Евсеев – о победе «Краснодара» над «Спартаком»: «Опять русский тренер обыграл зарубежного коллегу»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал исход матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (1:2).

«Под впечатлением от «Краснодара». Сплоченность сыграла главную роль в победе над «Спартаком». Из ситуации, когда уехали все иностранцы, руководство и игроки выходят с честью.

Да, мастерством команда стала похуже, но зато мы видим как крайние хавы отрабатывают в обороне. Нет деления на группу атаки и тех, кто защищается. Новые игроки появляются, выходят на замену.

Может быть это и на пользу клубу пойдет. Путь из академии и второй команды станет короче. Тем более есть тренер, который знает возможности ребят. Когда есть результат, подпускать молодежь к основе легче.

Не без огрехов играли. «Спартак» нагнетал, оказывал давление, забивал. Но есть VAR, который увидел микроофсайд, потом микро игру рукой. В том году при 0:0 в матче «Локомотива» с ЦСКА такой же гол при счете 0:0 отменили. Так что есть последовательность.

Да, повезло. От Сорокина мяч попал в штангу, после рикошета была перекладина. По моментам «Спартак» превзошел. Но команде не хватает стабильности, понимания игры, требований тренера.

Хотя в ту же схему «Спартак» играл с Тедеско. Требования плюс-минус должны быть похожи. Понравился Николсон. Хорошее усиление. Понравился Сперцян и не только голами. Умный игрок. Так штрафные на моей памяти забивал за «Барселону» Ривалдо.

Но Кофрие сыграл рукой в необязательном моменте. А пенальти в концовке это безобразная игра Айртона. Пас поперек поля.

Столько было разговоров об иностранных тренерах. Но видим, что опять русский тренер обыгрывает зарубежного коллегу«, – написал Евсеев в своем телеграм-канале.