Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
2 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Краснодаром»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил обращение клуба в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.

  • В 21-м туре РПЛ москвичи дома проиграли «Краснодару» (1:2).
  • Встречу обслуживал Евгений Кукуляк.

«Клуб обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку действиям арбитра Кукуляка в нескольких эпизодах, среди которых – штрафной удар за фол Кофрие, офсайд Николсона в эпизоде с голом Бакаева, пенальти в ворота «Спартака» за фол Мартинса», – сказал Зеленов.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

Новости по теме
Ребров: «Раз 20 пересмотрел эпизод с пенальти в ворота «Спартака». Не нашел повод для «точки» 15
Евсеев – о победе «Краснодара» над «Спартаком»: «Опять русский тренер обыграл зарубежного коллегу» 4
«Сборник ошибок судей РПЛ: сезон 17, эпизод 343»: «Спартак» выложил ролик о матче с «Краснодаром» 13
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:26
Комментарии6
...
  • ...
    Рейтинг: +775

    alefreddy 5 минут назад

    может косяки и были но желание играть у команды появилось в последние 10 минут

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13125

    NewLife 1 час назад

    Здается мне, что команды, в которых много легионеров, будут страдать от судейства, надо поддерживать импортозамещение))

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1969

    upiter622 1 час назад

    Опять что то недодали!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4426

    ySS 1 час назад

    Ответы уже известны, зачем обращаться, для формы?

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16237

    Garrincha58 1 час назад

    Зенит обратился Спартак обратился а смысл в этих протестах не вижу его просто нет как были наши судьи бездарными так ими и будут если уж Карасёв косячит то что взять с остальных

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13368

    Barmaleushka 1 час назад

    Ну вооооот )))

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11