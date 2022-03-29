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  • Каррера: «Зобнин, Джикия и Бакаев стабильно бы играли в топ-клубах Италии. Насчет Соболева не уверен»

Каррера: «Зобнин, Джикия и Бакаев стабильно бы играли в топ-клубах Италии. Насчет Соболева не уверен»

29 марта 2022, 12:29
10

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, какие футболисты московского клуба смогли бы заиграть в чемпионате Италии.

«У меня в «Спартаке» не было лучшего игрока, у меня была команда, где каждый играл важную роль, позволяя любому игроку проявить себя в полной мере! Не уверен, что в «Спартаке» сейчас такая же атмосфера.

Кто из игроков «Спартака» мог бы играть в Италии? Я говорю о тех, кого знаю лично! Зобнин, Жиго, Джикия, Промес, Бакаев – стабильно играли бы в топовых клубах Италии. Я думаю, что у них есть нужные качества и характеристики, чтобы хорошо выступать в Италии!

Насчет Соболева не уверен, о нем у нас никто не знает. Он разве настолько хорош?» – сказал Каррера.

  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
  • Бакаев забил 1 гол и отдал 6 ассистов в 27 матчах этого сезона.
  • Зобнин провел 23 матча, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
  • У Джикии 30 игр, 1 гол и 1 ассист.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Джикия Георгий Зобнин Роман Бакаев Зелимхан Промес Квинси Жиго Самуэль Каррера Массимо
Комментарии (10)
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ArReal
1648546366
Он разве настолько хорош?» — сказал Каррера... Ага ныряет, хоть и есть ВАР и с пенальти в ворота попасть не может...уникальный форвард...
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SLADE2019
1648546475
Надеюсь, что его неправильно перевели. Этим двум персонажам самое место мячи подавать в итальянских гоп-клубах.
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NewLife
1648549143
Разговорился безработный Максимка. К чему бы это ?
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Atyrau85
1648554147
Он прав. Надеюсь кого-то из них мы увидим в будущем в европе.
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O-kolesov
1648557420
Он ведь совсем недавно говорил про Зобнина, что он полный ноль, а теперь обратное . В каком месте верить?
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ВетеR
1648567995
Миранчук уже стабильно играет и Черышев)) Уймись, Карера
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Январь 59
1648628040
В какой Европе. Там фашисты встали на ноги и Россию обложили санциями. Нет для нас больше этой подлой территории.
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Томик
1648646413
"Бакаев" же от себя при переводе дописали, несомненно.
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