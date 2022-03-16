«Спартак»: «Штраф Ваноли за опоздание на пресс-конференцию отменили. Причина: он никуда не опаздывал»

КДК РФС отменил штраф главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, полученный после матча с «Динамо» (2:0) за опоздание на пресс-конференцию.

«Штраф Паоло Ваноли за опоздание на общение с прессой отменили. Причина: Ваноли никуда не опаздывал», — сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре.

Он сменил уволенного Руя Виторию.

При итальянце команда одержала 2 победы и дважды проиграла.

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