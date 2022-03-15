РФС надеется, что CAS в ближайшие дни приостановит санкции ФИФА и УЕФА и стыковой матч с Польшей состоится

РФС в ближайшие дни ждет решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS). На Таганке считают, что суд должен как минимум приостановить санкции против российского футбола.

«РФС до сих пор не объявляет соперника сборной России по ближайшему товарищескому матчу. Более того, на сайте до сих пор висит информация о предстоящей игре с поляками.

Все дело в том, что руководство РФС надеется, что в ближайшие дни CAS примет решение о приостановке санкций ФИФА и УЕФА. В таком случае есть шанс, что матч со сборной Польши будет не отменен, а просто перенесен на лето.

Ну и, следовательно, вся информация о товарищеском матче [на мартовском сборе] появится после решения CAS», – написал источник.

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