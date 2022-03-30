Ведущий «Матч ТВ» Анисимов в прямом эфире пожелал Польше «крупнейшего провала» на ЧМ-2022

Антон Анисимов, ведущий ток-шоу «Есть тема» на «Матч ТВ», пожелал неудачи сборной Польши на ЧМ-2022. Это случилось в прямом эфире передачи.

«Хочу в конце не от лица канала, а от себя сказать, что сборной Польши я желаю крупнейшего провала, и в том числе Роберту Левандовски, на ЧМ-2022. Ребята, удачи вам, вы мерзкие твари. Всем пока, меня зовут Антон Анисимов» – сказал журналист в эфире федерального канала «Матч ТВ».

Сборная Польши прошла в стыковом матче Швецию и вышла на ЧМ-2022.

Турнир состоится в ноябре-декабре.

В полуфинале стыков Польша должна была сыграть с Россией, но ее отстранили.

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