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Каррера: «Зобнин, Джикия и Бакаев стабильно бы играли в топ-клубах Италии. Насчет Соболева не уверен»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, какие футболисты московского клуба смогли бы заиграть в чемпионате Италии.

«У меня в «Спартаке» не было лучшего игрока, у меня была команда, где каждый играл важную роль, позволяя любому игроку проявить себя в полной мере! Не уверен, что в «Спартаке» сейчас такая же атмосфера.

Кто из игроков «Спартака» мог бы играть в Италии? Я говорю о тех, кого знаю лично! Зобнин, Жиго, Джикия, Промес, Бакаев – стабильно играли бы в топовых клубах Италии. Я думаю, что у них есть нужные качества и характеристики, чтобы хорошо выступать в Италии!

Насчет Соболева не уверен, о нем у нас никто не знает. Он разве настолько хорош?» – сказал Каррера.

  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
  • Бакаев забил 1 гол и отдал 6 ассистов в 27 матчах этого сезона.
  • Зобнин провел 23 матча, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
  • У Джикии 30 игр, 1 гол и 1 ассист.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +13255

    NewLife 33 минуты назад

    Разговорился безработный Максимка. К чему бы это ?

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    Рейтинг: +413

    SLADE2019 1 час назад

    Надеюсь, что его неправильно перевели. Этим двум персонажам самое место мячи подавать в итальянских гоп-клубах.

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    Рейтинг: +5062

    AtticusFinch 1 час назад

    Он разве настолько хорош?» — сказал Каррера... Ага ныряет, хоть и есть ВАР и с пенальти в ворота попасть не может...уникальный форвард...

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