Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
2 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

Хвича может заменить Инсинье в «Наполи»

«Наполи» интересуется полузащитникам «Рубина» Хвичей Кварацхелией.

По информации журналиста Альфредо Педуллы, итальянский клуб видит в 21-летнем грузине замену Лоренцо Инсинье, который летом перейдет в «Торонто».

Ранее сообщалось, что семье Хвичи угрожают из-за его выступлений за российский клуб. Он, скорее всего, не вернется в Россию после матчей сборной Грузии в конце марта.

  • Грузин выступает за «Рубин» с лета 2019 года.
  • В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 22 матчах.
  • Контракт Кварацхелии с клубом рассчитан до июня 2024-го.

Регистрируйтесь и получайте бесплатную ставку 1000 рублей на любые матчи

Новости по теме
Хвича, скорее всего, не вернется в Россию. Его семье угрожают («Матч ТВ») 51
Хвича: «Пока не знаю, останусь ли я в «Рубине» 2
Хвича забил за «Рубин» впервые с июля
Источник: сайт Альфредо Педуллы

Альфредо Педулла - журналист La Gazzetta dello Sport, имеет собственный сайт. В твиттере на него подписаны более 237 тысяч человек.

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:57
Комментарии6
...
  • ...
    Рейтинг: +1838

    Dr.Metal 41 минуту назад

    Для чемпионата России он неплох, но для Наполи далеко не дотягивает

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +25

    Имя на сайте 1 час назад

    Ну и правильно Хвича. А то ты щас после путинской агрессии будешь у себя в Грузии как зашкваренный ходить.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7658

    piligrim1986 1 час назад

    вот это замена))))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +693

    Беспонтий 1 час назад

    вот где собака порылась
    весь мир в труху

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6878

    R_a_i_n 1 час назад

    Весь бомбардир ржёт как клинер с этой новости)))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2707

    СуперПАВ9 1 час назад

    Инсинье он не заменит

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11