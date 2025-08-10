Агент Батракова подтвердил интерес «Бенфики» к игроку

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев, рассказал о своем общении с нападающим «Аль-Насра» Жоау Феликсом.

«Списывались с Жоау Феликсом. Потом мы общались с помощником [агента] Жорже Мендеша. Шел гипотетический разговор об интересе «Бенфики». Но мы сказали, что в этом сезоне у Алексея защищенный контракт. На этом пока все. Многие клубы наблюдают за Батраковым, много звонков от посредников», – сказал Кузьмичев.