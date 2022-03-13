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  • Ваноли – о судействе с «Краснодаром»: «Мы – «Спартак». Мы должны идти дальше»

Ваноли – о судействе с «Краснодаром»: «Мы – «Спартак». Мы должны идти дальше»

13 марта 2022, 23:50
10

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал работу судей в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

– Что думаете о судействе?

– Не привык обсуждать работу арбитра. Есть VAR. Меня удивило, почему VAR не посмотрели в эпизоде с пенальти. Не мне оценивать работу арбитра. Мы – «Спартак». Мы должны идти дальше. Решения арбитров всегда могут быть ошибочными.

  • Матч обслуживал главный арбитр Евгений Кукуляк.
  • У «Спартака» отменили два гола с помощью VAR.
  • Клуб занимает 9-е место в РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ваноли Паоло
Комментарии (10)
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vladimir-7
1647232548
Правильно, надо идти дальше, спартак уже давно ждут в ФНЛ и команды готовы помочь им накрыть столы для прописки в этой лиге в юбилейный год спартака.
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Добрый Бобер
1647234226
"Краснодар" делают флагманом движения "РПЛ без легионеров", поэтому мы увидим ещё не один пенальти без VAR в его исполнении. Сам клуб, разумеется, не при чём.
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САДЫЧОК
1647237395
Второй гол полностью лежит на не точной передаче левого защитника и убежавшего вперед и потерявшего позицию Джикии !
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yaran56
1647250469
Раньше почетным местом для свинофермы было шестое а оказывается и десятое ещё не гарантия для закрепления. По всей видимости мало платят команде и не достаточно внимания со стороны руководства и прессы.
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alex1951
1647279956
У меня есть немало друзей ,которые поддерживают Спартак.... Это навечно..... Но разве они могли бы изменить ,тот БАРДАК,который устраивает его начальство.... А это постоянная замена тренеров,непонятные игровые схемы...игроки сходят с ума или попросту им ПОХ...... И все это происходит на фоне Великага Россиянскага Бардака , которые спровоцировали украинские фашисты,правосеки,бендеровцы , футбольные ультрас.... Бей Х. спасай Россию!
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