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«Драки в раздевалке не было!»: Неймар опроверг конфликт с Доннаруммой

Нападающий «ПСЖ» Неймар отреагировал на новость, что он едва не подрался с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой после поражения от «Реала» в Лиге чемпионов.

«Я ненавижу приходить сюда и говорить о новостях... Но опубликованная информация – это ложь. Драки в раздевалке не было!

Некомпетентные журналисты, которые хотят прославиться, попробуйте еще раз, окей?» – написал бразилец в сторис инстаграма.

Ранее окружение итальянского голкипера также опровергло конфликт Доннаруммы с Неймаром.

  • «ПСЖ» уступил «Реалу» со счетом 1:3.
  • Мадридцы победили 3:2 по сумме двух встреч и вышли в 1/4 финала ЛЧ.

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Источник: инстаграм Неймара

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Комментарии2
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    Рейтинг: +59888

    portero 55 минут назад

    Словесная дуэль у них была...

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    Рейтинг: +976

    Lilipyt 1 час назад

    Какая драка просто за член друг друга подержали. Журналист посчитал, что это посягательство в личное пространство и агрессия.

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