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Ребров: «Раз 20 пересмотрел эпизод с пенальти в ворота «Спартака». Не нашел повод для «точки»

Технический координатор «Спартака» Артeм Ребров прокомментировал работу судей в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«За время своей карьеры я никогда не комментировал работу судей. И сейчас не собираюсь этого делать. Всегда после поражения нужно в первую очередь искать причину в себе. Но можно же просто порассуждать о моментах вчерашнего матча?!

Мое мнение: в эпизоде со штрафным ударом мяч попал в плечо Кофрие, а не в руку. Вне игры я не увидел, когда Бакаев забивал гол. Шамар сыграл рукой, но перед этим мяч попал в руку защитника «Краснодара». И если бы не гол, то «быкам» можно было смело назначить пенальти.

Одиннадцатиметровый в наши ворота? Вот честно, раз 20 пересматривал эпизод, так и не понял, где там повод для «точки». Ну а нам ещe очень многому предстоит научиться, нужно продолжать работать и улучшать свою игру. Что мы и продолжим делать уже сегодня! Идeм дальше», – написал Ребров в телеграме.

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Источник: телеграм-канал Артема Реброва

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Комментарии3
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    Рейтинг: +720

    Узб@гоеный 43 минуты назад

    Одного раза хватило посмотреть повтор с нарушением в штрафной быков. Не было там никокого пенделя. Левый пенальти пробивал Промяс.)))

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    Рейтинг: +28770

    silver29 1 час назад

    Не ну это не нытье, а просто вопрос. Зачем нужен этот ВАР когда не видят очевидного, НЕ БЫЛО ПЕНАЛЬТИ. Лучше всякого ФИФА и УЕФА российский футбол уничтожает коррупция и не профессионализм ((((( Счет на табло и ничего не изменишь (((((

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    Рейтинг: +1654

    mahan 1 час назад

    Засудили. Видно судье нормально отвалили. Играем дальше. Устроили клоунаду а не судейство. Штрафной придумали, пенальти левый придумали, гол чистый не засчитали, впервые 15 минут три чистых фола на Айртоне совершил Кривцов и не одной жёлтой (это удаление в чистом виде). За блокировку Промеса вторую желтую карточку не дал Чернову. Беспредел, а не судейство. Есть ошибки у всех, но не такое большое количество и в одну сторону.

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