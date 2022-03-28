Руни: «Фергюсон звал в «МЮ», когда мне было 14. Я ответил: «Пусть идет к черту»

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни рассказал, что не хотел переходить в «Манчестер Юнайтед», когда ему было 14 лет.

«Сэр Алекс Фергюсон хотел подписать меня, когда мне было 14. Он говорил с моими родителями. Они мне сказали: «Звонил Алекс Фергюсон, «Манчестер Юнайтед» хочет подписать с тобой контракт».

Я тогда ответил: «Передайте ему, пусть идет к черту. Я хочу играть за «Эвертон». Со временем я понял, что хочу играть у Фергюсона. Я перешел в «МЮ» из-за него», – признался Руни.

Руни играл за «МЮ» с 2004 по 2017-й год.

Вместе с клубом он выиграл Лигу чемпионов и 5 раз становился чемпионом Англии.

Руни – лучший бомбардир в истории «МЮ»: в 559 матчах у него 253 гола.

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