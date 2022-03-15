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  • РФС надеется, что CAS в ближайшие дни приостановит санкции ФИФА и УЕФА и стыковой матч с Польшей состоится

РФС надеется, что CAS в ближайшие дни приостановит санкции ФИФА и УЕФА и стыковой матч с Польшей состоится

15 марта 2022, 16:58
14

РФС в ближайшие дни ждет решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS). На Таганке считают, что суд должен как минимум приостановить санкции против российского футбола.

«РФС до сих пор не объявляет соперника сборной России по ближайшему товарищескому матчу. Более того, на сайте до сих пор висит информация о предстоящей игре с поляками.

Все дело в том, что руководство РФС надеется, что в ближайшие дни CAS примет решение о приостановке санкций ФИФА и УЕФА. В таком случае есть шанс, что матч со сборной Польши будет не отменен, а просто перенесен на лето.

Ну и, следовательно, вся информация о товарищеском матче [на мартовском сборе] появится после решения CAS», – написал источник.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российский футбол от международных турниров.
  • Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Польша
Комментарии (14)
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заткнитемнерот
1647353527
А надо ли нам? Самое худшее мы уже приняли. Готовы двигаться дальше. Или снова с этими тошнотиками общаться и выслушивать их елгбтню?
Ответить
nemolod
1647353557
Вся жизнь впереди-надейся и жди (припев из известной песни), это в песне,а в реальности найдут какой-нибудь пунктик и отклонят апелляцию!
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vladimir-7
1647355735
На свою задницу нельзя надеяться, захотел пукнуть и обо. рался, а тут РФС надеется на GAS.
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Давид59
1647356050
Поляки ещё до отстранения сборной России отказались играть.
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ЗаЖиМ
1647356117
Пчёлы против мёда...
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Dr.Metal
1647356876
Организовать свой международный клубный кубок. Условно три первых места России, три Беларуси, три Казахстана, Армении, может ещё кто захочет и пошла вся Европа с геями вместе куда подальше
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dimon3010
1647358225
будем надеяться.что нам еще что остается
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Кузьмич на трибуне
1647369668
В мае УЕФА и ФИФА будут ещё извиняться, а вся Европа будет аплодировать стоя Российской Армии, освободившей европу от НЕОНАЦИЗМА. Более того сборная Польши всем будет показывать слова Левандовски, который желал победить сборную России на футбольном поле. Через месяц в Штатах бензин взлети до 10 , а то и 20ти баксов за галон, и начнётся бунт . Крах США неизбежен. Европа будет изо всех сил стараться выскочить из под давления США. Ой как не завидую Прибалтике и Польше. Вероятнее всего там будет смена правительства.
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paracetamol
1647412796
Зад подлизните CASу или ручку подмажьте, может это поможет вам остаться у руля и тырить дальше!
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Январь 59
1647414939
Уже ничего не поможет- СаS поддержал решение ФИФА И УЕФА . Это хороший повод простиься с УЕФА.
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