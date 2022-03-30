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  • Ведущий «Матч ТВ» Анисимов в прямом эфире пожелал Польше «крупнейшего провала» на ЧМ-2022

Ведущий «Матч ТВ» Анисимов в прямом эфире пожелал Польше «крупнейшего провала» на ЧМ-2022

30 марта 2022, 19:09
50

Антон Анисимов, ведущий ток-шоу «Есть тема» на «Матч ТВ», пожелал неудачи сборной Польши на ЧМ-2022. Это случилось в прямом эфире передачи.

«Хочу в конце не от лица канала, а от себя сказать, что сборной Польши я желаю крупнейшего провала, и в том числе Роберту Левандовски, на ЧМ-2022. Ребята, удачи вам, вы мерзкие твари. Всем пока, меня зовут Антон Анисимов» – сказал журналист в эфире федерального канала «Матч ТВ».

  • Сборная Польши прошла в стыковом матче Швецию и вышла на ЧМ-2022.
  • Турнир состоится в ноябре-декабре.
  • В полуфинале стыков Польша должна была сыграть с Россией, но ее отстранили.

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Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Польша
Комментарии (50)
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Беспонтий
1648658116
жовто блакитную капитанскую повязку на шею левандовски
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Vepras
1648658201
Не надо сдерживать душевных порывов идущих от сердца, это мнение российского комментатора разделяют многие, в том числе и в Германии.
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vladik12
1648658271
Респект, не забздел!
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dimon3010
1648659654
Правильно все по делу сказал!поддерживаю !
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piligrim1986
1648660224
вай красава))) уважуха
Ответить
За Московский ЦСКА
1648660748
Вот это мужик!!! Красавчик!!! Никогда у нас не было таких комментаторов,со времен Озерова. Мужчина!
Ответить
koli4ka
1648662342
сборная Польши прошла в стыковом матче Польшу и вышла на ЧМ-2022,ну а чего же карпинцы не прошли ничего такого, чтобы хоть куда-то зайти-выйти???
Ответить
koli4ka
1648662641
"В полуфинале стыков Польша должна была сыграть с Россией ,но ее отстранили". Бедная Польша из-за чего же ее на ЧМ-2022 отстранили?. Это кто же такую бредятину соткал на сайте бомбырдира???
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Серёга-Динамовец
1648664085
Антон, ты молодец!! Сказал, как есть на самом деле!
Ответить
Красногорск_Фан
1648670342
Желаю полякам соснуть тунца на ЧМ
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