«Драки в раздевалке не было!»: Неймар опроверг конфликт с Доннаруммой

Нападающий «ПСЖ» Неймар отреагировал на новость, что он едва не подрался с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой после поражения от «Реала» в Лиге чемпионов.

«Я ненавижу приходить сюда и говорить о новостях... Но опубликованная информация – это ложь. Драки в раздевалке не было!

Некомпетентные журналисты, которые хотят прославиться, попробуйте еще раз, окей?» – написал бразилец в сторис инстаграма.

Ранее окружение итальянского голкипера также опровергло конфликт Доннаруммы с Неймаром.

«ПСЖ» уступил «Реалу» со счетом 1:3.

Мадридцы победили 3:2 по сумме двух встреч и вышли в 1/4 финала ЛЧ.

Угадай всех футболистов и выиграй денежный приз