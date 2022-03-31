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⚡ Италия может заменить Иран на ЧМ-2022

31 марта 2022, 09:21
21

В Италии сообщают о возможном исключении сборной Ирана из числа участников ЧМ-2022.

Причина – недопуск женщин на футбольные стадионы.

ФИФА уже предупреждала иранскую сторону о необходимости убрать это дискриминационное правило, однако нарушения продолжаются.

В связи с этим есть вероятность, что Иран отстранят от участия в чемпионате мира, хотя шансы на это невелики.

Если же ФИФА пойдет на такой радикальный шаг, то на ЧМ-2022 может попасть Италия как сборная с самым высоким коэффициентом в мировом рейтинге из числа не отобравшихся на турнир.

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Источник: Football Italia
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия Иран
Комментарии (21)
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САДЫЧОК
1648708149
Логично было бы азиатскую команду включить....
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mahan
1648708215
А не допуск Российской сборной это нормально? Это разве не расизм и сексизм? В чужом глазу и песчинку увидят в своем и бревна не замечают.
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Из Твери Леха
1648709102
Этого не произойдет с вероятностью 99,9%, но если даже в такой маразм поверить.... Какого черта именно Италия? Не Северная Македония, которая их обыграла, не какая-то африканская сборная. А именно Италия....Фиг с ним с этим коэффициентом.
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Slava52
1648711762
Всех, кто санкции на Россию не применил, надо отстранить от ЧМ. Пошли по такому принципу идиоты
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portero
1648712676
ха-ха ёще одна пид.... после этого болел за итальянцев явно уменьшится.. эти около футбольные лохотроны уже заколебали...
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TOMSON
1648717799
Какое отношение имеет Иран к Европе? Пусть следующий представитель востока и едет, а Италия готовится к чемпионату европы.
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nemolod
1648720560
Ну если хорошо проплатят ФИФАм ,то могут не только одну страну поменять на другую,но и несколько таких стран-похоже эта организация превращается в биржу с торгами!
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ilichkadr
1648720686
Ну, и хитрожопым стало ФИФА. Пять раз (1978, 1998, 2006, 2014, 2018) Иран участвовал в чемпионатах мира и женский вопрос не возникал, а тут на тебе - дискриминационное правило! P.S. Похоже, что в Катаре на стадионах будут только женщины, в мини бикини и без паранжи!
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Atyrau85
1648722375
вторая Польша нарисовывается
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ySS
1648730490
Катар тоже нужно снять с ЧМ, там гомосятину "не одобряют"))
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