Сутормин: «Расстроились, что нам не дали сыграть с поляками. В плей-офф все было по силам»

да причесывай бабушку в кедах...видели мы как вы хорватам 90 минут в своей штрафной пыжылись
Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин прокомментировал отстранение национальной команды от стыков ЧМ-2022.
— Твоя реакция на то, что сборной России не дали сыграть с поляками?
— Конечно, мы расстроены, что не удастся сыграть. Да, сложно. Да, обидно. Но ничего не поделаешь. Все, конечно, понимают ситуацию — и не скажу, что мы в команде много обсуждали эту тему. Надо идти дальше.
— Полуфиналы плей-офф смотрел? Или настроения не было уже?
— Смотрел — и потом еще обзоры всех матчей. В целом в очередной раз убедился, что нам в этом плей-офф все было по силам. Жаль, что в нашей ситуации не все решилось на поле.
- Польша обыграла Швецию (2:0) в финале стыков ЧМ-2022.
- Поляки автоматически вышли в финал стыков из-за отстранения России.
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