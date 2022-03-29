Каррера: «Зобнин, Джикия и Бакаев стабильно бы играли в топ-клубах Италии. Насчет Соболева не уверен»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, какие футболисты московского клуба смогли бы заиграть в чемпионате Италии.

«У меня в «Спартаке» не было лучшего игрока, у меня была команда, где каждый играл важную роль, позволяя любому игроку проявить себя в полной мере! Не уверен, что в «Спартаке» сейчас такая же атмосфера.

Кто из игроков «Спартака» мог бы играть в Италии? Я говорю о тех, кого знаю лично! Зобнин, Жиго, Джикия, Промес, Бакаев – стабильно играли бы в топовых клубах Италии. Я думаю, что у них есть нужные качества и характеристики, чтобы хорошо выступать в Италии!

Насчет Соболева не уверен, о нем у нас никто не знает. Он разве настолько хорош?» – сказал Каррера.

«Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

Бакаев забил 1 гол и отдал 6 ассистов в 27 матчах этого сезона.

Зобнин провел 23 матча, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

У Джикии 30 игр, 1 гол и 1 ассист.

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