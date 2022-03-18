Агент Ваноли: «Паоло даже не думал об отъезде из России»

Андреа Д'Амико, агент главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, сообщил о планах итальянца продолжить работу с командой.

«Все хорошо, Ваноли остается в России. Он даже не думал об отъезде.

А зачем? Паоло в полном порядке, все нормально», – сказал агент.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре, сменив Руя Виторию.

Он подписал контракт до конца сезона-2022/23.

Команда под руководством нового тренера дважды победила и дважды проиграла.

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