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РФС надеется, что CAS в ближайшие дни приостановит санкции ФИФА и УЕФА и стыковой матч с Польшей состоится

РФС в ближайшие дни ждет решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS). На Таганке считают, что суд должен как минимум приостановить санкции против российского футбола.

«РФС до сих пор не объявляет соперника сборной России по ближайшему товарищескому матчу. Более того, на сайте до сих пор висит информация о предстоящей игре с поляками.

Все дело в том, что руководство РФС надеется, что в ближайшие дни CAS примет решение о приостановке санкций ФИФА и УЕФА. В таком случае есть шанс, что матч со сборной Польши будет не отменен, а просто перенесен на лето.

Ну и, следовательно, вся информация о товарищеском матче [на мартовском сборе] появится после решения CAS», – написал источник.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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Комментарии10
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    Рейтинг: +26

    dimon3010 1 час назад

    будем надеяться.что нам еще что остается

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    Рейтинг: +1827

    Dr.Metal 1 час назад

    Организовать свой международный клубный кубок. Условно три первых места России, три Беларуси, три Казахстана, Армении, может ещё кто захочет и пошла вся Европа с геями вместе куда подальше

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    Рейтинг: +1323

    Vitaga > Dr.Metal 1 час назад

    блин вы где в Европе геев находите? специально ищете что ли? жил в разных странах 3 года - не видел ни разу. у нас же их ппц развелось. так и хочется идти морды бить

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    Рейтинг: +53

    ЗаЖиМ 1 час назад

    Пчёлы против мёда...

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    Рейтинг: +5497

    Давид59 1 час назад

    Поляки ещё до отстранения сборной России отказались играть.

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    Рейтинг: +24364

    vladimir-7 1 час назад

    На свою задницу нельзя надеяться, захотел пукнуть и обо. рался, а тут РФС надеется
    на GAS.

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    Рейтинг: +2631

    nemolod 2 часа назад

    Вся жизнь впереди-надейся и жди (припев из известной песни), это в песне,а в реальности найдут какой-нибудь пунктик и отклонят апелляцию!

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    Рейтинг: +308

    заткнитемнерот 2 часа назад

    А надо ли нам? Самое худшее мы уже приняли. Готовы двигаться дальше. Или снова с этими тошнотиками общаться и выслушивать их елгбтню?

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    Рейтинг: +747

    Дубина 2 часа назад

    Ни че не будет к гадалке ходить не надо!
    Все скаты заблочили нам.

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    Рейтинг: +14580

    Cleaner 2 часа назад

    CAS может запретить РФС как организацию.

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