ЭСК: Кукуляк правильно отменил два гола «Спартака» в ворота «Краснодара», но ошибочно назначил пенальти в ворота москвичей

В ходе заседания экспертно-судейской комиссии РФС были рассмотрены спорные эпизоды матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (1:2).

Московский клуб попросил оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в трех моментах:

1. Судья правильно отменил гол в ворота «Краснодара», зафиксировав положение «вне игры» после проверки VAR данного эпизода на 11-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что при просмотре эпизода с взятием ворот было определено, что часть тела атакующего игрока «Спартака» Шамара Николсона (в данном случае – часть стопы) в момент касания мяча партнером по команде, делающего ему передачу мяча, находилась ближе к линии ворот соперника, чем предпоследний игрок «Краснодара» Евгений Чернов (в данном случае – плечо этого игрока, так как, согласно правил игры вытянутая в сторону ворот рука игрока обороны не учитывается при определении вне игры).

Виртуальные офсайдные линии нанесены корректно, в связи с чем решения о нахождении игрока в положении «вне игры», отмене взятия ворот и назначении свободного удара в пользу обороняющейся команды «Краснодар» также являются правильными.

2. Судья правильно отменил гол в ворота «Краснодара» после проверки VAR на 56-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в развитии атаки игрок «Спартака» Шамар Николсон умышленно играет рукой в мяч. Поскольку после данного касания в той же атакующей стадии игры футболист забивает гол, решение о его отмене корректно.

Исходя из инструкций для судей и практических решений в схожих эпизодах, под «незамедлительностью» понимается короткий промежуток в две-три секунды, в течение которых случайно коснувшийся мяча игрок забивает гол.

На этом основании Комиссия в данной конкретной ситуации может поддержать решение VAR рекомендовать судье изменить решение без видеопросмотра на поле.

3. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Спартака» в игровом эпизоде на 84-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Спартака» Кристофер Мартинс при попытке сыграть в мяч, не дотянулся до него, а атакующий игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян, который пытался произвести удар по воротам, совершил контакт с ногой соперника вскользь в тот момент, когда она уже находилась на газоне.

По мнению большинства членов ЭСК, нарушения Правил игры со стороны игрока «Спартака» не было, и судье следовало продолжить игру.

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