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Ловчев: «У России были бы очень небольшие шансы с такой Польшей. В стране очень низкий уровень футбола»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказался о выходе Польши на ЧМ-2022. Поляки в стыковом матче обыграли Швецию (3:0).

«В игре они были интереснее, сильнее. Почти все футболисты сборной Польши для нас являются звездами. Тот же Шиманьски. Если брать Левандовски, то это звезда, подобной которой нет в Швеции и у нас.

Игра до какого-то времени была равна. Швеция выглядела интереснее до того, как пенальти не получили. А потом все решило мастерство.

У нашей сборной были бы очень небольшие шансы с такой Польшей. Сейчас в России очень низкий уровень футбола», – сказал Ловчев.

  • Польша в полуфинале стыковых матчей должна была играть с Россией.
  • ФИФА отстранила российскую сборную.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 12:20
Комментарии8
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    Рейтинг: +511

    Demgel 1 час назад

    С такой, не с такой...уже не важно. Польша останется трусливой жопой именно для сборной России. Что до Шведов , то игра с Чехией ранее забрала сил(120 мин) и плюсом игра в гостях. Курве желаю провала в Катаре.

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    Рейтинг: +2714

    СуперПАВ9 1 час назад

    Мы бы вынесли поляков вперед ногами мотивация у нас зашкаливает плюс шведы не показатель

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    Рейтинг: +14982

    Cleaner 1 час назад

    С такой Польшей, что я увидел вчера, у нашей сборной ВООБЩЕ не было шансов пройти на ЧМ!

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    Рейтинг: +2714

    СуперПАВ9 > Cleaner 1 час назад

    Иди ко врачу сходи неодыкват

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    Рейтинг: +511

    Demgel > СуперПАВ9 1 час назад

    У него Валерка виноват во всех бедах. Кажется, это Саня Мостовой сидит под этим ником.

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    Рейтинг: +511

    Demgel > Cleaner 1 час назад

    Мнение весьма опрометчивое.

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    Рейтинг: +14982

    Cleaner > Demgel 14 минут назад

    Вы смотрели вчерашний матч Польши и Швеции? Судя по комментарию, нет...

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    Рейтинг: +2714

    СуперПАВ9 > Cleaner 10 минут назад

    Ты дурачек? Шведы не показатель сллабая сборная польша тоже слабоки

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