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Хачатурянц: «Более четырех месяцев велись переговоры с английским клубом, который видел участие в российском клубе»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о сорвавшемся инвестиционном проекте с участием английского клуба.

«Действительно был в Англии, но был по работе. Более четырех месяцев велись переговоры с одним из английских клубов, который видел участие в одном из российских клубов.

Причем сначала в одном, потом в другом клубе. Это была бы уникальная инвестиция западного капитала. Но все отложилось.

Хотя генеральный менеджер клуба встретился, два с половиной часа обсуждали мою стратегию российского футбола и их видение», – заявил Хачатурянц.

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Источник: Sports.ru

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Комментарии4
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    Рейтинг: +418

    gunstilzit 24 секунды назад

    Я голову сломал читая заголовок!

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    Рейтинг: +5705

    maygli 20 минут назад

    Лучше бы молчал.

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    Рейтинг: +1187

    moskowcity-petrv 24 минуты назад

    Армяш,ты лапшу свою,в Ереване накручивай.воздух сотрясает

    0
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    Рейтинг: +14839

    Cleaner 25 минут назад

    Стратег блин...(((

    0
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