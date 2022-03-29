Лапорта: «Барса» хотела обменять Гризманна на Фелиша, но «Атлетико» не собирается его отпускать»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что каталонский клуб хотел обменять Антуана Гризманна на форварда «Атлетико» Жоау Фелиша.

«Он мне очень нравится. Фелиш – отличный игрок. Мы действительно хотели обменять его на Гризманна, но «Атлетико» не собирается его отпускать», – сказал Лапорта.

«Атлетико» купил Фелиша за 127,2 миллиона евро.

Фелиш забил 6 голов и отдал 4 ассиста в 18 матчах этого сезона Примеры.

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