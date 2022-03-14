Ребров: «Раз 20 пересмотрел эпизод с пенальти в ворота «Спартака». Не нашел повод для «точки»

Технический координатор «Спартака» Артeм Ребров прокомментировал работу судей в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«За время своей карьеры я никогда не комментировал работу судей. И сейчас не собираюсь этого делать. Всегда после поражения нужно в первую очередь искать причину в себе. Но можно же просто порассуждать о моментах вчерашнего матча?!

Мое мнение: в эпизоде со штрафным ударом мяч попал в плечо Кофрие, а не в руку. Вне игры я не увидел, когда Бакаев забивал гол. Шамар сыграл рукой, но перед этим мяч попал в руку защитника «Краснодара». И если бы не гол, то «быкам» можно было смело назначить пенальти.

Одиннадцатиметровый в наши ворота? Вот честно, раз 20 пересматривал эпизод, так и не понял, где там повод для «точки». Ну а нам ещe очень многому предстоит научиться, нужно продолжать работать и улучшать свою игру. Что мы и продолжим делать уже сегодня! Идeм дальше», – написал Ребров в телеграме.

«Спартак» дома проиграл «Краснодару» со счетом 1:2.

Игру обслуживал Евгений Кукуляк.

Он отменил 2 гола спартаковцев.

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