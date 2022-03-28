Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Руни: «Фергюсон звал в «МЮ», когда мне было 14. Я ответил: «Пусть идет к черту»

Руни: «Фергюсон звал в «МЮ», когда мне было 14. Я ответил: «Пусть идет к черту»

28 марта 2022, 13:56
3

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни рассказал, что не хотел переходить в «Манчестер Юнайтед», когда ему было 14 лет.

«Сэр Алекс Фергюсон хотел подписать меня, когда мне было 14. Он говорил с моими родителями. Они мне сказали: «Звонил Алекс Фергюсон, «Манчестер Юнайтед» хочет подписать с тобой контракт».

Я тогда ответил: «Передайте ему, пусть идет к черту. Я хочу играть за «Эвертон». Со временем я понял, что хочу играть у Фергюсона. Я перешел в «МЮ» из-за него», – признался Руни.

  • Руни играл за «МЮ» с 2004 по 2017-й год.
  • Вместе с клубом он выиграл Лигу чемпионов и 5 раз становился чемпионом Англии.
  • Руни – лучший бомбардир в истории «МЮ»: в 559 матчах у него 253 гола.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery

Еще по теме:
Руни – о поведении Месси в финале ЧМ-2026: «Было грустно это видеть» 4
Руни считает незаслуженной «Золотую бутсу» Мбаппе 9
Руни объяснил поражение Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ 2
Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Фергюсон Алекс Руни Уэйн
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
3meeeD
1648469279
Легенда!!!
Ответить
Romio-xxx
1648478787
В 14 лет послать тренера МЮ-дорогого стоит.
Ответить
житель СПб
1648483775
Как я им восхищался! Эх, человек сам подпортил свою судьбу...
Ответить
Главные новости
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
20:12
2
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
19:01
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
4
Кубок России. «Акрон» победил «Локомотив» по пенальти
18:24
15
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
13
«Атлетико» принял решение по Альваресу
17:21
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
15:54
1
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
19
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
9
Все новости
Все новости
Фото«Лилль» продал фоварда за 60+ миллионов после покупки лучшего бомбардира Эредивизие
19:10
Фото«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
19:00
Фото«Ювентус» арендовал хавбека сборной Сенегала
18:51
Фото«Арсенал» продал хавбека в клуб Бундеслиги за 10 миллионов
16:38
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
15:54
1
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
15:26
Фото«Милан» арендовал вингера из АПЛ с правом выкупа за 40+ миллионов
14:10
2
Фото«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
14:00
«Манчестер Сити» купит у «Челси» хавбека сборной Аргентины, которого оценивают в 100 млн
12:26
Фото«Челси» продал нападающего в клуб Бундеслиги за 16 миллионов
11:57
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
11:29
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
08:59
Фабрицио Романо раскрыл следующий клуб Мудрика
01:22
4
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
Артета повторил редкое достижение в АПЛ
Вчера, 22:23
«Манчестер Сити» заплатит 76 миллионов за участника ЧМ-2026
Вчера, 21:49
«Челси» может перехватить у «Реала» полузащитника сборной Франции
Вчера, 16:52
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
Вчера, 16:00
3
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
Вчера, 15:23
1
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
Вчера, 13:54
Кэррик отреагировал на первую победу «Манчестер Юнайтед» в сезоне
30 августа
Алонсо высказался о победе «Челси» над «Брайтоном» в матче с 7 голами
30 августа
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
30 августа
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
30 августа
Видео84-летний Фергюсон приехал на первый домашний матч «МЮ» в сезоне, несмотря на проблемы с ногой
30 августа
АПЛ. «Челси» забил четыре гола «Брайтону» (4:3)
30 августа
«Барселона» покупает форварда «Арсенала»
30 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+