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Ваноли: «Спартак» сейчас не команда. Нельзя проигрывать такие матчи»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли дал комментарий после поражения от «Краснодара» в матче 21-го тура РПЛ.

– Нам нужно прибавлять психологически. Так это было и в матче с «Динамо», когда мы бросили играть во втором тайме. Нельзя проигрывать такие матчи. Нужно отдать должное «Краснодару». У нас были опасения перед игрой, они оправдались. Не знаю, почему в моменте с пенальти не использовали VAR. Но мы не должны искать отговорок. Сейчас мы пока не команда, мы не можем играть одну игру хорошо, а потом так себе. Нам еще предстоит стать единой командой. Нужно над этим работать.

– Чего вы опасались?

– Мы должны были контролировать игру и иметь эту психологию победителя. В таких матчах решают детали. Иногда нашей команде трудно перебороть себя в сложных матчах и выйти за тот лимит, который необходим для результата.

– Были ли проблемы у команды с психологией, учитывая ситуацию в «Краснодаре»?

– Недооценки соперника не было. Мы хотим обрести психологию победителя, это не делается за один-два месяца. Мне не в чем упрекнуть ребят. Нужно понимать, что мы играем за «Спартак», за этих болельщиков. Это мы должны понимать.

  • «Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.
  • Следующий матч команда проведет 18 марта с «Нижним Новгородом».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 21:49
Комментарии10
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    Рейтинг: +14491

    Cleaner 35 минут назад

    ДВАноли, в "моменте с пенальти" использовали VAR!!!

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    Рейтинг: +14752

    житель СПб 36 минут назад

    Но прямо противоположное он говорил перед началом весенней части - и я тогда писал, что он торопится... И сейчас не стоило так говорить о своей команде.

    1
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    Рейтинг: +15631

    paracetamol 41 минуту назад

    Ваноли: «Спартак» сейчас не команда, а стадо свиней...
    Согласен, но они всегда тамими были, даже при Эмери!

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +734

    Дубина 42 минуты назад

    Ехал бы ты до дому милый человек!
    У меня тренер по школе грамотнее был)!!

    3
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    Рейтинг: +31050

    VVM1964 > Дубина 13 минут назад

    У тебя очень правильный ник .

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    Рейтинг: +16219

    Garrincha58 50 минут назад

    если она не команда тогда ты не тренер рано тебе ещё тренировать блин вон Сторожук тренер потому что Краснодар команда

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    Рейтинг: +192

    saf05 53 минуты назад

    Где-то я это уже слышал.

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    Рейтинг: +802

    jek718875 54 минуты назад

    Правильные слова говорит

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    Рейтинг: +16219

    Garrincha58 > jek718875 49 минут назад

    тренер не должен так говорить о своей команде

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    Рейтинг: +604

    pele1981 54 минуты назад

    Макаронник, ты уж определись команда или нет, а то после матча с Динамо ты же противоположное говорил!)))

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