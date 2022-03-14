«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Краснодаром»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил обращение клуба в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.

В 21-м туре РПЛ москвичи дома проиграли «Краснодару» (1:2).

Встречу обслуживал Евгений Кукуляк.

«Клуб обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку действиям арбитра Кукуляка в нескольких эпизодах, среди которых – штрафной удар за фол Кофрие, офсайд Николсона в эпизоде с голом Бакаева, пенальти в ворота «Спартака» за фол Мартинса», – сказал Зеленов.

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