Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

Осинькин: «Крыльям Советов» в матче с «Сочи» повезло»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал исход матча 22-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2). Самарцы вырвали победу на 90+1 минуте.

«Игра была на высоких скоростях, высокой плотности, было много единоборств, много жeлтых карточек. Сложно было до удаления. Мы на какой-то отрезок вжались в свою штрафную. Непросто было после этого поднять игру. Качественная игра «Сочи». Очень тяжело нам было. При равной игре большую часть матча нам повезло», – сказал Осинькин.

  • «Крылья Советов» занимают 7-е место в таблице.
  • Следующий соперник – «Уфа» (2 апреля).
  • РПЛ уходит на 2-недельную паузу.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей на ставку на матч Реал – Барселона

Новости по теме
РПЛ. «Крылья Советов» на 91-й минуте вырвали победу над «Сочи» (3:2) 49
Терехов, Заика, Цаллагов – в старте «Сочи» на игру с «Крыльями Советов»; Барач, Бейл, Костанца выйдут у самарцев 1
⚽ РПЛ. ЦСКА сыграет с «Рубином», «Динамо» – с «Ростовом» 2
Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:18
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +14807

    Cleaner 58 минут назад

    Осинькин, ты же знаешь, кому везет. Достойным!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11