Осинькин: «Крыльям Советов» в матче с «Сочи» повезло»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал исход матча 22-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2). Самарцы вырвали победу на 90+1 минуте.

«Игра была на высоких скоростях, высокой плотности, было много единоборств, много жeлтых карточек. Сложно было до удаления. Мы на какой-то отрезок вжались в свою штрафную. Непросто было после этого поднять игру. Качественная игра «Сочи». Очень тяжело нам было. При равной игре большую часть матча нам повезло», – сказал Осинькин.

«Крылья Советов» занимают 7-е место в таблице.

Следующий соперник – «Уфа» (2 апреля).

РПЛ уходит на 2-недельную паузу.

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