Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

Карпин – об отъезде легионеров: «Игрок говорит: «Мама плачет, ночами не спит». Мне сказать: «Мама, не плачь?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал отъезд легионеров из РПЛ. Проблема коснулась и ростовчан.

– Из «Ростова» уехали пять игроков-иностранцев. Как отреагировали на это решение?

– Когда поступило предложение из «Ростова», ребята еще находились в команде, но решение ими было уже принято. Встречался с ними, но понятно, что причины их шага не в футбольной плоскости.

Два шведа и норвежец – ребята молодые, давление на них большое, и тут все сложно. Семьи, родители, бабушки и дедушки, конечно, во многом повлияли. Когда родные так переживают, парни сказали, что спокойствие их семей важнее футбола. Решение можно понять и принять.

– Ваши доводы они не приняли?

– Какой довод можно привести, если игрок говорит «Мама плачет, ночами не спит»? Скажите, я приведу этот довод. Сказать: мама, не плачь?

– Остались Кенто Хасимото и Соу. Их логика?

– Каждый реагирует по-своему. Кто-то может совладать с ситуацией, кто-то нет. Плюс Соу и Хасимото опытнее, им уже не по 20 лет, они реагируют по-другому, как и родители, наверное.

– Почувствовали, что на уехавших давит их федерация футбола?

– Не почувствовал – я это знаю, ребята не скрывают.

  • Карпин вернулся в «Ростов» на этой неделе.
  • Он продолжает быть главным тренером сборной России.
  • «Ростов» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

Джикия или Головин? Отгадайте футболистов и получите денежный бонус

Новости по теме
Карпин: «Ни один человек в мире не знает, что будет со сборной России» 17
Карпин: «Спортивный принцип в РПЛ уже нарушен» 10
«Рабочее место». Карпин выложил фото из автобуса 4
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:59
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +118

    Novik38 2 минуты назад

    Всех легионеров, решивших покинуть клубы, отправлять на фронт.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10519

    alex1951 6 минут назад

    Дзюба одобряет действия Карпуши.
    Он ему в благодарность за сборную,
    походотайствует ,чтоб земляков Валеры взяли в Ростов.....Вот это дело!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +302

    заткнитемнерот 11 минут назад

    Главное, Дзюба вовремя вернулся в сборную!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11