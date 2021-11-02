«РБ-Спорт»: до «Спартака» владельцы «Ман Сити» хотели купить акции «Зенита» и «Сочи»

Арабские владельцы «Манчестер Сити» из компании City Football Group до пандемии вели переговоры с «Зенитом» и «Сочи» о покупке акций клубов.
По информации «РБ-Спорт», весной 2020 года представители CFG вышли на «Зенит» с предложением купить часть акций клуба, но генеральный спонсор «Газпром» ответил отказом
Позже шейхи провели аналогичные переговоры с «Сочи», но владелец клуба Борис Ротенберг также отклонил предложение.
По информации Baza, сейчас шейхи хотят купить 20% акций «Спартака». В сделке заинтересованы обе стороны.
- Помимо «Манчестер Сити» в холдинг входят «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити», «Мумбаи Сити», «Йокогама Маринос», «Монтевидео Сити Торке», «Жирона», «Сычуань Цзюню», «Ломмел», «Труа» и «Боливар».
Baza: владельцы «Ман Сити» хотят купить 20% акций «Спартака»
Источник: «РБ-Спорт»