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  • Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин – о словах ведущего про Польшу: «Анисимов не побоялся сказать то, что у многих было на сердце»

Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин – о словах ведущего про Польшу: «Анисимов не побоялся сказать то, что у многих было на сердце»

30 марта 2022, 23:30
11

Александр Тащин, генеральный продюсер «Матч ТВ», оценил поступок своего ведущего Антона Анисимова. Он в прямом эфире назвал сборную Польши «мерзкими тварями».

«Безусловно, случай на «Есть тема» вышел резонансным. И в любой другой ситуации я был бы доволен цитируемостью и охватами программы. Но иногда мысль, несущая по сути верный посыл, выражается для федерального эфира чрезмерно эмоционально.

Эмоции Антона объяснимы и понятны. В конце концов, видео с польских трибун накануне мы все видели. И потому реакция и неоднозначна на всех ресурсах – Антон не побоялся сказать то, что было у многих на сердце. Посмотрите комментарии – сколько среди них поддержки!

Но форма может и должна быть изящнее, и это мы с ним обязательно обсудим», – написал Тащин.

  • Сборная Польши прошла в стыковом матче Швецию и вышла на ЧМ-2022.
  • Турнир состоится в ноябре-декабре.
  • В полуфинале стыков Польша должна была сыграть с Россией, но ее отстранили.

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Источник: телеграм-канал Александра Тащина
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Польша
Комментарии (11)
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Томик
1648682168
Конечно же "мерзкие твари" - это не совсем то, чем они являются. Не доросли они до этого. Просто "сраная шелупонь".
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lipatov32
1648697374
Канал помойка. И остались на нём одни помои!!!!
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Алекс636363
1648697838
может, матч тв и отстой, но тут я с анисимовым солидарен. не надо было впутывать футбол в политику. если доведется когда-нибудь играть с продажной польшей, надо разорвать ее на поле. а если не получится, то умирать в игре за каждый сантиметр и отскок мяча. кто этого не будет делать, тому нет места в сборной
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rash1959
1648706341
А что может быть на помойка-тв? Только отбросы и гнильё. Срань-тв процветаёт для болванчиков на гнилой почве.
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BRO_football
1648707258
"мерзкие твари" это ещё наиболее мягкое выражение, которые можно услышать в отношении европейского государства. Куда более жёсткие выражения звучат в прямых эфирах политических программ по Первому каналу и по России 1. И в отношении тех ведущих, которых произносят такие слова, никакие наказания не применяются и такие выражения уже настолько стали нормой, что на них никто внимания не обращает. И Матч ТВ пусть не трогает Анисимова. Мало им того, что у них все комментаторы разбежались, ещё и Анисимова потерять хотят.
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_Marqella_
1648860257
Нельзя ведущему так опускаться....Я тоже не люблю Польшу,я могу об этом писать,но ведущему федерального канала это непозволительно...
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Ганнибал Лектор
1654187694
Надо просто посмотреть на историю - тогда сразу будет ясно, кто и как относится к России. У меня и до 24 февраля не было иллюзий
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