Хачатурянц: «Более четырех месяцев велись переговоры с английским клубом, который видел участие в российском клубе»

Я голову сломал читая заголовок!
Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о сорвавшемся инвестиционном проекте с участием английского клуба.
«Действительно был в Англии, но был по работе. Более четырех месяцев велись переговоры с одним из английских клубов, который видел участие в одном из российских клубов.
Причем сначала в одном, потом в другом клубе. Это была бы уникальная инвестиция западного капитала. Но все отложилось.
Хотя генеральный менеджер клуба встретился, два с половиной часа обсуждали мою стратегию российского футбола и их видение», – заявил Хачатурянц.
- В ноябре сообщалось о заинтересованности City Football Group в покупке 20% акций «Спартака».
- Также холдинг вел соответствующие переговоры с «Зенитом» и «Сочи».
- CFG – владелец «Манчестер Сити».
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