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ЭСК: Кукуляк правильно отменил два гола «Спартака» в ворота «Краснодара», но ошибочно назначил пенальти в ворота москвичей

В ходе заседания экспертно-судейской комиссии РФС были рассмотрены спорные эпизоды матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (1:2).

Московский клуб попросил оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в трех моментах:

1. Судья правильно отменил гол в ворота «Краснодара», зафиксировав положение «вне игры» после проверки VAR данного эпизода на 11-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что при просмотре эпизода с взятием ворот было определено, что часть тела атакующего игрока «Спартака» Шамара Николсона (в данном случае – часть стопы) в момент касания мяча партнером по команде, делающего ему передачу мяча, находилась ближе к линии ворот соперника, чем предпоследний игрок «Краснодара» Евгений Чернов (в данном случае – плечо этого игрока, так как, согласно правил игры вытянутая в сторону ворот рука игрока обороны не учитывается при определении вне игры).

Виртуальные офсайдные линии нанесены корректно, в связи с чем решения о нахождении игрока в положении «вне игры», отмене взятия ворот и назначении свободного удара в пользу обороняющейся команды «Краснодар» также являются правильными.

2. Судья правильно отменил гол в ворота «Краснодара» после проверки VAR на 56-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в развитии атаки игрок «Спартака» Шамар Николсон умышленно играет рукой в мяч. Поскольку после данного касания в той же атакующей стадии игры футболист забивает гол, решение о его отмене корректно.

Исходя из инструкций для судей и практических решений в схожих эпизодах, под «незамедлительностью» понимается короткий промежуток в две-три секунды, в течение которых случайно коснувшийся мяча игрок забивает гол.

На этом основании Комиссия в данной конкретной ситуации может поддержать решение VAR рекомендовать судье изменить решение без видеопросмотра на поле.

3. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Спартака» в игровом эпизоде на 84-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Спартака» Кристофер Мартинс при попытке сыграть в мяч, не дотянулся до него, а атакующий игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян, который пытался произвести удар по воротам, совершил контакт с ногой соперника вскользь в тот момент, когда она уже находилась на газоне.

По мнению большинства членов ЭСК, нарушения Правил игры со стороны игрока «Спартака» не было, и судье следовало продолжить игру.

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Источник: сайт РФС

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Сегодня, 11:59
Комментарии29
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    Рейтинг: +6358

    Из Твери Леха 1 час назад

    А чего ж VAR Кукуляну не подсказал, что нужно посмотреть момент в повторе? В первую очередь если кого винить, то их прежде всего. А вообще это очередной позор спартаку, который имея преимущество по легионерам в очередной раз надеется на судейку.

    0
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    Рейтинг: +21

    совок 1 час назад

    (Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют) — крылатое выражение русского языка, нередко приписываемое писателю М. Е. Салтыкову-Щедрину и историку Н. М. Карамзину,

    3
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    Рейтинг: +6727

    nik55 1 час назад

    газсремовские судьи неприкасаемые

    1
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    Рейтинг: +21

    совок 1 час назад

    В свое время знаменитый писатель Карамзин так сказал: «Если б захотеть одним словом выразить, что делается в России, то следует сказать: воруют».

    2
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    Рейтинг: +14635

    Cleaner 2 часа назад

    Вот сейчас визг на Спартаковских болотах начнется!..)))

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +1665

    mahan 2 часа назад

    Теперь вопрос, что с судьёй, его ошибка стоила поражению команды, какие санкции ? Просто признали, что он ошибся и всё ? Так не пойдет, пусть отстраняют его от работы. Желательно навсегда.

    4
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    Рейтинг: +14635

    Cleaner > mahan 2 часа назад

    Снизят ему оценку за матч. Этого достаточно. Вас же с РАБОТЫ за мелкий косяк НЕ УВОЛЬНЯЮТ??!

    1
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    Рейтинг: +1665

    mahan > Cleaner 1 час назад

    Это не мелкий косяк. А ошибка решившая исход матча. И он не первый раз допускает и делает ошибки. Ещё бы этот момент надо отправить в правоохранительные органы на проверку его заинтересованности в результате матча.

    1
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    Рейтинг: +4305

    mopecekca > Cleaner 1 час назад

    заткнись, мудак..несешь постоянно ***** какую то

    1
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    Рейтинг: +21716

    JTherry > Cleaner 1 час назад

    если в следующем матче Хухуляк допустит аналогичный косяк в отношении конюшни, то ты все ветки обосрешь, чтобы судью линчевали, как минимум, а потом - выгнали из РПЛ без выходного пособия...

    0
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    Рейтинг: +982

    Artemka444 2 часа назад

    этими заседаниями показывают,что они работают,но толку от этого 000%%%

    2
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    Рейтинг: +60209

    portero 2 часа назад

    Большинстао это сколько конкретно голосовало??? И за что...

    0
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    Рейтинг: +12861

    Fusballer > portero 2 часа назад

    Большинство - это больше пятидесяти процентов.

    0
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    Рейтинг: +13149

    NewLife 3 часа назад

    Стесняюсь спросить, а те, кто в поте лица трудятся на ВАРе, получают зарплату ?

    5
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    Рейтинг: +12861

    Fusballer > NewLife 3 часа назад

    Проценты с госзаказов получают.

    4
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    Рейтинг: +12861

    Fusballer 3 часа назад

    По этим момент всё ясно.
    А где момент игры рукой Кофрие перед голевым штрафным Краснодара? Мне показалось в динамике, что там было плечо, а не игра рукой. А возможности посмотреть в обзоре матч-тв нет. Его там просто не показали.

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    Рейтинг: +13149

    NewLife > Fusballer 3 часа назад

    Плечо Мозеса дубль два - просто фотошоп еще не готов)

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    Рейтинг: +767

    Дубина > Fusballer 3 часа назад

    газпром тв блокирует такие моменты)

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    Рейтинг: +21716

    JTherry > Fusballer 1 час назад

    вспомни, как при Кашшаи рисовали, где игра считается плечом, рисовали на макете с майкой отмечали, чтобы потом на фотошопе у Мозеса показать - "это другое"...

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    Рейтинг: +12861

    Fusballer > JTherry 1 час назад

    Да, помню этот момент.

    0
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    Рейтинг: +13400

    Barmaleushka > NewLife 1 час назад

    Да , да , да . Заговор .))))

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    Рейтинг: +13400

    Barmaleushka > Дубина 1 час назад

    Канешна , только этим и занимаются ))))

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