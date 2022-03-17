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  • ЭСК: Кукуляк правильно отменил два гола «Спартака» в ворота «Краснодара», но ошибочно назначил пенальти в ворота москвичей

ЭСК: Кукуляк правильно отменил два гола «Спартака» в ворота «Краснодара», но ошибочно назначил пенальти в ворота москвичей

17 марта 2022, 11:59
32

В ходе заседания экспертно-судейской комиссии РФС были рассмотрены спорные эпизоды матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (1:2).

Московский клуб попросил оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в трех моментах:

1. Судья правильно отменил гол в ворота «Краснодара», зафиксировав положение «вне игры» после проверки VAR данного эпизода на 11-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что при просмотре эпизода с взятием ворот было определено, что часть тела атакующего игрока «Спартака» Шамара Николсона (в данном случае – часть стопы) в момент касания мяча партнером по команде, делающего ему передачу мяча, находилась ближе к линии ворот соперника, чем предпоследний игрок «Краснодара» Евгений Чернов (в данном случае – плечо этого игрока, так как, согласно правил игры вытянутая в сторону ворот рука игрока обороны не учитывается при определении вне игры).

Виртуальные офсайдные линии нанесены корректно, в связи с чем решения о нахождении игрока в положении «вне игры», отмене взятия ворот и назначении свободного удара в пользу обороняющейся команды «Краснодар» также являются правильными.

2. Судья правильно отменил гол в ворота «Краснодара» после проверки VAR на 56-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в развитии атаки игрок «Спартака» Шамар Николсон умышленно играет рукой в мяч. Поскольку после данного касания в той же атакующей стадии игры футболист забивает гол, решение о его отмене корректно.

Исходя из инструкций для судей и практических решений в схожих эпизодах, под «незамедлительностью» понимается короткий промежуток в две-три секунды, в течение которых случайно коснувшийся мяча игрок забивает гол.

На этом основании Комиссия в данной конкретной ситуации может поддержать решение VAR рекомендовать судье изменить решение без видеопросмотра на поле.

3. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Спартака» в игровом эпизоде на 84-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Спартака» Кристофер Мартинс при попытке сыграть в мяч, не дотянулся до него, а атакующий игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян, который пытался произвести удар по воротам, совершил контакт с ногой соперника вскользь в тот момент, когда она уже находилась на газоне.

По мнению большинства членов ЭСК, нарушения Правил игры со стороны игрока «Спартака» не было, и судье следовало продолжить игру.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Кукуляк Евгений
Комментарии (32)
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FС Spаrtак
1647508060
на хрена тогда этот вар и прочая херня если такое судейство
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Fusballer
1647508734
По этим момент всё ясно. А где момент игры рукой Кофрие перед голевым штрафным Краснодара? Мне показалось в динамике, что там было плечо, а не игра рукой. А возможности посмотреть в обзоре матч-тв нет. Его там просто не показали.
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NewLife
1647508818
Стесняюсь спросить, а те, кто в поте лица трудятся на ВАРе, получают зарплату ?
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Artemka444
1647510626
этими заседаниями показывают,что они работают,но толку от этого 000%%%
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mahan
1647511976
Теперь вопрос, что с судьёй, его ошибка стоила поражению команды, какие санкции ? Просто признали, что он ошибся и всё ? Так не пойдет, пусть отстраняют его от работы. Желательно навсегда.
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совок
1647513353
(Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют) — крылатое выражение русского языка, нередко приписываемое писателю М. Е. Салтыкову-Щедрину и историку Н. М. Карамзину,
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Из Твери Леха
1647516217
А чего ж VAR Кукуляну не подсказал, что нужно посмотреть момент в повторе? В первую очередь если кого винить, то их прежде всего. А вообще это очередной позор спартаку, который имея преимущество по легионерам в очередной раз надеется на судейку.
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Каратель помойников
1647519913
опяь бухари лёха и клинер брызжут слюной...вот неугомонные алкаши)
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Hektor 84
1647521810
Ну тогда наказать судей вар и Мешкова, который кстати постоянно косячит на матчах Спартака отстранением На 2- 3 тура.
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Hektor 84
1647522718
Прошу админов сайта обратить внимание на Cleaner, который постоянно устраивает срач и провокации на ветках Спартака! А то получается вы применяете ***** стандарты. За одно и тоже одних баните на 5 дней, а на других за тоже самое даже внимания не обращаете. А то написал я на ветке зенита болотная вонь из питера и получил бан на 5 дней. А это персонаж постоянно провоцирует спартачей, по поводу и без повода.
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