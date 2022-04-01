⚡️ Жеребьевка ЧМ-2022. Испания сыграет с Германией; Украина может попасть к Англии, США, Ирану

Сегодня состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата мира-2022. Группы выглядят следующим образом.
Группа А: Катар, Нидерланды, Сенегал, Эквадор.
Группа В: Англия, США, Иран, Шотландия/Уэльс/Украина.
Группа С: Аргентина, Мексика, Польша, Саудовская Аравия.
Группа D: Франция, Дания, Тунис, ОАЭ/Австралия/Перу.
Группа Е: Испания, Германия, Япония, Коста-Рика/Новая Зеландия.
Группа F: Бельгия, Хорватия, Марокко, Канада.
Группа G: Бразилия, Швейцария, Сербия, Камерун.
Группа Н: Португалия, Уругвай, Южная Корея, Гана.
- ЧМ-2022 пройдет в Катаре.
- Турнир состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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Источник: Бомбардир.ру