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Ведущий «Матч ТВ» Анисимов в прямом эфире пожелал Польше «крупнейшего провала» на ЧМ-2022

Антон Анисимов, ведущий ток-шоу «Есть тема» на «Матч ТВ», пожелал неудачи сборной Польши на ЧМ-2022. Это случилось в прямом эфире передачи.

«Хочу в конце не от лица канала, а от себя сказать, что сборной Польши я желаю крупнейшего провала, и в том числе Роберту Левандовски, на ЧМ-2022. Ребята, удачи вам, вы мерзкие твари. Всем пока, меня зовут Антон Анисимов» – сказал журналист в эфире федерального канала «Матч ТВ».

  • Сборная Польши прошла в стыковом матче Польшу и вышла на ЧМ-2022.
  • Турнир состоится в ноябре-декабре.
  • В полуфинале стыков Польша должна была сыграть с Россией, но ее отстранили.

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 19:09
Комментарии28
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    Рейтинг: +121

    Серёга-Динамовец 8 минут назад

    Антон, ты молодец!! Сказал, как есть на самом деле!

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    Рейтинг: +13272

    NewLife 16 минут назад

    Блин, у вас русский язык родной ? Что за херню вы пишете.

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    Рейтинг: +1443

    koli4ka 32 минуты назад

    "В полуфинале стыков Польша должна была сыграть с Россией ,но ее отстранили". Бедная Польша из-за чего же ее на ЧМ-2022 отстранили?. Это кто же такую бредятину соткал на сайте бомбырдира???

    1
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    Рейтинг: +1443

    koli4ka 37 минут назад

    сборная Польши прошла в стыковом матче Польшу и вышла на ЧМ-2022,ну а чего же карпинцы не прошли ничего такого, чтобы хоть куда-то зайти-выйти???

    2
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    Рейтинг: +15012

    Cleaner 50 минут назад

    Нельзя так. На кухне у себя Анисимов может все, что угодно говорить. Но не с экрана телевизора. На месте руководства канала, я бы объявил такому журналисту выговор, лишил премии и отстранил от эфира. НЕЛЬЗЯ ЖУРНАЛИСТУ такое говорить. Непрофессионально. Ну и подстава каналу...(((

    5
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    Рейтинг: +60898

    portero > Cleaner 8 минут назад

    Это он так прогибается, мода на хамство на тв...

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    Рейтинг: +521

    Demgel > portero 2 минуты назад

    Тут это уместно на все 1000 %.

    0
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    Рейтинг: +521

    Demgel > Cleaner 1 минуту назад

    Наоборот респект.

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    Рейтинг: +328

    За Московский ЦСКА 1 час назад

    Вот это мужик!!! Красавчик!!! Никогда у нас не было таких комментаторов,со времен Озерова. Мужчина!

    4
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    Рейтинг: +7678

    piligrim1986 1 час назад

    вай красава))) уважуха

    3
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    Рейтинг: +3325

    aaaaahhhh 1 час назад

    Однозначно одобряю!

    2
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    Рейтинг: +24032

    bset 1 час назад

    Скажите кто-нибудь этому парню, что сейчас денег нет на пропаганду, так что без премии останется

    4
    Ответить
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    Рейтинг: +11870

    ВетеR 1 час назад

    Ватник !)

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    Рейтинг: +919

    Беспонтий > ВетеR 49 минут назад

    kiedy nie w Grodnie wszystko jest modne
    kurwa

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    Рейтинг: +11870

    ВетеR > Беспонтий 9 минут назад

    можешь на зеркало на себя помастурбировать,Польша на ЧМ, а кое кто в жопе ))

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