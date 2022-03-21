Хвича может заменить Инсинье в «Наполи»

«Наполи» интересуется полузащитникам «Рубина» Хвичей Кварацхелией.

По информации журналиста Альфредо Педуллы, итальянский клуб видит в 21-летнем грузине замену Лоренцо Инсинье, который летом перейдет в «Торонто».

Ранее сообщалось, что семье Хвичи угрожают из-за его выступлений за российский клуб. Он, скорее всего, не вернется в Россию после матчей сборной Грузии в конце марта.

Грузин выступает за «Рубин» с лета 2019 года.

В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 22 матчах.

Контракт Кварацхелии с клубом рассчитан до июня 2024-го.

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