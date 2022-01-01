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⚡️ Жеребьевка ЧМ-2022. Испания сыграет с Германией; Украина может попасть к Англии, США, Ирану

Сегодня состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата мира-2022. Группы выглядят следующим образом.

Группа А: Катар, Нидерланды, Сенегал, Эквадор.

Группа В: Англия, США, Иран, Шотландия/Уэльс/Украина.

Группа С: Аргентина, Мексика, Польша, Саудовская Аравия.

Группа D: Франция, Дания, Тунис, ОАЭ/Австралия/Перу.

Группа Е: Испания, Германия, Япония, Коста-Рика/Новая Зеландия.

Группа F: Бельгия, Хорватия, Марокко, Канада.

Группа G: Бразилия, Швейцария, Сербия, Камерун.

Группа Н: Португалия, Уругвай, Южная Корея, Гана.

  • ЧМ-2022 пройдет в Катаре.
  • Турнир состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 20:18
Комментарии31
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    Рейтинг: +95204

    zigbert 2 минуты назад

    Особый интерес в группах вызывают пожалуй матчи:
    Франция-Дания
    Испания-Германия
    Бразилия-Швейцария
    Бельгия-Хорватия.

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    Рейтинг: +4137

    Красногорск_Фан 14 минут назад

    Надеюсь что Польшу вывернут мехом наружу. Не даром в ее группе mex. Группы g и h очень сильные по составу. Будет битва. Но вообще впервые не знаю стоит ли смотреть полностью групповой этап. На весь ЧМ в России брал отпуск. А тут как то непонятно..

    0
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    Рейтинг: +11231

    BRO_football 24 минуты назад

    США - Иран. Интересный будет матч. Меры безопасности надо усилить по максимому.
    Шотландии желаю удачи!

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    Рейтинг: +4137

    Красногорск_Фан > BRO_football 12 минут назад

    Будем болеть за Иран. Тем более Америка не Бразилия или Франция

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    Рейтинг: +4481

    ySS 52 минуты назад

    Сербии и Мексике удачи!

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    Рейтинг: +4137

    Красногорск_Фан > ySS 11 минут назад

    Отличный выбор

    0
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    Рейтинг: +927

    ВасяК 1 час назад

    За братьев сербов,всем сердцем!!!

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    Рейтинг: +2319

    фанат джигурды 1 час назад

    Группа В прямо таки случайно получилась...
    Группы G и D- что-то мне сие напоминает.
    Бразилам как всегда досталась проходная группа.
    Надеюсь, что Саудовская Аравия научилась играть в футбол.

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    Рейтинг: +4137

    Красногорск_Фан > фанат джигурды 10 минут назад

    Они туркам чуть не слили в лохматом групповом этапе . судейки вытащили. Бразилии расслабленность ой как не на пользу

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    Рейтинг: +3828

    tarasofka 1 час назад

    заранее стыдно за ляхов!

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    Рейтинг: +1841

    Олег1204 > tarasofka 1 час назад

    И за к.клов

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    Рейтинг: +11

    Mr. 1 час назад

    ЧМ22 без России уже дискредитировал себя.

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    Рейтинг: +7838

    FanatSerj 1 час назад

    Иран попал в окружение )))

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    Рейтинг: +927

    ВасяК > FanatSerj 1 час назад

    Буду очень болеть за персов!!!

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    Рейтинг: +6882

    vladik12 2 часа назад

    Для Нидерландов без проблем группа, походу.

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