«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Краснодаром»

может косяки и были но желание играть у команды появилось в последние 10 минут
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил обращение клуба в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.
- В 21-м туре РПЛ москвичи дома проиграли «Краснодару» (1:2).
- Встречу обслуживал Евгений Кукуляк.
«Клуб обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку действиям арбитра Кукуляка в нескольких эпизодах, среди которых – штрафной удар за фол Кофрие, офсайд Николсона в эпизоде с голом Бакаева, пенальти в ворота «Спартака» за фол Мартинса», – сказал Зеленов.
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