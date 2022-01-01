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Ребров: «Промес убедил легионеров остаться в «Спартаке» в этой непростой ситуации»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал, благодаря кому клуб смог сохранить в составе всех иностранцев.

«Я как-то рассказывал, что как футболист Квинси мне поначалу не понравился. Всерьез подумал: «Что за дрова привезли?». Сейчас, конечно, такое даже в голове не укладывается.

Промес сразу сказал: «Я не уеду из «Спартака», пока не стану тут чемпионом». Учитывая, как долго на тот момент чемпионами не были, для кого-то звучало наивно, но в итоге Квинси уехал королем.

Уезжал он, кстати, лидером на поле, а вернулся уже лидером раздевалки. И сейчас сыграл важную роль в том, чтобы сохранить спокойствие среди легионеров в этой непростой ситуации.

Как я понимаю, Квинси всех сразу собрал и поговорил, убедил всех остаться. Сказал, что тренер здесь, президент тоже здесь и дал гарантии, давайте думать о футболе и работать.

Промес действительно умеет брать на себя ответственность и вести людей за собой», – написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.

  • Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
  • В этом сезоне голландец забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 23 матчах.
  • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024-го.

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Источник: Sports.ru

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Сегодня, 18:27
Комментарии16
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    Рейтинг: +4382

    ЮНик 28 секунд назад

    Отлегло от сердца! Значит не вылетят в этом году из РПЛ! Наверно...

    0
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    Рейтинг: +277

    russkiisergei 7 минут назад

    конечно останется, ему путь домой заказан!!!

    0
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    Рейтинг: +752

    Узб@гоеный 33 минуты назад

    Промясу нельзя обратно. Там тюрьма сразу, вот и отсиживается в Спартаке. Гыгыгы

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +201

    Боров мясной 59 минут назад

    Антоха свои цели преследовал, но молодца смог убедить до конца сезона остаться.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +14701

    Cleaner 1 час назад

    Промес достал НОЖ и сказал: -Только попробуйте из Спартака уехать!!!

    4
    Ответить
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    Рейтинг: +16053

    Persona_non_Grata > Cleaner 1 час назад

    У нас Промес есть , в Зените - Дзюба, не знаю правда, что он достает ... ))) , а
    у вас - ???

    2
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    Рейтинг: +14701

    Cleaner > Persona_non_Grata 1 час назад

    У вас Джикия есть и поэтому Спартак достает мячи из своих ворот.

    У нас есть СуперМарио, который с травмой может Локомотив под откос пустить!!!

    2
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    Рейтинг: +16053

    Persona_non_Grata > Cleaner 1 час назад

    Не гони - нормальный защитник и разговор не о том .

    2
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    Рейтинг: +14701

    Cleaner > Persona_non_Grata 13 минут назад

    Если вы ведете речь об игроках, совершавших явно НЕАДЕВАТНЫЕ поступки, то да, таких в ЦСКА нет.

    0
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    Рейтинг: +21736

    JTherry > Persona_non_Grata 50 секунд назад

    а у кобыл есть конь в пальто...) а еще есть Гинер-банкрот без пальца...

    0
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    Рейтинг: +7231

    Старикан 1 час назад

    Промесу сейчас возвращаться на родину совсем не хочется: здесь деньги и слава, а там суд и тюрьма...

    4
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    Рейтинг: +13425

    Barmaleushka 1 час назад

    Один не хочет оставаться , а на родине срок корячится .

    3
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    Рейтинг: +212

    (Меня за банили) 1 час назад

    Крыховяк сделал все на оборот!

    2
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    Рейтинг: +14701

    Cleaner > (Меня за банили) 1 час назад

    Потому, что он КРЫСОВЯК...(((

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    Рейтинг: +1804

    Romio-xxx 1 час назад

    Антоха НАШ!!!

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    Рейтинг: +16053

    Persona_non_Grata > Romio-xxx 1 час назад

    Красавец !!!

    0
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