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Хвича может заменить Инсинье в «Наполи»

21 марта 2022, 15:57
6

«Наполи» интересуется полузащитникам «Рубина» Хвичей Кварацхелией.

По информации журналиста Альфредо Педуллы, итальянский клуб видит в 21-летнем грузине замену Лоренцо Инсинье, который летом перейдет в «Торонто».

Ранее сообщалось, что семье Хвичи угрожают из-за его выступлений за российский клуб. Он, скорее всего, не вернется в Россию после матчей сборной Грузии в конце марта.

  • Грузин выступает за «Рубин» с лета 2019 года.
  • В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 22 матчах.
  • Контракт Кварацхелии с клубом рассчитан до июня 2024-го.

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Источник: сайт Альфредо Педуллы

Альфредо Педулла - журналист La Gazzetta dello Sport, имеет собственный сайт. В твиттере на него подписаны более 237 тысяч человек.

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Рубин Наполи Инсинье Лоренцо Кварацхелия Хвича
Комментарии (6)
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Беспонтий
1647868822
вот где собака порылась весь мир в труху
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R_a_i_n
1647868822
Весь бомбардир ржёт как клинер с этой новости)))
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piligrim1986
1647868987
вот это замена))))
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Dr.Metal
1647872004
Для чемпионата России он неплох, но для Наполи далеко не дотягивает
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ab15488
1647877957
Хвича себя прошлогоднего то заменить не может
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portero
1647880372
нахаляву попробовать свои силы имеется возможность....
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