«РБ-Спорт»: до «Спартака» владельцы «Ман Сити» хотели купить акции «Зенита» и «Сочи»

Арабские владельцы «Манчестер Сити» из компании City Football Group до пандемии вели переговоры с «Зенитом» и «Сочи» о покупке акций клубов.

По информации «РБ-Спорт», весной 2020 года представители CFG вышли на «Зенит» с предложением купить часть акций клуба, но генеральный спонсор «Газпром» ответил отказом

Позже шейхи провели аналогичные переговоры с «Сочи», но владелец клуба Борис Ротенберг также отклонил предложение.

По информации Baza, сейчас шейхи хотят купить 20% акций «Спартака». В сделке заинтересованы обе стороны.

Baza: владельцы «Ман Сити» хотят купить 20% акций «Спартака»