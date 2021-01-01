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Тадич – о вылете из ЛЧ: «Бенфика» не создала ничего, кроме штрафного. «Аякс» доминировал»

Полузащитник «Аякса» Душан Тадич прокомментировал поражение от «Бенфики» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы играли лучше соперника. «Бенфика» не сделала ничего, не считая одного штрафного. Мы хотели доминировать, и мы доминировали. Но затем случился один эпизод... Просто невероятно», – сказал Тадич.

  • «Аякс» по сумме двух матчей вылетел из турнира.
  • «Бенфика» в 3-й раз вышла в 1/4 финала ЛЧ за последние 10 сезонов.

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Источник: сайт УЕФА

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Комментарии3
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    Рейтинг: +14602

    Cleaner 24 минуты назад

    Тадич, СМОТРИ СЧЕТ НА ТАБЛО!!!

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    Рейтинг: +22655

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Как это Бенфика ничего не создала? Она создала вам очень большое разочарование, а себе очень большую радость и на этом позитиве опрокинет кого-нибудь в четверть-финале.

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    Рейтинг: +632

    pele1981 2 часа назад

    По делу этот мешок под названием Аякс вылетел! Побеждает тот, кто голы забивает, а не доминирует на поле!)))

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