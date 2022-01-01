⚡ Италия может заменить Иран на ЧМ-2022

ха-ха ёще одна пид.... после этого болел за итальянцев явно уменьшится..
эти около футбольные лохотроны уже заколебали...
В Италии сообщают о возможном исключении сборной Ирана из числа участников ЧМ-2022.
Причина – недопуск женщин на футбольные стадионы.
ФИФА уже предупреждала иранскую сторону о необходимости убрать это дискриминационное правило, однако нарушения продолжаются.
В связи с этим есть вероятность, что Иран отстранят от участия в чемпионате мира, хотя шансы на это невелики.
Если же ФИФА пойдет на такой радикальный шаг, то на ЧМ-2022 может попасть Италия как сборная с самым высоким коэффициентом в мировом рейтинге из числа не отобравшихся на турнир.
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