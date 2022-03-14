Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ребров: «Раз 20 пересмотрел эпизод с пенальти в ворота «Спартака». Не нашел повод для «точки»

Ребров: «Раз 20 пересмотрел эпизод с пенальти в ворота «Спартака». Не нашел повод для «точки»

14 марта 2022, 13:20
8

Технический координатор «Спартака» Артeм Ребров прокомментировал работу судей в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«За время своей карьеры я никогда не комментировал работу судей. И сейчас не собираюсь этого делать. Всегда после поражения нужно в первую очередь искать причину в себе. Но можно же просто порассуждать о моментах вчерашнего матча?!

Мое мнение: в эпизоде со штрафным ударом мяч попал в плечо Кофрие, а не в руку. Вне игры я не увидел, когда Бакаев забивал гол. Шамар сыграл рукой, но перед этим мяч попал в руку защитника «Краснодара». И если бы не гол, то «быкам» можно было смело назначить пенальти.

Одиннадцатиметровый в наши ворота? Вот честно, раз 20 пересматривал эпизод, так и не понял, где там повод для «точки». Ну а нам ещe очень многому предстоит научиться, нужно продолжать работать и улучшать свою игру. Что мы и продолжим делать уже сегодня! Идeм дальше», – написал Ребров в телеграме.

Джикия или Головин? Отгадайте футболистов и получите денежный бонус

Еще по теме:
ЭСК: Кукуляк правильно отменил два гола «Спартака» в ворота «Краснодара», но ошибочно назначил пенальти в ворота москвичей 32
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Краснодаром» 24
Евсеев – о победе «Краснодара» над «Спартаком»: «Опять русский тренер обыграл зарубежного коллегу» 4
Источник: телеграм-канал Артема Реброва
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Ребров Артем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mahan
1647254239
Засудили. Видно судье нормально отвалили. Играем дальше. Устроили клоунаду а не судейство. Штрафной придумали, пенальти левый придумали, гол чистый не засчитали, впервые 15 минут три чистых фола на Айртоне совершил Кривцов и не одной жёлтой (это удаление в чистом виде). За блокировку Промеса вторую желтую карточку не дал Чернову. Беспредел, а не судейство. Есть ошибки у всех, но не такое большое количество и в одну сторону.
Ответить
моэм
1647261369
Начало чемпионата ; 1 тур .Спам проигрывает никакому Рубину , 2 тур, ГОСТЯХ выигрывает у крепкого КС , 3 тур ДОМА проигрывает новичку РПЛ Ниж. Новгороду !!!!...последние туры ; 17 й обыграли Ахмат , 18й проиграли Сочи,19й проиграли ЦСКА, 20й обыграли крепкое Динамо , 21й проиграли лишённому половины "основы" Краснодару .... я к тому что Реброву , как одному из начальников в Спартаке лучше бы "вычислить" почему в игре постоянные перепады ???...критиковать судей и всё валить на них - неплохая отмазка для собственной профнепригодности...спортивные руководители в Спартаке работать так и не научились ...на должностях остались остались только профессиональные жополизы ...будь там сейчас Газизов , такие как Ребров уже повылетали бы с работы.
Ответить
Krasnodar 123
1647266057
Ребров зовите Лавочкина и Безбородова может что и получится ! И вообще иди перекладину целуй перед матчем! Вратарь - дырка из команды решето.
Ответить
совок
1647268087
Спартак, как женщина... Непредсказуем...!
Ответить
portero
1647277966
Можно сказать что Сперцян сам зацепился за выставленную ногу, но нефиг ногу выставлять....
Ответить
Главные новости
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
1
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
15:54
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
2
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
3
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
15:26
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
16
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
12
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
7
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
2
Все новости
Все новости
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
16:27
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
16
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
12
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
7
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
2
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
13
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
1
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
21
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
4
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
11
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
15
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
4
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
13
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Гаджиев – о главных тренерах 3 клубов РПЛ: «Люди с пустыми тренерскими профайлами»
10:27
10
Игрок «Оренбурга» назвал команду претендентом на чемпионство
09:36
3
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
12
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
6
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
24
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
9
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+