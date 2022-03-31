⚡ Италия может заменить Иран на ЧМ-2022

В Италии сообщают о возможном исключении сборной Ирана из числа участников ЧМ-2022.

Причина – недопуск женщин на футбольные стадионы.

ФИФА уже предупреждала иранскую сторону о необходимости убрать это дискриминационное правило, однако нарушения продолжаются.

В связи с этим есть вероятность, что Иран отстранят от участия в чемпионате мира, хотя шансы на это невелики.

Если же ФИФА пойдет на такой радикальный шаг, то на ЧМ-2022 может попасть Италия как сборная с самым высоким коэффициентом в мировом рейтинге из числа не отобравшихся на турнир.

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