Хвича может заменить Инсинье в «Наполи»

«Наполи» интересуется полузащитникам «Рубина» Хвичей Кварацхелией.
По информации журналиста Альфредо Педуллы, итальянский клуб видит в 21-летнем грузине замену Лоренцо Инсинье, который летом перейдет в «Торонто».
Ранее сообщалось, что семье Хвичи угрожают из-за его выступлений за российский клуб. Он, скорее всего, не вернется в Россию после матчей сборной Грузии в конце марта.
- Грузин выступает за «Рубин» с лета 2019 года.
- В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 22 матчах.
- Контракт Кварацхелии с клубом рассчитан до июня 2024-го.
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Источник: сайт Альфредо Педуллы
Альфредо Педулла - журналист La Gazzetta dello Sport, имеет собственный сайт. В твиттере на него подписаны более 237 тысяч человек.