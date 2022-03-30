Ловчев: «У России были бы очень небольшие шансы с такой Польшей. В стране очень низкий уровень футбола»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказался о выходе Польши на ЧМ-2022. Поляки в стыковом матче обыграли Швецию (3:0).

«В игре они были интереснее, сильнее. Почти все футболисты сборной Польши для нас являются звездами. Тот же Шиманьски. Если брать Левандовски, то это звезда, подобной которой нет в Швеции и у нас.

Игра до какого-то времени была равна. Швеция выглядела интереснее до того, как пенальти не получили. А потом все решило мастерство.

У нашей сборной были бы очень небольшие шансы с такой Польшей. Сейчас в России очень низкий уровень футбола», – сказал Ловчев.

Польша в полуфинале стыковых матчей должна была играть с Россией.

ФИФА отстранила российскую сборную.

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