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  • «Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Краснодаром»

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Краснодаром»

14 марта 2022, 21:26
24

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил обращение клуба в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.

  • В 21-м туре РПЛ москвичи дома проиграли «Краснодару» (1:2).
  • Встречу обслуживал Евгений Кукуляк.

«Клуб обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку действиям арбитра Кукуляка в нескольких эпизодах, среди которых – штрафной удар за фол Кофрие, офсайд Николсона в эпизоде с голом Бакаева, пенальти в ворота «Спартака» за фол Мартинса», – сказал Зеленов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар
Комментарии (24)
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Garrincha58
1647283505
Зенит обратился Спартак обратился а смысл в этих протестах не вижу его просто нет как были наши судьи бездарными так ими и будут если уж Карасёв косячит то что взять с остальных
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ySS
1647283543
Ответы уже известны, зачем обращаться, для формы?
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upiter622
1647284942
Опять что то недодали!
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NewLife
1647285237
Здается мне, что команды, в которых много легионеров, будут страдать от судейства, надо поддерживать импортозамещение))
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alefreddy
1647288960
может косяки и были но желание играть у команды появилось в последние 10 минут
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Krasnodar 123
1647290117
Лучше за задницу себя укусите!!! Может быть легче станет!!! А еще Лавочкина с Безбородым зовите, без этих судей у вас дело ШВАХ!!!
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paracetamol
1647291369
Побитые тоже плачут?
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Муруал
1647291653
Может для Спартака ввести особые правила, где можно играть рукой, принимать мяч в офсайде, симулировать и т.п. , чтобы им перестали везде мерещиться судейские заговоры?
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portero
1647326317
Послушаем что скажет "многоуважаемая" комиссия...
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Argon
1647349997
Многие клубы сейчас просит дать оценку судейству. Даже когда побеждают. Так что в этом нет ничего удивительного.
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