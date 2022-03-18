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  • Савин продал квартиру, чтобы «Красава» доиграл сезон. От клуба отказались спонсоры

Савин продал квартиру, чтобы «Красава» доиграл сезон. От клуба отказались спонсоры

18 марта 2022, 19:54
8

Владелец клуба ФНЛ-2 «Красава» Евгений Савин рассказал о финансовых трудностях клуба.

«Вчера было собрание команды. Честно, давно так не нервничал. За последние дни по понятным причинам от нас ушли все наши партнeры, кроме одного, которые уже выполнили свои обязательства перед нами и всегда поддерживали нас в самые сложные минуты, за что им любовь и респект.

Все новые партнeры и контракты после 24 февраля потеряли свою актуальность.

Наш минус составлял 30 миллионов рублей, чтобы доиграть чемпионат. Я предложил отказаться от премиальных и ужаться в быту и до конца чемпионата на мои личные деньги и деньги моей семьи, но выдержать вместе и это испытание!

Играть за зарплату и своe футбольное будущее. Больше ничего. Либо сняться прямо сейчас! Игроки и тренерский штаб выбрали первое.

Я продал свою квартиру в Питере. На деньги от неe и доиграем, сохранив своe лицо и выполнив обязательства перед клубом, командой, болельщиками.

Самое забавное, что эта квартира – всe, что я сохранил, будучи игроком в футболе. Еe в футбол и вложил теперь. Готовимся к чемпионату и никогда не сворачиваем со своего пути», – написал Савин в инстаграме.

  • Для «Красавы» это дебютный сезон в профессиональном футболе.
  • Клуб идет на 4-м месте в своей подгруппе ФНЛ-2.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 Красава Савин Евгений
Комментарии (8)
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Hoahin
1647622872
Не долго музыка играла
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insider_retro
1647624105
Сильно. Эмоционально. Безнадёжно.
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jek718875
1647627220
Савина в президенты РПЛ!
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Hektor 84
1647639391
Зная этого хмыря больше походит на хайп! Кто в сложившейся ситуации на сегодняшний день станет покупать квартиру? Та и вообще не верю я ему.
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