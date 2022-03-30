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  • Ловчев: «У России были бы очень небольшие шансы с такой Польшей. В стране очень низкий уровень футбола»

Ловчев: «У России были бы очень небольшие шансы с такой Польшей. В стране очень низкий уровень футбола»

30 марта 2022, 12:20
8

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказался о выходе Польши на ЧМ-2022. Поляки в стыковом матче обыграли Швецию (3:0).

«В игре они были интереснее, сильнее. Почти все футболисты сборной Польши для нас являются звездами. Тот же Шиманьски. Если брать Левандовски, то это звезда, подобной которой нет в Швеции и у нас.

Игра до какого-то времени была равна. Швеция выглядела интереснее до того, как пенальти не получили. А потом все решило мастерство.

У нашей сборной были бы очень небольшие шансы с такой Польшей. Сейчас в России очень низкий уровень футбола», – сказал Ловчев.

  • Польша в полуфинале стыковых матчей должна была играть с Россией.
  • ФИФА отстранила российскую сборную.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Ловчев Евгений
Комментарии (8)
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Demgel
1648636324
С такой, не с такой...уже не важно. Польша останется трусливой жопой именно для сборной России. Что до Шведов , то игра с Чехией ранее забрала сил(120 мин) и плюсом игра в гостях. Курве желаю провала в Катаре.
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ВетеR
1648656518
Дед наконец то прозрел Браво
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BRO_football
1648661005
Да плевать! Надо было выйти на поле и сыграть матч! Пусть даже России бы и проиграла 10:0, но зато сделала бы это честно! И ругали мы бы сейчас не сборную Польши, а Россию. С такой логикой (Зачем играть, если всё равно проиграем) сборной Сан-Марино можно в матчах не участвовать. Но тем не менее, она каждый раз заявляется в турниры и играет матчи
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Lilipyt
1648677453
Ну пока вы не будете повышать уровень кадров в тренерских школах. Что вы хотите требовать от этих игроков? Пока все ждут, что всему сами научатся, так и будем говорить: "Ну как же так! Еще не вышли, а уже 3-0..." Ловчев тот еще "эксперт" не знающий ни кого кроме Дзюбы.
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