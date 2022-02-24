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Хвича, скорее всего, не вернется в Россию. Его семье угрожают («Матч ТВ»)

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, скорее всего, не вернется в Россию после матчей сборной Грузии в конце марта, сообщает «Матч ТВ».

Причина – давление на семью футболиста из-за его выступлений за российский клуб. В пресс-службе «Рубина» отказались комментировать данную ситуацию.

Грузия проведет товарищеские матчи против Боснии и Герцеговины (25 марта) и Албании (29 марта).

  • Грузин выступает за «Рубин» с лета 2019 года.
  • В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 22 матчах.
  • Контракт Кварацхелии с клубом рассчитан до июня 2024-го.

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 13:06
Комментарии26
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    Рейтинг: +21868

    JTherry 7 минут назад

    Сайманов "прощелкал", надо было раньше продавать Хвичу в Барсу за 20 лимонов евро...)

    1
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    Рейтинг: +49280

    MaxRnD 8 минут назад

    На сайте опять пошло рогульё бесноваться. Модераторы спят ?

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +469

    FС Spаrtак > MaxRnD 2 минуты назад

    а тут модеров и не было никогда судя сколько тут дерьма всегда льют

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +28761

    silver29 34 минуты назад

    Да ладно в Россию )))) еще не давно орал что его везде ждут, на крайняк в Динамо Тб. ))) вот и весь гонорок проходит, они бабки только в России могут зарабатывать.

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +19

    Имя на сайте 1 час назад

    Ну правильно все.Грузины помнят 2008-й.

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +2753

    Радио1000шумеров > Имя на сайте 1 час назад

    Ишаки тебя никогда не забывают, бггг

    1
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    Рейтинг: +2690

    СуперПАВ9 > Радио1000шумеров 1 час назад

    Зоро иы ли это?

    0
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    Рейтинг: +23897

    bset > Радио1000шумеров 58 минут назад

    Я хотел жить в России, но однажды проснулся в Третьем рейхе. Что вы свастику свою везде налепили?

    3
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    Рейтинг: +19

    Имя на сайте > Радио1000шумеров 53 минуты назад

    Мне снился нынче страшный сон,
    И в нем я видел очень ярко,
    Сын Жириновского солдат,
    А дочь Лаврова санитарка.
    Вот с автоматами бегут,
    Две дочки Путина в атаку,
    И нажимая на курки,
    Кричат: " ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!
    Тут танк горящий на боку,
    А в нем Медведева сынок,
    И дочь отважного Шойгу,
    Его достав несёт в медблок.
    Зюганов внук, Зюганов сын,
    Наследник Матвиенко Вали,
    Все как один пошли на фронт,
    Чтоб братья в НАТО не вступали.
    Бегут в строю Ковальчуки,
    И Ротенберги с ними рядом,
    И рвется Миллер на прорыв,
    Во фланг с газпромовским отрядом.
    Открыл глаза, потом закрыл,
    Что за фантастика творится?
    Наверно зря смотрел ТВ,
    Вот хрень подобная и снится."

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +28761

    silver29 > bset 37 минут назад

    ты недоумок настоящей свастики не видел, видимо спал с момента падения третьего рейха. Какие тебе нужны доказательства присутствия нацистов в бывшей украине ? Z.

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +23897

    bset > silver29 34 минуты назад

    Их наличие я вижу и в Киеве, и в Москве. И во Львове, и в Петербурге. Они есть везде. А то что они якобы руководят страной, то это просто смешно. А еврея в руководство страны они поставили видимо для прикрытия.

    2
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    Рейтинг: +19

    Имя на сайте > silver29 30 минут назад

    Zомби

    0
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    Рейтинг: +28761

    silver29 > bset 30 минут назад

    Давай не будем сотрясать воздух, я противник пропаганды, но это началось еще в 1991 году, не знаю как ты, а я хорошо помню националистические настроения на Украине, и вот за 30 лет они докатились до откровенного нацизма (((( Давай честно скажем, могут ветераны ВОВ в день 9 мая пройти по Крещатику и у них не сорвут награды ? или только УПА может ? до последнего времени было так. Не позорь клуб ЦСКА ((((

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    Рейтинг: +14020

    ilichkadr > bset 21 минуту назад

    Однозначно еврея в руководство страны они поставили для прикрытия, чтобы им (нацикам) никто из руководства не мешал свой народ грабить и издеваться над ним.
    P.S. Клоун это даже не цветочки. Придёт к власти Аваков, а дело к этому идет, будут не только ягодки, но и белка со свистоком в придачу.

    3
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    Рейтинг: +19

    Имя на сайте > ilichkadr 15 минут назад

    В общем ты за войну, убийства украинцев и русских ?

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    Рейтинг: +14020

    ilichkadr > Имя на сайте 7 минут назад

    Нет, не за войну. Я, как любой адекватный человек, против любого насилия в принципе, НО если по мне шмаляют из чего не попадя, то буду мочить вражину даже в сортире.
    P.S. 6 лет прожил в Харькове, объездил всю Украину вдоль и поперёк, поэтому знаю обстановку ещё с советских времен. Украина всегда делилась на западную и восточную........

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    Рейтинг: +28761

    silver29 > Имя на сайте 6 минут назад

    А что где-то войнушка ? Назови дату объявления украиной войнушки (по другому не пропускают модераторы) России ? если не сможешь не пакости тут более.

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    Рейтинг: +19

    Имя на сайте > ilichkadr 2 минуты назад

    по мне шмаляют...то буду мочить======Украинцы так и делают. 24.02.2022 Россия напала на Украину.
    Помнишь песню----"22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась в.ойна " ? Сейчас только дата другая.

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    Рейтинг: +13495

    Skull_Boy 1 час назад

    Да пусть валит и толку то от него нет, где даже при малейшем контакте валяется на поле

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    Рейтинг: +503

    Forvard47 1 час назад

    путин надеюсь ты будешь гореть в аду..

    Спасибо за испорченный 2022 год

    4
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    Рейтинг: +2690

    СуперПАВ9 > Forvard47 1 час назад

    Сам там гори путин гений

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    Рейтинг: +19

    Имя на сайте > СуперПАВ9 1 час назад

    Среди гавна и удобрений )))

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    Рейтинг: +2690

    СуперПАВ9 > Имя на сайте 1 час назад

    Назови кто сейчас в мире сильнее Путина?

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    Рейтинг: +23897

    bset > СуперПАВ9 55 минут назад

    Тупому быдлу тупой правитель. Пока весь мир развивает экономику, технологии, борется за равенство и сражается за нормальную экологию, мы лучших определяем по физической силе. Вы лет так на 300 родились позже. Ну, допустим, Путин сейчас самый сильный. Как это скажется на очередях в больницах и на уровне зарплат? Силу Путина даже смской не скинешь больным раком.

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    Рейтинг: +1907

    almanev > bset 41 минуту назад

    Дружище, не доказывай ему ничего, это бесполезно

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    Рейтинг: +248

    Ollegator 2 часа назад

    Надо было всё таки раньше продавать)

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