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    Орлов – о ситуации вокруг «Крыльев»: «Это же бандитизм!»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации вокруг «Крыльев Советов».

    «В «Крыльях Советов» почему-то кто-то решил, что им надо обязательно продавать игроков и зарабатывать на этом деньги. Но почему-то никто не думает – а как дальше команда будет жить. Кто-то просчитал эти варианты?

    Хороших игроков всe меньше и меньше, а сейчас под конец года ещe и скандал с высказываниями губернатора о том, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов… Ну это же бандитизм! И всe это не на пользу команде», – сказал Орлов.

    • Ранее губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей за помощь в судействе. Он рассказал, что об этом ему сообщил один из функционеров клуба, имя которого не привел.
    • Федорищев обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку решений по госфинансированию футбола, которые были приняты при бывшем главе региона Дмитрии Азарове. Также он просил проверить сделки агентской группы Павла Андреева, связанные с «Крыльями Советов».
    • Самарцы идут в РПЛ 10-ми.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    1734165529
    Орлова тали мучить старческие болезни-давление,головокружение,геморрой и правдолюбие.А из КС в "Зенит" никто не переходил,случаем?НЕ говоря про транзит "очищением" в других клубах.
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    FCSpartakM
    1734165977
    "что им надо обязательно продавать игроков и зарабатывать на этом деньги" Орлову скажите, что все гос клубы живут за счет бюджета области/региона и продажа игроков- это способ держаться на плаву. Если КС ни одного футболиста не может воспитать, а выплачивают бабки агенту, то откуда бабкам браться?
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