Ребров: «Промес убедил легионеров остаться в «Спартаке» в этой непростой ситуации»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал, благодаря кому клуб смог сохранить в составе всех иностранцев.

«Я как-то рассказывал, что как футболист Квинси мне поначалу не понравился. Всерьез подумал: «Что за дрова привезли?». Сейчас, конечно, такое даже в голове не укладывается.

Промес сразу сказал: «Я не уеду из «Спартака», пока не стану тут чемпионом». Учитывая, как долго на тот момент чемпионами не были, для кого-то звучало наивно, но в итоге Квинси уехал королем.

Уезжал он, кстати, лидером на поле, а вернулся уже лидером раздевалки. И сейчас сыграл важную роль в том, чтобы сохранить спокойствие среди легионеров в этой непростой ситуации.

Как я понимаю, Квинси всех сразу собрал и поговорил, убедил всех остаться. Сказал, что тренер здесь, президент тоже здесь и дал гарантии, давайте думать о футболе и работать.

Промес действительно умеет брать на себя ответственность и вести людей за собой», – написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.

Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.

В этом сезоне голландец забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 23 матчах.

Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024-го.

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