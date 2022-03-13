Карпин – об отъезде легионеров: «Игрок говорит: «Мама плачет, ночами не спит». Мне сказать: «Мама, не плачь?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал отъезд легионеров из РПЛ. Проблема коснулась и ростовчан.

– Из «Ростова» уехали пять игроков-иностранцев. Как отреагировали на это решение?

– Когда поступило предложение из «Ростова», ребята еще находились в команде, но решение ими было уже принято. Встречался с ними, но понятно, что причины их шага не в футбольной плоскости.

Два шведа и норвежец – ребята молодые, давление на них большое, и тут все сложно. Семьи, родители, бабушки и дедушки, конечно, во многом повлияли. Когда родные так переживают, парни сказали, что спокойствие их семей важнее футбола. Решение можно понять и принять.

– Ваши доводы они не приняли?

– Какой довод можно привести, если игрок говорит «Мама плачет, ночами не спит»? Скажите, я приведу этот довод. Сказать: мама, не плачь?

– Остались Кенто Хасимото и Соу. Их логика?

– Каждый реагирует по-своему. Кто-то может совладать с ситуацией, кто-то нет. Плюс Соу и Хасимото опытнее, им уже не по 20 лет, они реагируют по-другому, как и родители, наверное.

– Почувствовали, что на уехавших давит их федерация футбола?

– Не почувствовал – я это знаю, ребята не скрывают.

Карпин вернулся в «Ростов» на этой неделе.

Он продолжает быть главным тренером сборной России.

«Ростов» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

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