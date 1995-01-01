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    «РБ-Спорт»: до «Спартака» владельцы «Ман Сити» хотели купить акции «Зенита» и «Сочи»

    Арабские владельцы «Манчестер Сити» из компании City Football Group до пандемии вели переговоры с «Зенитом» и «Сочи» о покупке акций клубов.

    По информации «РБ-Спорт», весной 2020 года представители CFG вышли на «Зенит» с предложением купить часть акций клуба, но генеральный спонсор «Газпром» ответил отказом

    Позже шейхи провели аналогичные переговоры с «Сочи», но владелец клуба Борис Ротенберг также отклонил предложение.

    По информации Baza, сейчас шейхи хотят купить 20% акций «Спартака». В сделке заинтересованы обе стороны.

    Baza: владельцы «Ман Сити» хотят купить 20% акций «Спартака»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 20:38
    Комментарии10
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      Рейтинг: +203

      Chehofff 8 минут назад

      То есть, Спартак - третий сорт?!

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      Рейтинг: +1609

      Enter2006 12 минут назад

      Миллер наверное поржал, когда поступило предложение от шейхов, параллельно выбирая очередную команду для спонсорства.

      0
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      Рейтинг: +21967

      bset 18 минут назад

      Владельцы Ман Сити хотели купить акции Зенита, но те ответили отказом и сказали "Спроси у нашего фарм-клуба. Может они продадут"

      0
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      Рейтинг: +14105

      paracetamol 30 минут назад

      Газпром сам кого хошь купит, да и вРоттенберг тоже, поэтому не продается. А свинки с радостью продаваться побегут, им свинкам, даже приятно. Все равно, что на Ленинградку!

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      Рейтинг: +151

      Санчес65 > paracetamol 23 минуты назад

      Как заднеприводным петушарам живется на Ленинградке...вазелин исправно подвозят?

      1
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      Рейтинг: +1820

      Ziklop > Санчес65 15 минут назад

      у тебя жопа болит, тебя это волнует очень? где Ленинградка, в Москве?

      0
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      Рейтинг: +3468

      tarasofka 31 минуту назад

      мумбайские хряки, сычуаньские свиньи. будем угорать, если их купят)

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      Рейтинг: +3187

      ySS 50 минут назад

      С гаспромом понятно, а чего кореш вечного закобенился?)
      Или тоже шутка юмора?

      0
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      Рейтинг: +1158

      БОМЖАРНИК 51 минуту назад

      Бомжарнику и так хорошо,тянут деньги народные на паредесов с малкомами а в итоге позорят Россию в европе,сегодня тому будет подтверждение) им видетели подавай мальме,вардар,лариссу,бней иуду,

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      Рейтинг: +973

      ZAITZEFF2011 > БОМЖАРНИК 11 минут назад

      Можно только помечтать о позоре в Европе когда даже в РПЛ никуда давно не попадаешь кроме скандалов.

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