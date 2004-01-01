Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
2 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

Руни: «Фергюсон звал в «МЮ», когда мне было 14. Я ответил: «Пусть идет к черту»

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни рассказал, что не хотел переходить в «Манчестер Юнайтед», когда ему было 14 лет.

«Сэр Алекс Фергюсон хотел подписать меня, когда мне было 14. Он говорил с моими родителями. Они мне сказали: «Звонил Алекс Фергюсон, «Манчестер Юнайтед» хочет подписать с тобой контракт».

Я тогда ответил: «Передайте ему, пусть идет к черту. Я хочу играть за «Эвертон». Со временем я понял, что хочу играть у Фергюсона. Я перешел в «МЮ» из-за него», – признался Руни.

  • Руни играл за «МЮ» с 2004 по 2017-й год.
  • Вместе с клубом он выиграл Лигу чемпионов и 5 раз становился чемпионом Англии.
  • Руни – лучший бомбардир в истории «МЮ»: в 559 матчах у него 253 гола.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
Кейн опередил Линекера и догнал Чарльтона по голам за Англию. Выше только Руни 1
АПЛ включила Руни и Виейра в Зал славы 1
Руни: «После одного из поражений «МЮ» Погба и Лингард танцевали в раздевалке» 4
Источник: The Sun

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:56
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +406

    3meeeD 23 минуты назад

    Легенда!!!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11