Тадич – о вылете из ЛЧ: «Бенфика» не создала ничего, кроме штрафного. «Аякс» доминировал»

Полузащитник «Аякса» Душан Тадич прокомментировал поражение от «Бенфики» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы играли лучше соперника. «Бенфика» не сделала ничего, не считая одного штрафного. Мы хотели доминировать, и мы доминировали. Но затем случился один эпизод... Просто невероятно», – сказал Тадич.

«Аякс» по сумме двух матчей вылетел из турнира.

«Бенфика» в 3-й раз вышла в 1/4 финала ЛЧ за последние 10 сезонов.

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