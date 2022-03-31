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Сутормин: «Расстроились, что нам не дали сыграть с поляками. В плей-офф все было по силам»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин прокомментировал отстранение национальной команды от стыков ЧМ-2022.

— Твоя реакция на то, что сборной России не дали сыграть с поляками?

— Конечно, мы расстроены, что не удастся сыграть. Да, сложно. Да, обидно. Но ничего не поделаешь. Все, конечно, понимают ситуацию — и не скажу, что мы в команде много обсуждали эту тему. Надо идти дальше.

— Полуфиналы плей-офф смотрел? Или настроения не было уже?

— Смотрел — и потом еще обзоры всех матчей. В целом в очередной раз убедился, что нам в этом плей-офф все было по силам. Жаль, что в нашей ситуации не все решилось на поле.

  • Польша обыграла Швецию (2:0) в финале стыков ЧМ-2022.
  • Поляки автоматически вышли в финал стыков из-за отстранения России.

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +40

    Batyga 1 час назад

    да причесывай бабушку в кедах...видели мы как вы хорватам 90 минут в своей штрафной пыжылись

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