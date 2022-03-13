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Ваноли – о судействе с «Краснодаром»: «Мы – «Спартак». Мы должны идти дальше»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал работу судей в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

– Что думаете о судействе?

– Не привык обсуждать работу арбитра. Есть VAR. Меня удивило, почему VAR не посмотрели в эпизоде с пенальти. Не мне оценивать работу арбитра. Мы – «Спартак». Мы должны идти дальше. Решения арбитров всегда могут быть ошибочными.

  • Матч обслуживал главный арбитр Евгений Кукуляк.
  • У «Спартака» отменили два гола с помощью VAR.
  • Клуб занимает 9-е место в РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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13.03.2022 23:50
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