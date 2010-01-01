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Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско разгромил на выезде «Боруссию» Д

«Лейпциг» в 28-м туре чемпионата Германии крупно обыграл в гостях дортмундскую «Боруссию». В трех голах команды Доменико Тедеско поучаствовал Конрад Лаймер.

«Боруссия» прервала шестиматчевую серию без поражений. У «Лейпцига» в последних 15 матчах одно поражение.

Дортмундцы идут на втором месте и отстают от «Баварии» на девять очков. «Лейпциг» занимает четвертую строчку.

Германия. Бундеслига. 28-й тур

Боруссия Д – Лейпциг – 1:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Лаймер, 21; 0:2 – Лаймер, 30; 0:3 – Нкунку, 58; 1:3 – Мален, 84; 1:4 – Ольмо, 86.

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Источник: Бомбардир.ру

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