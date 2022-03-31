«Давайте выбросим эту мысль из головы»: в ФИФА исключили замену Ирана на Италию на ЧМ-2022

Исполнительный член ФИФА Эвелина Кристиллин заявила, что вопрос об отстранении Ирана от участия в финальном турнире ЧМ-2022 не рассматривается.

Сообщалось, что иранскую сборную может заменить Италия, не пробившаяся на турнир через стыки.

«Мы никогда не обсуждали исключение Ирана из чемпионата мира. Давайте просто выбросим эту мысль из головы.

Если бы такое произошло, то на турнир попала бы другая сборная из Азии. Участие Италии уже невозможно. То, что они смогут сыграют на чемпионате мира – утопия», – сказала Кристиллин.

Италия проиграла в полуфинальном стыке Северной Македонии (0:1).

Действующий чемпион Европы пропустит второй ЧМ подряд.

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