегопад. Итальянец одобряет проведение встречи.

«В первом тайме было тяжело играть в футбол из-за погоды. Мы из-за этого хотели играть вертикально. Во втором тайме стало лучше. Нам нужно лучше было открываться в свободные зоны. У нас был отличный момент Александра Соболева, после чего соперник забил гол, так бывает. Нам не нужно опускать голову и идти вперeд.

Неправда, что «Спартак» не хотел играть. Мы попросили арбитра оценить возможность играть. Мы не видели даже линий на поле, мяч с трудом катился. Просили оценить эту ситуацию. Сергей Карасeв принял верное решение, ситуация стала лучше. Правильно сделали, что матч состоялся», – сказал Ваноли.

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Источник: «Чемпионат»

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02.04.2022 23:08
Комментарии2
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    Рейтинг: +9974

    Alekxei Z. 1 час назад

    Деликатный.
    Думаю он ещё не видел , чтобы в таких условиях играли.
    Когда вернётся домой , то обязательно помянет , что эти русские долб...бы играют по колено в снегу.

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    Рейтинг: +14893

    житель СПб > Alekxei Z. 1 час назад

    Ну по колено то не было... А во втором тайме вообще было нормально. А тренер, действительно, повел себя в этой ситуации достойно.

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