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Ваноли улетит в Италию. Он вернется в Москву к концу следующей недели (Георгий Кудинов)

Тренерский штаб «Спартака» предоставит команде несколько дней отдыха после матча 22-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом».

По информации журналиста «СЭ» Георгия Кудинова, главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли и его помощники полетят в Италию к своим семьям. Они вернутся в Москву к концу следующей недели и возобновят тренировки.

  • Ваноли возглавил «Спартак» в декабре.
  • Он сменил уволенного Руя Виторию.
  • При итальянце команда одержала 2 победы и дважды проиграла.

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Источник: телеграм-канал Георгия Кудинова

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