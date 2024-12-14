Орлов – о ситуации вокруг «Крыльев»: «Это же бандитизм!»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации вокруг «Крыльев Советов».

«В «Крыльях Советов» почему-то кто-то решил, что им надо обязательно продавать игроков и зарабатывать на этом деньги. Но почему-то никто не думает – а как дальше команда будет жить. Кто-то просчитал эти варианты?

Хороших игроков всe меньше и меньше, а сейчас под конец года ещe и скандал с высказываниями губернатора о том, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов… Ну это же бандитизм! И всe это не на пользу команде», – сказал Орлов.

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей за помощь в судействе. Он рассказал, что об этом ему сообщил один из функционеров клуба, имя которого не привел.

Федорищев обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку решений по госфинансированию футбола, которые были приняты при бывшем главе региона Дмитрии Азарове. Также он просил проверить сделки агентской группы Павла Андреева, связанные с «Крыльями Советов».

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