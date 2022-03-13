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  • Ваноли: «Спартак» сейчас не команда. Нельзя проигрывать такие матчи»

Ваноли: «Спартак» сейчас не команда. Нельзя проигрывать такие матчи»

13 марта 2022, 21:49
12

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли дал комментарий после поражения от «Краснодара» в матче 21-го тура РПЛ.

– Нам нужно прибавлять психологически. Так это было и в матче с «Динамо», когда мы бросили играть во втором тайме. Нельзя проигрывать такие матчи. Нужно отдать должное «Краснодару». У нас были опасения перед игрой, они оправдались. Не знаю, почему в моменте с пенальти не использовали VAR. Но мы не должны искать отговорок. Сейчас мы пока не команда, мы не можем играть одну игру хорошо, а потом так себе. Нам еще предстоит стать единой командой. Нужно над этим работать.

– Чего вы опасались?

– Мы должны были контролировать игру и иметь эту психологию победителя. В таких матчах решают детали. Иногда нашей команде трудно перебороть себя в сложных матчах и выйти за тот лимит, который необходим для результата.

– Были ли проблемы у команды с психологией, учитывая ситуацию в «Краснодаре»?

– Недооценки соперника не было. Мы хотим обрести психологию победителя, это не делается за один-два месяца. Мне не в чем упрекнуть ребят. Нужно понимать, что мы играем за «Спартак», за этих болельщиков. Это мы должны понимать.

  • «Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.
  • Следующий матч команда проведет 18 марта с «Нижним Новгородом».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ваноли Паоло
Комментарии (12)
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pele1981
1647197698
Макаронник, ты уж определись команда или нет, а то после матча с Динамо ты же противоположное говорил!)))
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jek718875
1647197728
Правильные слова говорит
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saf05
1647197732
Где-то я это уже слышал.
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Garrincha58
1647197948
если она не команда тогда ты не тренер рано тебе ещё тренировать блин вон Сторожук тренер потому что Краснодар команда
Ответить
paracetamol
1647198481
Ваноли: «Спартак» сейчас не команда, а стадо свиней... Согласен, но они всегда тамими были, даже при Эмери!
Ответить
житель СПб
1647198770
Но прямо противоположное он говорил перед началом весенней части - и я тогда писал, что он торопится... И сейчас не стоило так говорить о своей команде.
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portero
1647201848
Всё-таки чуток недооценили молодых бычков...
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Vitaga
1647218650
команду создает и делает тренер. если тренер Спартака такое заявляет - то он публично признается в своем профанстве. никакой он не тренер - а как у нас привыкли называть- физрук.
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zigbert
1647244195
Сейчас главное нет стабильности и в результатах, и в игре. С самых первых минут матча никакого преимущества Спартака не было. И вообще непонятно отсутствие хорошей поддержки на стадионе, когда все ограничения сняты.
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sined1951
1647247450
Команду Спартак даже бросили собственные болельщики, так их мало было на трибунах. Наверное веру в команду потеряли.Это печально!!!
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