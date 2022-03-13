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  • Карпин – об отъезде легионеров: «Игрок говорит: «Мама плачет, ночами не спит». Мне сказать: «Мама, не плачь»?»

Карпин – об отъезде легионеров: «Игрок говорит: «Мама плачет, ночами не спит». Мне сказать: «Мама, не плачь»?»

13 марта 2022, 14:59
14

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал отъезд легионеров из РПЛ. Проблема коснулась и ростовчан.

– Из «Ростова» уехали пять игроков-иностранцев. Как отреагировали на это решение?

– Когда поступило предложение из «Ростова», ребята еще находились в команде, но решение ими было уже принято. Встречался с ними, но понятно, что причины их шага не в футбольной плоскости.

Два шведа и норвежец – ребята молодые, давление на них большое, и тут все сложно. Семьи, родители, бабушки и дедушки, конечно, во многом повлияли. Когда родные так переживают, парни сказали, что спокойствие их семей важнее футбола. Решение можно понять и принять.

– Ваши доводы они не приняли?

– Какой довод можно привести, если игрок говорит «Мама плачет, ночами не спит»? Скажите, я приведу этот довод. Сказать: мама, не плачь?

– Остались Кенто Хасимото и Соу. Их логика?

– Каждый реагирует по-своему. Кто-то может совладать с ситуацией, кто-то нет. Плюс Соу и Хасимото опытнее, им уже не по 20 лет, они реагируют по-другому, как и родители, наверное.

– Почувствовали, что на уехавших давит их федерация футбола?

– Не почувствовал – я это знаю, ребята не скрывают.

  • Карпин вернулся в «Ростов» на этой неделе.
  • Он продолжает быть главным тренером сборной России.
  • «Ростов» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (14)
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заткнитемнерот
1647175563
Главное, Дзюба вовремя вернулся в сборную!
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alex1951
1647175859
Дзюба одобряет действия Карпуши. Он ему в благодарность за сборную, походотайствует ,чтоб земляков Валеры взяли в Ростов.....Вот это дело!
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Benifacto
1647177982
Лети, лети, лепесток, Через запад на восток, Через север, через юг, Возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли - Быть по-моему вели. З.Ы Валерий Георгиевич.....ну кто их купит? кому они там во всякой Азии и Бразилии...не тот билет.....блм против нас)))) ша будет ваще кто верит азиатскому скауту?)
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Zlatan2718
1647179417
В командах должны играть игроки с пропиской в этом городе
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lNeTl
1647179729
Красава Карпин!
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O-kolesov
1647182013
Как многомиллионные контракты подписывать так маму не спрашивают. Вроде взрослые люди и должны сами решать. ,
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Форвард 79
1647182417
Так зачем маме плакать? выплати за сыночка отступные и встречай чадо Какие проблемы?
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житель СПб
1647199775
Все хорошо и понятно - НО: а деньги они вернули?! Если нет - то все это слова и отговорки непорядочных людей. Впрочем... Речь может идти только о т.н. подъемных - если им их выплатили.
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