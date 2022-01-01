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⚡ Италия может заменить Иран на ЧМ-2022

В Италии сообщают о возможном исключении сборной Ирана из числа участников ЧМ-2022.

Причина – недопуск женщин на футбольные стадионы.

ФИФА уже предупреждала иранскую сторону о необходимости убрать это дискриминационное правило, однако нарушения продолжаются.

В связи с этим есть вероятность, что Иран отстранят от участия в чемпионате мира, хотя шансы на это невелики.

Если же ФИФА пойдет на такой радикальный шаг, то на ЧМ-2022 может попасть Италия как сборная с самым высоким коэффициентом в мировом рейтинге из числа не отобравшихся на турнир.

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Источник: Football Italia

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Комментарии11
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    Рейтинг: +60972

    portero 20 минут назад

    ха-ха ёще одна пид.... после этого болел за итальянцев явно уменьшится..
    эти около футбольные лохотроны уже заколебали...

    1
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    Рейтинг: +15026

    Cleaner 27 минут назад

    Итальяшки. НЕ МЫТЬЕМ, ТАК КАТАНЬЕМ...(

    0
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    Рейтинг: +66

    Slava52 36 минут назад

    Всех, кто санкции на Россию не применил, надо отстранить от ЧМ. Пошли по такому принципу идиоты

    2
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    Рейтинг: +1962

    ItalianFootball 1 час назад

    Чушь.

    0
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    Рейтинг: +139

    Zlatan2718 1 час назад

    Россияне не напрашиваются на чемпионаты мира. Россия сама - мир. Росийский чемпионат мира это чемпионат РПЛ

    0
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    Рейтинг: +8941

    САДЫЧОК > Zlatan2718 1 час назад

    Ты сам понял, что говоришь ?! Идиотизм !

    2
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    Рейтинг: +6417

    Из Твери Леха 1 час назад

    Этого не произойдет с вероятностью 99,9%, но если даже в такой маразм поверить.... Какого черта именно Италия? Не Северная Македония, которая их обыграла, не какая-то африканская сборная. А именно Италия....Фиг с ним с этим коэффициентом.

    2
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    Рейтинг: +1696

    mahan 1 час назад

    А не допуск Российской сборной это нормально? Это разве не расизм и сексизм? В чужом глазу и песчинку увидят в своем и бревна не замечают.

    1
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    Рейтинг: +8941

    САДЫЧОК 1 час назад

    Логично было бы азиатскую команду включить....

    4
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    Рейтинг: +15026

    Cleaner > САДЫЧОК 25 минут назад

    ЛОГИЧНОСТЬ - это не про ФИФА...(

    1
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    Рейтинг: +60972

    portero > САДЫЧОК 19 минут назад

    логично не проводить ЧМ в Катаре....

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