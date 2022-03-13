Ваноли: «Спартак» сейчас не команда. Нельзя проигрывать такие матчи»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли дал комментарий после поражения от «Краснодара» в матче 21-го тура РПЛ.

– Нам нужно прибавлять психологически. Так это было и в матче с «Динамо», когда мы бросили играть во втором тайме. Нельзя проигрывать такие матчи. Нужно отдать должное «Краснодару». У нас были опасения перед игрой, они оправдались. Не знаю, почему в моменте с пенальти не использовали VAR. Но мы не должны искать отговорок. Сейчас мы пока не команда, мы не можем играть одну игру хорошо, а потом так себе. Нам еще предстоит стать единой командой. Нужно над этим работать.

– Чего вы опасались?

– Мы должны были контролировать игру и иметь эту психологию победителя. В таких матчах решают детали. Иногда нашей команде трудно перебороть себя в сложных матчах и выйти за тот лимит, который необходим для результата.

– Были ли проблемы у команды с психологией, учитывая ситуацию в «Краснодаре»?

– Недооценки соперника не было. Мы хотим обрести психологию победителя, это не делается за один-два месяца. Мне не в чем упрекнуть ребят. Нужно понимать, что мы играем за «Спартак», за этих болельщиков. Это мы должны понимать.

«Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.

Следующий матч команда проведет 18 марта с «Нижним Новгородом».

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