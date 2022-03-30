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Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин – о словах ведущего про Польшу: «Анисимов не побоялся сказать то, что у многих было на сердце»

Александр Тащин, генеральный продюсер «Матч ТВ», оценил поступок своего ведущего Антона Анисимова. Он в прямом эфире назвал сборную Польши «мерзкими тварями».

«Безусловно, случай на «Есть тема» вышел резонансным. И в любой другой ситуации я был бы доволен цитируемостью и охватами программы. Но иногда мысль, несущая по сути верный посыл, выражается для федерального эфира чрезмерно эмоционально.

Эмоции Антона объяснимы и понятны. В конце концов, видео с польских трибун накануне мы все видели. И потому реакция и неоднозначна на всех ресурсах – Антон не побоялся сказать то, что было у многих на сердце. Посмотрите комментарии – сколько среди них поддержки!

Но форма может и должна быть изящнее, и это мы с ним обязательно обсудим», – написал Тащин.

  • Сборная Польши прошла в стыковом матче Швецию и вышла на ЧМ-2022.
  • Турнир состоится в ноябре-декабре.
  • В полуфинале стыков Польша должна была сыграть с Россией, но ее отстранили.

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Источник: телеграм-канал Александра Тащина

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30.03.2022 23:30
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