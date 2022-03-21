Хвича, скорее всего, не вернется в Россию. Его семье угрожают («Матч ТВ»)

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, скорее всего, не вернется в Россию после матчей сборной Грузии в конце марта, сообщает «Матч ТВ».

Причина – давление на семью футболиста из-за его выступлений за российский клуб. В пресс-службе «Рубина» отказались комментировать данную ситуацию.

Грузия проведет товарищеские матчи против Боснии и Герцеговины (25 марта) и Албании (29 марта).

Грузин выступает за «Рубин» с лета 2019 года.

В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 22 матчах.

Контракт Кварацхелии с клубом рассчитан до июня 2024-го.

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