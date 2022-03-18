Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ребров: «Промес убедил легионеров остаться в «Спартаке» в этой непростой ситуации»

Ребров: «Промес убедил легионеров остаться в «Спартаке» в этой непростой ситуации»

18 марта 2022, 18:27
18

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал, благодаря кому клуб смог сохранить в составе всех иностранцев.

«Я как-то рассказывал, что как футболист Квинси мне поначалу не понравился. Всерьез подумал: «Что за дрова привезли?». Сейчас, конечно, такое даже в голове не укладывается.

Промес сразу сказал: «Я не уеду из «Спартака», пока не стану тут чемпионом». Учитывая, как долго на тот момент чемпионами не были, для кого-то звучало наивно, но в итоге Квинси уехал королем.

Уезжал он, кстати, лидером на поле, а вернулся уже лидером раздевалки. И сейчас сыграл важную роль в том, чтобы сохранить спокойствие среди легионеров в этой непростой ситуации.

Как я понимаю, Квинси всех сразу собрал и поговорил, убедил всех остаться. Сказал, что тренер здесь, президент тоже здесь и дал гарантии, давайте думать о футболе и работать.

Промес действительно умеет брать на себя ответственность и вести людей за собой», – написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.

  • Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
  • В этом сезоне голландец забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 23 матчах.
  • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024-го.

Регистрируйтесь за 2 минуты и получайте 1000 рублей бесплатно от Bettery

Еще по теме:
Игроки «Спартака» отказались удалять Промеса из командного чата 9
Суд отказал Промесу в проведении психиатрической экспертизы 4
Промеса допрашивали в Дубае с мешком на голове – у него могут быть психические проблемы 8
Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Промес Квинси
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Romio-xxx
1647618134
Антоха НАШ!!!
Ответить
(Меня за банили)
1647618508
Крыховяк сделал все на оборот!
Ответить
Старикан
1647618795
Промесу сейчас возвращаться на родину совсем не хочется: здесь деньги и слава, а там суд и тюрьма...
Ответить
Боров мясной
1647621492
Антоха свои цели преследовал, но молодца смог убедить до конца сезона остаться.
Ответить
piligrim1986
1647630765
коли так, то респект ему, не взирая ни на какие личные обстоятельства
Ответить
alefreddy
1647632537
вместо нар гражданство РФ
Ответить
Hektor 84
1647638760
Квинси респектище!!!
Ответить
Vitaga
1647640728
любой человек которому грозит длительный срок по серьезным статьям - угроза убийством и распространение наркотиков - вряд ли добровольно захочет сесть. а тут еще и платят укрывая хорошие деньги. прям как в сказку попал. конечно я всем коллегам расскажу как тут клёво
Ответить
SLADE2019
1647672855
Ну, во-первых, Артем дрова - это ты. Без сомнения. Квинси тоже не уникум, но в сравнении с тобой - топ! Второе, было бы лучше, если бы он всех уговорил бы остаться, а сам, вместе с Кофрие уехал. И чем быстрее, тем лкчше.
Ответить
zigbert
1647678072
Умению убеждать тоже дано не каждому. Молодец Квинси.
Ответить
Главные новости
«Атлетико» принял решение по Альваресу
17:21
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
3
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
15:54
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
9
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
6
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
15:26
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
20
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
16
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
9
Все новости
Все новости
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
17:06
1
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
16:49
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
16:27
1
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
20
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
16
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
9
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
2
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
13
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
2
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
21
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
4
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
11
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
15
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
4
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
13
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Гаджиев – о главных тренерах 3 клубов РПЛ: «Люди с пустыми тренерскими профайлами»
10:27
10
Игрок «Оренбурга» назвал команду претендентом на чемпионство
09:36
3
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
12
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
6
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
24
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+