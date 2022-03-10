«Драки в раздевалке не было!»: Неймар опроверг конфликт с Доннаруммой

Нападающий «ПСЖ» Неймар отреагировал на новость, что он едва не подрался с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой после поражения от «Реала» в Лиге чемпионов.
«Я ненавижу приходить сюда и говорить о новостях... Но опубликованная информация – это ложь. Драки в раздевалке не было!
Некомпетентные журналисты, которые хотят прославиться, попробуйте еще раз, окей?» – написал бразилец в сторис инстаграма.
Ранее окружение итальянского голкипера также опровергло конфликт Доннаруммы с Неймаром.
- «ПСЖ» уступил «Реалу» со счетом 1:3.
- Мадридцы победили 3:2 по сумме двух встреч и вышли в 1/4 финала ЛЧ.
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Источник: инстаграм Неймара