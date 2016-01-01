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Евсеев – о победе «Краснодара» над «Спартаком»: «Опять русский тренер обыграл зарубежного коллегу»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал исход матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (1:2).

«Под впечатлением от «Краснодара». Сплоченность сыграла главную роль в победе над «Спартаком». Из ситуации, когда уехали все иностранцы, руководство и игроки выходят с честью.

Да, мастерством команда стала похуже, но зато мы видим как крайние хавы отрабатывают в обороне. Нет деления на группу атаки и тех, кто защищается. Новые игроки появляются, выходят на замену.

Может быть это и на пользу клубу пойдет. Путь из академии и второй команды станет короче. Тем более есть тренер, который знает возможности ребят. Когда есть результат, подпускать молодежь к основе легче.

Не без огрехов играли. «Спартак» нагнетал, оказывал давление, забивал. Но есть VAR, который увидел микроофсайд, потом микро игру рукой. В том году при 0:0 в матче «Локомотива» с ЦСКА такой же гол при счете 0:0 отменили. Так что есть последовательность.

Да, повезло. От Сорокина мяч попал в штангу, после рикошета была перекладина. По моментам «Спартак» превзошел. Но команде не хватает стабильности, понимания игры, требований тренера.

Хотя в ту же схему «Спартак» играл с Тедеско. Требования плюс-минус должны быть похожи. Понравился Николсон. Хорошее усиление. Понравился Сперцян и не только голами. Умный игрок. Так штрафные на моей памяти забивал за «Барселону» Ривалдо.

Но Кофрие сыграл рукой в необязательном моменте. А пенальти в концовке это безобразная игра Айртона. Пас поперек поля.

Столько было разговоров об иностранных тренерах. Но видим, что опять русский тренер обыгрывает зарубежного коллегу«, – написал Евсеев в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Вадима Евсеева

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Сегодня, 12:52
Комментарии2
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    Рейтинг: +21695

    JTherry 23 минуты назад

    "...опять русский тренер обыгрывает зарубежного коллегу"
    по словам Евсеева у нас просто "великие" тренеры, только результатов в еврокубках не было видно, импортозамещение не работало, а теперь и вовсе не будет...

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    Рейтинг: +1856

    morgan59 1 час назад

    По большому счёту Краснодару сильно повезло. Но краснодарская молодёжь не собиралась сдаваться и всю игру лезли и лезли в атаку. Периодически зажимая Спартак у ворот. Жалобы на несправедливый пенальти? Так в шрафной быков тоже полукасание руки и пенальти, потом Спартаковец играет рукой и отмена гола. Ну какие претензии? В отсутствии легов в игре быков пропало пижонство. Отсюда и рнюезультат.

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