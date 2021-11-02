Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «РБ-Спорт»: до «Спартака» владельцы «Ман Сити» хотели купить акции «Зенита» и «Сочи»

«РБ-Спорт»: до «Спартака» владельцы «Ман Сити» хотели купить акции «Зенита» и «Сочи»

2 ноября 2021, 20:38
15

Арабские владельцы «Манчестер Сити» из компании City Football Group до пандемии вели переговоры с «Зенитом» и «Сочи» о покупке акций клубов.

По информации «РБ-Спорт», весной 2020 года представители CFG вышли на «Зенит» с предложением купить часть акций клуба, но генеральный спонсор «Газпром» ответил отказом

Позже шейхи провели аналогичные переговоры с «Сочи», но владелец клуба Борис Ротенберг также отклонил предложение.

По информации Baza, сейчас шейхи хотят купить 20% акций «Спартака». В сделке заинтересованы обе стороны.

Baza: владельцы «Ман Сити» хотят купить 20% акций «Спартака»

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Манчестер Сити Зенит Сочи
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ySS
1635875414
С гаспромом понятно, а чего кореш вечного закобенился?) Или тоже шутка юмора?
Ответить
paracetamol
1635876578
Газпром сам кого хошь купит, да и вРоттенберг тоже, поэтому не продается. А свинки с радостью продаваться побегут, им свинкам, даже приятно. Все равно, что на Ленинградку!
Ответить
Enter2006
1635877652
Миллер наверное поржал, когда поступило предложение от шейхов, параллельно выбирая очередную команду для спонсорства.
Ответить
Chehofff
1635877916
То есть, Спартак - третий сорт?!
Ответить
неразгибаемый спартак
1635878598
арабы выведут новую животину смесь свиньи и верблюда : СВИНОБЛЮД )))
Ответить
qawzsexdr
1635880225
Теперь будет, Спартак Сити
Ответить
francesq
1635919860
лучше уфу купите, куда полезней и привлекательней будет
Ответить
Январь 59
1636025508
Ежели вдруг такое произойдет, то вместо свинки, на эмблему можно будет поставить верблюдика на фоне пустынных барханов и нефтекачки и бочки с надписью Спартак.
Ответить
Главные новости
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
3
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
8
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
20
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
6
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
4
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
10
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
5
Все новости
Все новости
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
4
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
4
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
10
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
5
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
8
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
16
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
4
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
9
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
3
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
7
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
6
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
20
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
12
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
8
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
9
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
19
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
32
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
22
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+